Mülk Adaleti

“Nesneyi mülksüzleştirme nedir,

bilir misin güvercin?”

Lal’i, ziyarete gelmişti, güvercin. ‘Pek ciddi duruyorsun Lal. Nasılsın?’.

‘Hoş geldin. Gelişine sevindim. Belki de konuşurken, aklımdaki soruları, cevaplayabilirim’. ‘Hayrola, neler düşünüyorsun?’. ‘Söz verdim. Mülkiyet üzerine bir yazı yazacağım. Çalıştıkça kafam karışıyor, çok fazla soru var. Eskiler, mal canın yongasıdır derlerdi, güvercin. Gerçekten öyle mi?’. Güldü, güvercin. ‘Bana göre, can malın yoncası, Lal’. ‘Dalga geçme’. ‘Çok ciddi söylüyorum. Mahkemelerde, hakimlerin arkasında ne yazıyor? Adalet, mülkün temelidir yazmıyor mu? Gerçekten öyle mi, Lal?’. ‘Ne demek istiyorsun?’. ‘O sözün aslı, sakın mülk, adaletin temeli olmasın? İnsanların yaşadıklarına bakınca, sana da öyle gelmiyor mu?’. ‘Düşüncelerimi netleştirmek yerine, daha da karıştıracaksın, güvercin’. ‘Her zaman öyle yapmıyor muyum’, derken, gülüyordu.

‘Belki de kasten, öyle yapıyorumdur, Lal.

Mülkiyet üzerine, sana, ilgi çekici şeyler anlatmalıyım.

Mülkiyetin başlangıcı, dünya öncesine dayandırılır. İnsanın cennetten kovulması, ilk günah ve aynı zamanda bir mülkiyet ihlalidir?’. ‘Teolojik efsaneleri mi anlatıyorsun, güvercin?’. Nasıl algılamak istiyorsan…İnsanlığın hikayesi, bir mülkiyet ihlaliyle başlar. Adem ile Havva, şeytana uyup, kendilerine yasaklanan ağaçtaki meyveyi yiyerek, cennetten kovulurlar. Nerede bir insan varsa, orada bir mülkiyet hikayesi vardır. İnsanlık tarihi, özünde mülkiyetin tarihidir’.

‘Artık abartıyorsun, güvercin’.

‘Neden abartayım?

Mülkiyet, insanlığın başlangıcıdır. İlk atalardan beri, daima gündemdedir. Tüm savaşlar ve kavgalar, her ne sebeple yapılırsa yapılsın, daima mülkiyet, toprak ve ganimet için yapılır. İnsanlık tarihi, mülkiyet kavgalarını anlatır. Çıkan karışıklıklar çoğu, mülkiyet için, adaletsiz davranma nedeniyledir.

Göçler, iktidar ve siyaset, tümüyle mülkiyet meselesidir’.

‘Dur artık, güvercin.

Beni korkutmaya başladın’.

‘Neden, doğru söylemiyor muyum?

Mülkiyet, güç ve iktidar demektir.

Hangi eşyanın, hangi koşullarda, kime ait olacağına dair kurallar, siyasal örgütlenmenin temel formunu belirler. Yazının kendisi bile, mülkiyet ispatına duyulan ihtiyaçtan doğmuş olamaz mı?’. ‘Mantıklı konuşuyorsun, ama mantıklı konuşmak, her zaman doğru konuşmak anlamına gelmez, güvercin’.

‘Tamam, vazgeçtim, Lal. Mülkiyeti belirleyen ideolojilerden bahsetmeyeceğim ama mülkiyet konusu, çok özel. Bedenimizin bir mülkiyet aracı olduğunu düşünebilir misin, Lal? Ya da yüzümüzün ve adımızın, söylediklerimiz, yarattıklarımızın?’.

‘Güvercin gerçekten korkmaya başlıyorum…’

Güvercin, Lal’in sızlanmalarına hiç aldırmıyordu.

‘Bir ilişki kurma biçimi olarak, günümüzdeki mülkiyet ilişkilerimiz, eşyayla belli bir türde kurulan klasik mülkiyet ilişkisi değildir. Sahiplik ilişkisinin kurulabileceği nesneleri belirlemek ve sonra da, bu ilişkiyi kurmak gerekir. Öncelikle, herhangi bir varlığa sahip olup olmadığımızı, belirlemeliyiz. Böylelikle mülkiyet ilişkisinin, genel ve özel sınırlarını belirlemek mümkün olabilir. Postmodern dünyamızdaki mülkiyet ilişkisinin genel ve özel sınırları, iç içe geçmiştir.

Bir çok nesne ve durum, sistemin kendi mantığı içinde, klasik mülkiyet kavramıyla vedalaşarak, çoktan alınıp, satılmaya başlandı, Lal. Canlı ve özgür bireyler yerine, insanlığın tümüyle alınıp satılan, sahip olunan nesneler haline geldiğimizi fark etmiyor musun?

Belki de geleceğin modern dünyasında insan, canlı eşyalar toplamından başka bir şey olmayacaktır.

İnsanlar, daha fazla mülk edinerek, özgürleşeceklerini zannederler. Oysa daha fazla mülk, her zaman özgürleşmek demek, değildir. Günümüz toplumlarında, mülkiyet, omuzlarda yük haline gelerek, insanı, kendi kendisinin kölesi yapmaktadır. Mülkiyeti merkezine alarak, inşa edilen her sistem, işter istemez her şeyi ve herkesi, sahip olunabilecek nesnelere dönüştürmektedir’.

‘Dur, artık güvercin. Vazgeçiyorum, daha kolay, başka bir şey yazacağım. Başımı ağrıttın, sabah sabah. Hem senin uçma vaktin gelmedi mi?’. Hiç aldırmıyordu güvercin. ‘Tarihte İskender'le diyojen için anlatılan bir hikaye vardır, mutlaka duymuşsundur, Lal. İskender’in mülkiyet, güç ve iktidar tutkusu, her şeyi kendi iradesine tabi kılarak tüm dünyayı, mülkü haline getirmeyi, dünyaya hükmetme ihtiyacını yarattı. Bu hikaye, dünyaya hükmetmeye çalışan İskender’le, küçücük bir fıçıda yaşayan Diyojen’in hikayesidir. Diyojen’i gören İskender, ‘Dile benden, ne istersen’ diye sorduğunda, Diyojen, ‘gölge etme, başka ihsan istemem’, cevabını vermiştir. İkisinin mülkiyetle ilişki kurma tercihlerinin, taban tabana zıt olduğunun farkında mısın, Lal? En temel gereksinimlerinden başka hiçbir nesneye sahip olmak istemeyen bir diyojen karşısında, tüm dünyaya sahip olmak isteyen İskender vardır. Artık, hiç birimizin, Diyojen gibi yaşaması mümkün olmasa da, sadece kendi menfaatini düşünen insan, ne kadar özgür olabilir? Her zaman, kazanç hesabı yaparak, kendi aklımızın, aslında kendi hırsımızın ve mal varlığımızın kölesi değil miyiz?’.

‘Sus, artık güvercin’. Güvercin susmuyordu.

‘Kapitalist tüketim dünyasında yaşamaktan başka bir çare var mıdır? Zira kapitalist dünyanın dışında, başkaca hiçbir şey yoktur. Lal, sana henüz, mülkiyetle toplum ilişkisinden, mülkiyetin nasıl eşitsizlik ve muhafazakarlık yarattığından hiç bahsetmedim’.

‘Mülkiyetin muhafazakarlaştırması mı, güvercin? O, ne demek?’. ‘Mülkiyetin kendisi de, mülkiyeti merkezine alan sistem de muhafazakardır, Lal. Zira mülk sahipleri, mülklerini muhafaza etmek için, sistemin mevcut haliyle olduğu gibi muhafaza edilmesini isterler’.

‘En sevdiğin konu nedir, güvercin?’.

Lal, son bir çabayla, konuyu değiştirmeye çalıştı.

Güvercin durdu.

Hemen, ‘sevgi’, diye cevap verdi.

‘Nihayet’, diye söylendi, Lal.

‘Öyleyse, sevgiye ne zaman geleceksin?’.

‘Şimdi, oraya geliyordum zaten’, dedi güvercin.

‘Mülkiyet, aynı zamanda nesne sevgisidir’, diye devam etti.

En sonunda dayanamadı, Lal.

Pes ederek, ellerini uçmak ister gibi, yukarı doğru kaldırdı…