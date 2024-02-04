Meyve ağaçlarının çeşitlerine göre çiftlik gübreleri ne kadar ve nasıl verilmelidir?

Meyve ağaçlarının gübrelenmesinde çiftlik gübreleri, kimyevi gübreler ve bir de yeşil gübreler kullanılır.

ÇİFTLİK GÜBRESİ: Kullanacağımız çiftlik gübresi yanmış olmalı fidan dikiminde taze gübre kullanılmamalıdır. Zira bu gübrelerin fidanlara faydalı olabilmesi için çürümesi ve gübrenin olgunlaşması için de üzerinden zaman geçmesi lâzımdır .Şeftali gibi bir senelik dal üzerinde meyve veren cinslere daima çok gübre verilir. Bu suretle çok dal ve bol meyve alınır.

Armut, elma gibi ancak üç senede meyve gözü yapan cinslere çok gübre verilirse daima kuvvete kaçar ve az meyve verirler. Bu gibi ağaçlar daha ziyade gençken gübreleme suretiyle kuvvetlendirilir. Eriklerden Avrupa cinsleri de böyledir. Amerikan ve Japon çeşitlerinin şeftali gibi bol gübreye ihtiyaçları vardır. Meyve ağaçlarının gübrelenmesi için çiftlik gübresi en iyisidir.

Bu gübre içerisinde taşıdığı çeşitli maddelerle toprağı yalnız gıdaca zenginleştirmez ,aynı zamanda içindeki hümüs maddesiyle toprağın fiziki halini ıslah eder. Yalnız iyi muhafaza edilmediği takdirde çiftlik gübreleri gıda kıymetlerinden çok şey kaybederler.

Bunun için her meyve bahçesinin yanı başında ihtiyaç nispetinde usulüne uygun yapılmış bir gübreliğin bulunması lâzımdır. Çiftlik gübresi ağaçlara sonbaharda ve ķış esnasında belden evvel verilir. Gıdayı kök uçlarında'ki ince kökler sömürdüğünden gübreyi ağaç tacının kapladığı sahaya iyice yaymalı ve arkasından da bekletilme den belliyerek toprağa gömmelidir.

Meyve ağaçlarına verilecek gübre miktarını katiyetle söylemek güçtür. Bu toprağın çeşidine, ağacın nevi'ne, yaşına ve gübrenin nevi'ne göre değişir. Umumiyetle orta halli topraklarda meyve ağaçlarına dikimin ertesi senesinden itibaren mahsul vermeye başlayıncaya kadar ve fidanın büyüme kabiliyetine göre senede yirmi beş, altmış kilo veya bir iki el arabası yahut da iki ile beş gaz tenekesi arasında çiftlik gübresi verilmelidir. Mahsule başladıktan sonra beher ağaca her sene elli, altmış kilo veya bir iki el arabası kadar yanmış çiftlik gübresi verilmeli ve üç, dört senede bir defa sekiz bin ,on bin, kilo hesabıyla meyve bahçesi umumi olarak serpme suretiyle gübrelenmelidir .

Umumiyetle hafif topraklarda sık fakat azar azar ,ağır topraklarda seyrek fakat fazlaca gübre verilebilir. Çiftlik gübrelerinden koyun ve beygir gübresi ağır topraklara, sığır gübresi hafif topraklara verilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.