Almanya’da doğuma hazırlık süreci

Merhaba sevgili okurlar;

Uzun zamandır beklediğimiz o an sonunda geldi. Çok yakın bir zaman önce iki kişilik hayatımıza yeni bir birey dâhil oldu. Almanya’da bir anne olarak, yeni bir hayata adım attım ve eşimle bundan sonra hayatımıza üç kişi olarak devam edeceğiz. Ben de bizim için yepyeni ve bilmediğimiz bir dünyaya açılan bu süreci sizlerle paylaşmak için buradayım.

Hamileliğimin başlangıcından doğuma kadar olan süreçte Almanya’nın sağlık sistemi ile hamilelik öncesine göre çok fazla haşır neşir olduk. Bu süreç, benim ve eşim için büyük bir öğrenme fırsatı oldu. Almanya’da doğuma giden yolda yapılması gereken haliyle bir sürü şey var. Ben de hamileliğin başından doğuma kadar geçen zaman dilimde neler yaşanıyor, neler yapılıyor, hangi evraklar lazım gibi konuları anlatacağım. Almanya’da doğuma hazırlık sürecini anlattığım bu yazım umarım merak eden kişiler için cevap bulmalarına yardımcı olur. Haydi, başlayalım!

KADIN DOĞUM UZMANI İLE GÖRÜŞME

Almanya’ya geldikten sonra daha öncesinde bir kadın doğum uzmanı ile görüşmemişseniz eğer hamilelik şüpheniz varsa veya hamile olduğunuzu öğrendiyseniz size yakın bir kadın doğum uzmanında randevu almanız gerekmektedir. Eğer bir doktorunuz yoksa www.frauenaerzte-im-netz.de/aerzte/suche adresinden doktor bulabilirsiniz. Benim hâlihazırda düzenli olarak kontrollerim için gittiğim doktorum vardı. Dolayısıyla hamile olduğumu öğrenir öğrenmez doktoruma haber verdim ve hemen düzenli takipler için randevumu aldım.

Almanya’da ilk randevuda kadın doğum doktoru tarafından size bir defter veriliyor. Buna “Mutterpass” deniliyor. “Doğum pasaportu” veya “hamilelik cüzdanı” olarak da çevirebileceğim bu defterde hamilelik sürecindeki tüm randevularınız, kan grubunuz, bu süreçte yapılan tüm test sonuçlarınız, bu süreçte yapılan aşılar, kilonuz, tansiyonunuz, kan değerleriniz, bebeğiniz ile ilgili bilgiler gibi daha birçok önemli bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler, her randevuda doktor tarafından pasaporta işleniyor. Bu pasaportu da kimlik gibi herhangi bir acil durumlar için yanınızda taşımak zorundasınız.

Doktorunuz, sizi hamileliğinizin son üç ayına kadar olan dönemde - normal şartlar altında - dört haftada bir görüyor. Son üç aylık dönemde de iki haftada bir, sonlara doğru ve duruma göre haftada bire düşüyor. Bir sonraki görüşmeye kadar acil bir durum yaşanırsa direkt acile gidiyorsunuz ve sonrasında da kendi doktorunuza haber veriyorsunuz. Acilde durumunuz ile ilgili verilen raporu da doktorunuza götürüyorsunuz.

ULTRASON TAKİBİ

Hamilelik süreciniz boyunca ultrason görüntüleme her doktor randevunuzda olmuyor. Almanya’da hamilelik boyunca sağlık sigortası kapsamında üç ayrı zamanda üç kez normalde ultrason görüntülemesi yapılıyor. Doktorumla bu durumu görüştüm ve her randevuya gittiğimde ultrason görüntülemesi yapılmasını talep ettim. Bunun için de dolayısıyla sigortanın ödediği üç ultrason görüntülemesi dışındaki ultrason görüntülemelerinin tamamı için 120 Euro ödedim. Böylelikle hamileliğimin başından doğuma kadar her randevumda kadın doğum doktorum, ultrason ile bebeğimin takibini yapmış oldu.

SAĞLIK SİGORTASINI BİLGİLENDİRME

Aile olarak bağlı olduğumuz sağlık sigortası, BARMER. Hamileliğimin ilk zamanlarında bildirdim ve hamileler için hamile bütçesi olduğu öğrendim. BARMER’ın hamilelere verdiği bütçe, 250 Euro tutarında. Bu bütçe dâhilinde hamilelik sürecinde yaptığımız harcamayı faturası ile birlikte sigortamıza gönderdik ve 250 Euro kapsamında bu harcamaları geri aldık.

Eğer siz de Almanya’da hamileyseniz bağlı olduğunuz sigortayı arayarak hamilelik bütçesi olup olmadığını öğrenebilir ve varsa da bu bütçeden yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda sigortanın hamilelik bültenine kaydoldum. Hamileliğim boyunca haftalık olarak mail adresime gelen bültende hem benim, hem de bebeğimle ilgili, hem de yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme aldım. Benim için çok faydalı oldu.

EBE BULMA SÜRECİ

Almanya’da bence hamilelik sürecinin en stresli kısmı, ebe bulmak diyebilirim. Hamileliğin ilk üç aylık döneminde dokuzuncu haftadan itibaren doğumdan sonra eve gelip bebeğinizin bakımına yardımcı olması için bir ebe bulma arayışına giriyorsunuz. Bunun için www.hebammensuche.de adresinden size yakın ebeyi bulmak için arama yapıyorsunuz. Sizin ev adresinize göre çıkan arama sonuçlarındaki ebelerle kontak kurabiliyorsunuz. Çıkan sonuçların hepsine tek tek bebeğin tahmini doğum tarihini bildirerek ilgili tarihte uygun olup olmadığını öğrenmek için mesaj yazıyorsunuz.

Cevap verirlerse şanslısınız; çünkü çoğu yoğun olduğu için size cevap bile vermiyor. Almanya’da evinize gelecek size en yakın ebeyi bulmak, gerçekten zor ve stresli. Biz şanslıyız ki; iletişime geçtiğimiz ebelerden biri cevap verdi. Doğumdan sonra on hafta boyunca her hafta evimize gelebilecek ve bebeğin bakımına yardım edecek bir ebe bulabildik. Böylelikle ebe bulma stresinden kurtulmuş olduk.

Almanya’da sağlık sigortaları çoğunlukla doğumdan sonra on hafta boyunca ebenin eve gelmesini karşılıyor. On haftadan sonra eğer hala ebenin yardımına ihtiyaç duyarsanız da ebenin ücretini siz ödüyorsunuz. On haftaya kadar olan ebenin ev ziyaretleri, sizin bir hakkınız. Dolayısıyla bu haktan yararlanıp yararlanmamak da tamamen kişinin tercihine bağlı bir durum.

DOĞUMA HAZIRLIK KURSU

Hamileliğin yirmi dördüncü ile yirmi sekizinci haftaları arasından itibaren doğuma hazırlık kursu (Geburtsvorbereitungskurs) alınması tavsiye ediliyor. Size yakın veya ulaşabileceğiniz yerdeki kursları bulmak için Google’dan yararlanabilir ve ücretlerini araştırabilirsiniz. Doktorunuza veya ebenize de sorabilirsiniz. Çoğunlukla sağlık sigortası tarafından karşılanan bu kurs için birkaç ay öncesinden kayıt yaptırmanızda yarar var. Doğuma hazırlık kursuna eşinizle mi, yoksa tek mi katılacağınızı da öncesinde netleştirmeniz gerek. Çünkü çift olarak ayrı, tek kişi olarak ayrı farklı katılım ücretleri bulunmakta.

Doğuma hazırlık kursu; doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü sorunun cevabını bulabileceğiniz, nefes egzersizleri ve gevşeme tekniklerini öğrenebileceğiniz bir kurstur. Sizi daha çok strese sokacak kulaktan dolma bilgiler yerine eğitimini almış kişiler tarafından sağlıklı ve net bilgiler elde etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eşimle birlikte katıldığımız doğuma hazırlık kursu, bizim için çok faydalıydı. Her doğuma hazırlık kursunun süresi farklı olmakla birlikte çoğunlukla iki güne bölünüyor. Biz, iki ayrı gün gittik ve günlük sekiz saat olmak üzere toplamda on altı saatlik bir kursa katıldık.

DOĞUM İÇİN HASTANEYE KAYIT OLMA

Hamileliğin son üç aylık döneminde yedinci aya girildiğinde hangi hastanede, klinikte veya doğum evinde doğum yapacağınıza karar vermiş olmanız gerekiyor. Eğer aklınızda birden fazla seçenek varsa o yerin doğumhanesini ziyaret edebilir, endişelerinizi giderebilir, aklınızdaki sorulara yanıt bularak doğum yapacağınız yerin seçimini yapabilirsiniz.

Ben, doğum yapmak istediğim hastaneden otuz ikinci haftadan önce doğum kaydı (Geburtsanmeldung) için randevu aldım. Randevu günümde hem hastanedeki doktor ile muayenelerimize başladık, hem de doğum yapmak için gerekli formları doldurduk. Hastaneye kayıt işleminden sonra bir hafta kendi doktorumda, bir diğer hafta hastanede kontrol olacak şekilde doğuma kadar her hafta kontrolüm oldu.

Aynı zamanda hastaneye kayıt için gittiğim gün doğumhaneyi ve boş odalardan birini de görme şansım olmuştu. Hayal ettiğim ürpertici bir ortamdan ziyade insanı rahat ettiren, beş yıldızlı otel kıvamında bir ortamla karşılaşmak şaşırtıcıydı benim için. Açıkçası rahat ve sıcak ortam beklemiyordum.

DOĞUM ZAMANINDA GEREKLİ EVRAKLAR

Doğumhaneye kayıt işleminden sonra da doğum yapacağınız gün yanınızda bulundurmanız gereken evrakların neler olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu evraklar şöyle:

Hangi yöntemle doğum yapılacaksa doğum anında doldurulması zor olduğundan sizin hastalık geçmişinize, kullandığınız ilaçlara dair bilgilerin bulunduğu ve hastane tarafından verilen formları önceden doldurup o gün yanınızda bulundurmanız gerek.

Sağlık sigorta kartınız

Kimliğiniz

“Mutterpass” olarak adlandırılan doğum pasaportu

Bebek dünyaya geldikten sonra da bebeğin doğum kaydı (Geburtsanmeldung) yapılması için ise

Evlilik cüzdanının orijinali

Uluslararası evlilik kayıt belgesi (Formül B) (Belge, üç dildedir ve yeniden tercüme ettirmeye gerek yoktur.)

Hem annenin, hem de babanın doğum belgesi (Formül A) (Belge, üç dildedir ve yeniden tercüme ettirmeye gerek yoktur.)

Hastanenin bebeğin doğum kaydını yapması için bebeğe dair bilgilerin bulunduğu form (Hem annenin, hem babanın imzalaması gerekli.)

ANNELİK PARASI (Mutterschaftsgeld)

Doğum iznine ayrılmadan önce hamilelik sırasında çalışırken Almanya’da annelik parası alma hakkınız vardır. Bunun için doğumdan yedi hafta önce sağlık sigortasına doktordan alınan rapor ile birlikte başvurulması gerekmektedir. Bu başvuruyu da www.bundesversicherungsamt.de adresinden yapabilirsiniz. Ebeveyn izni için ise yine doğumdan en az yedi hafta önce işvereni bilgilendirmeniz gerekmektedir.

*

Almanya’da doğumdan sonra da başvurulması gereken birçok yer ve evrak işlerinin fazla olduğu süreçler var. Bu süreçleri de diğer yazılarımda anlatacağım. Yeni yazımda görüşmek dileğiyle…