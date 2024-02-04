Önyargılı olmamak

31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimlerinde partiler arası kıyasıya bir mücadele oldu. Hiçbir seçim bu kadar tartışmalı olmamıştı. İstanbul seçimleri abuk, subuk bahanelerle iptal edildi. Halk kendi egemenliğine ipotek koyanlara gerekli cezayı vererek Ekrem İmamoğlu’nu yeniden ikinci kez başkan seçti. Hem de büyük bir oy farkıyla.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday belirlerken çok zorlandı. İstanbul, Ankara İzmir adaylarını geç belirledi. Parti içinde bir huzursuzluk vardı. Parti içinde Ankara Büyükşehir adayı olan Mansur Yavaş’ı istemeyen bir kesim vardı. Onlara göre “Neymiş efendim. Mansur MHP’liymiş.” İmamoğlu için de karşı çıkanlar olmuştu. Neymiş kimse tanımıyormuş.

Seçildiği günden beri Mansur Yavaş’ın çok başarılı olduğunu herkes gördü. Siyasi iktidar tarafından engellenmesine rağmen doğru bildiği şeyleri yapmaktan kaçınmıyor. Derinden ve sessiz gidiyor. Kendi reklamını yapmadan, seçim öncesi vaat ettiklerini veya sonradan halkın yararına gördüğü her şeyi yapmaya çalışıyor.

Mansur Yavaş, CHP içinde kendisine karşı gelenleri utandırdı. Bir parti belediye başkanları için aday gösterirken, o adayın kimliğine, hangi görüşten olduğuna değil, o işi başarıp başaramayacağına bakmalıdır. En önemlisi “Bu aday dürüst mü, namuslu mu, çalışkan mı? Ona bakmalıdır. Şu ana kadar Sayın Mansur Yavaş’ta bu özellikleri gördüm.

CHP, 31 Mart 2024 seçimlerinde Sayın Mansur Yavaş’ı tekrar Ankara Büyük Şehir Belediye başkanlığına aday göstermesi çok doğru bir karar. O gün Mansur Yavaş üzerinden Kılıçdaroğlu’nu eleştirenler şimdi yaptıkları hatayı anlamışlardır.

Önyargılı olmak, gerçeklerin görünmesini engeller, insanı yanılgıya düşürebilir. Ön yargılardan kurtulursak gerçekleri daha iyi görürüz.

Bir iki söz de İmamoğlu için söyleyeyim. Onun çalışkanlığına, mücadele azmine, dürüstlüğüne kimse bir şey söyleyemez. Ancak, onu kahraman olarak görmek büyük bir yanılgı olur. Umarım İmamoğlu kendisini şişirenlere pirim vermez ve doğru bildiği yoldan gider.

Son CHP Kurultay’ında ve öncesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arkadan “Hançerlemesini” de af edemiyorum. Bunu da burada belirteyim.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı karşılaştıranlar var. Her ikisi de başarılı. Birini birinden üstün göstermek, düşmanlarının işine gelir. Kendileri de bu oyuna gelmemelidirler.

31 Martta mahalli seçimlere gidiyoruz. CHP’nin 11 büyük şehir belediye başkanı da başarılı. İçlerinden bir ikisi biraz başarısız olabilir. Eminim ki onlar bile AKP’li belediye başkanlarından daha başarılıdırlar. Hiç birinden bugüne kadar bir usulsüzlük, yolsuzluk duymadık. Eğer bunlar olsaydı siyasi iktidar yeri göğü inletirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir de Sayın Tunç Soyer’i ikinci kez belediye başkanı göstermemekle büyük bir hata yaptı kanısındayım. Çünkü Soyer başarılı ve dürüst bir belediye başkanı. Ancak kendisini pazarlamasını bilmiyor. CHP, İzmir’de hezimete uğrarsa şaşırmam. Yakın çevremden edindiğim bilgilere göre partililer ve partiye gönül verenler sandığa gitmeyeceklerini söylemektedirler.

İzmit’te de Sayın Fatma Hürriyet Kaplan önseçime evet diyerek doğru bir iş yaptı. Örgütün kendisine karşı olmasına rağmen büyük bir oy farkıyla ön seçimi kazandı. Umarım 31 Mart seçimlerinde de başarılı olur. Bu önseçimlerde de de bölgeciliğin ön plana çıkması beni üzdü. CHP bakalım bu anlayıştan ne zaman vaz geçecek?

Benim bir kriterim vardır. Kimsenin dinine, diline, ırkına, düşüncesine bakmam. O kişi dürüst ve namuslu mu? Ona bakarım.

Seçimlerde tüm vatandaşlar oy verirken vicdanları ile hareket etmelerini istiyorum. Hele belediye başkanlığı seçimlerinde adayların dürüst ve namuslu olmalarını dikkate almalarını öneriyorum.