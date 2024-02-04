Dezenflasyonist süreçte maliye politikamız-4

Enflasyonla mücadele ederken mali idare hem vergi yolu ile harcanabilir geliri azaltmak hem de vergi artışlarının mükellefler üzerinde yaratabileceği değişiklikleri iyi analiz etme zorunluluğu vardır. Aynı anda hem sıkı para politikası hem de sıkı maliye politikası uygulanması halinde, mükellefler zor bir dönem geçirirken, amaçlanan vergi tahsilatının sağlanıp sağlanamayacağı da ayrıca mali idare tarafından iyi analiz edilmelidir.

Gelir vergilerinde yapılacak düzenlemelerde muhtelif gelir kaynaklarından hangilerinde enflasyondan dolayı artış ve günün koşullarına göre daha fazla kazanç elde edildiği analiz edilerek, vergileme de gerek matrah gerek oran artışları öncelikle bu alanlarda yapılmalıdır .Son yıllarda ücretlerden alınan gelir vergisinin toplam gelir vergisi içindeki payı yüzde 80’lere varmıştır; kar, faiz, kira gibi sermaye gelirleri üzerinden toplanan gelir vergisi toplam gelir vergisi içindeki oranı çok düşük olup yıllarca da düşük kalmıştır. Aynı şekilde istisna ve muafiyetler yoluyla vergilendirilmeyen mükellef veya kazançların da yine etki analizine tabi tutularak, enflasyonla mücadele sürecinde bir kısmının vergilendirilmesi yoluna gidilmesi gerekir.

Orta ve uzun vadeli gelir vergisinde yapılacak düzenlemelerde ise, odak noktası olarak ihracatı artıracak, ithalatı azaltabilecek politikalar ön planda olmalıdır.

Unutulmamalıdır ki enflasyonist dönemde vergi; sadece harcanabilir geliri azaltmak, kamu gelirlerini artırmak gayesi ile yapılmaz ,ayrıca bu süreçte ciddi şekilde bozulan gelir dağılımını da bütçe imkanları ölçüsünde yeniden düzeltmede de önemli bir işlev görür.

Kurumlar Vergisinde ise; özellikle enflasyonun yüksek olduğu ve artmaya devam ettiği dönemlerde kurumlar vergisi oranı artırılabilir, hatta kurumlar vergisi artan oranlı hale getirilebilir, kurumlar vergisindeki istisna ve muafiyetler de gözden geçirilerek vergi matrahı dışında kalan kazançların bir kısmı vergilendirilebilir.

Enflasyonla mücadelede sadece harcanabilir kazancı kısarak arz talep dengesi kurulmaz, üretilen mal ve hizmet artırılarak da bu sağlanabilir. O nedenle arzı arttırmaya yönelik tedbirler alınarak, vergi politikasının bunu destekleyecek şekilde dizaynı da gerekir. Yatırım indirimi, hızlandırılmış amortisman gibi müesseseler daha verimli kullanılarak yeni yatırımlar, Tevzi yatırımları artırılmaya çalışılmalıdır.

Ayrıca gelir üzerinden alınan vergilere yönelik olarak; gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi, net aktif veya eşdeğer matrah üzerinden vergi, motorlu taşıtlardan ek vergi de alınabilir. Dünya genelinde OECD’nin küresel asgari oranda kurumlar vergisi önerisi kapsamında, özellikle istisna ve muafiyetlerden yararlanan mükellefler için küresel asgari % 15 oranında kurumlar vergisi uygulamasına da ülkemizde kısa sürede geçilebilir.

Gelir ve kurumlar vergisi dışında, dolaylı vergiler içinde en fazla vergi tahsilatı yapılan katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinde gerek oran artışı gerekse istisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Gelir üzerinden alınan vergiler de yapılacak düzenlemelerin etkisi genelde belli bir zaman diliminde oluşmakla birlikte, KDV ve ÖTV’de yapılan düzenlemeler genelde hemen uygulamaya geçtiğinden, enflasyonla mücadelede kısa sürede daha etkili olmaktadır.

Enflasyonla mücadele vergi politikası değişikliklerinde en çok tartışılan konu, yapılacak düzenlemelerin daha çok KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerle mi, yoksa dolaysız vergi olarak gelir üzerinden alınan gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden mi yapılacağıdır.

Ülkemizin bugünkü koşullarında vergi tahsilatının ağırlıklı olarak dolaylı vergilerden sağlandığı düşünüldüğünde, zaten yeterince bu vergiden dolayı da bozulmuş gelir dağılımını, bir de enflasyonla mücadele sürecinde vergi oranlarını daha da artırarak daha çok bozmuş oluruz. Vergi gelirlerinin % 70’inin dolaylı vergilerden oluştuğu ülkemizde, yalnız dolaysız vergilerle enflasyona karşı mücadele de edilemez, dolaylı vergileri de kullanmak gerekir. Mali anestezi, bilindiği üzere mali yükümlülüklerini mükellefler tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesi olup, özellikle harcamalar üzerinden alınan vergiler de mali anestezi durumu ortaya çıkar. Politik makamlar, mali anestezi durumu nedeniyle, dolaylı vergilere yönelseler de bu tür vergilerin bir hududu olduğunu unutmamak gerekir. Belli bir orandan daha fazla vergi oranı artışı yapılırsa, laffer eğrisi devreye girerek, vergi gelirlerinde kesin olarak bir azaltıcı etki oluşturur. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da dolaylı vergilerin enflasyonist etkisidir.

Kısa dönemde ;vergi ödemeyen, vergi aflarına alışmış kesimlerin alışkanlıklarına son verilmesi için de ,vergi denetimlerinin kamuoyunun yakından göreceği şekilde “yaygın ve yoğun” bir şekilde riskli mükellefler nezdinde yapılması, ciddi bir vergi tahsilat seferberliğine de girişilmesi gerekir.

Enflasyonla mücadele, hangi tip vergilerle yürütülürse yürütülsün ,aslolan fertlerin elindeki likiditenin daraltılmasıdır. Likidite azalınca kısa dönemde faiz oranları yükselecek, yatırımlar azalacak, tasarruflar çoğalacak ,ekonomi yavaş yavaş dengesini bulmaya çalışacaktır .

Vergi türleri ve gelir unsurları itibarıyla ,enflasyonla mücadele için alınabilecek somut önerilerimi bir sonraki hafta sizlerle paylaşacağım.