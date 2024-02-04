KİMİ, NEDEN SEÇİYORUZ? 

Yerel Yönetim seçimleri yaklaşıyor.

Adaylar ortaya çıkıyor.

Hepsi iddialı ve kendilerinden emin!

Bir siyasi partiye inanmış ve üye de olmuşsanız, doğal olarak kendi partinizin adayına oy vereceksiniz.

Peki, bugüne kadar belediye başkanlığı yapmış ve gerçekten başarılı olmuş kaç kişi tanıyorsunuz?

Yaşadığınız kentler daha mı güzelleşti?

Soluduğunuz hava daha mı temiz?

Göller, akarsular, denizler kirletilmiyor mu artık?

Kent içinde daha mı rahat bir ulaşım olanağınız var?

Belediyenize işiniz düştüğünde, siyasal görüşünüz farklı bile olsa, iyi bir muamele görebiliyor musunuz?

Müteahhit, işadamısınız; “siyasal kayırma” olmadan, ihale alabiliyor musunuz? Yoksa, her fırsatta “kul hakkı” diyenler, kul hakkı mı yiyorlar?

Başka bir soru;

Belediye Başkanınız ve kadrosu, üstlendikleri görevin “ehli” kişiler mi?

Bu güne kadar yöneticilik yapmışlar ve başarılı olmuşlar mı?

Peki, ne demek istiyorum?

Belediye Başkanının mühendis, muhasebe ya da maliye uzmanı, mühendis olmasına gerek yoktur. Ama; “Yönetici kimliği” ve “düzgün bir geçmişi” olmalıdır! Belediyecilik, “KENT YÖNETİMİ” konusunda, bilgisi, kültürü olmalıdır.

Siyasi partilerde aday belirlerken;

“belirli bir sosyal grubun üyesi, hemşerisi” olması önemli olmamalıdır! ( Ne yazık ki bu anlayış sürüyor!)

Belediye Başkan adayları, “maddi gücü” ile seçim kazanma seçeneğini düşünmemelidir!

Ya Belediye Meclis üyeleri?

Meclis üyeleri içinde Mühendis, Maliye-Muhasebe uzmanı başta olmak üzere, belirli uzmanlık alanlarında deneyimli kişiler olmalıdır.

Örneğin; BÜTÇE okuyabilmeli, ihale ve muhasebe denetimlerini yapabilmeli. Özellikle de, kendi döneminde yapılan binaların namusluca yapıldığından emin olacak bir titizlikte olmalıdır!

Meclis üyeleri, “onurlu ve özgür kişiler” olmalı.

Belediye başkanları “Meslek Odalarını yok sayma” ilkelliğine düşmemelidirler!

Kent yönetiminde ÖNCELİKLER vardır;

Uzun erimli KENT PLANLAMA ve, “Önce ALTYAPI”

Ciddi bir belediye yönetiminde, zırt pırt imar planları ile oynanmaz! Altyapı planlanmadan kentsel yerleşimler yapılamaz!

Bu iki temel ilkeye ihanetin bedeli “maddi ve manevi” olarak çok büyüktür!

Şu gerçeği kimse unutmasın;

Yaşadığımız deprem felaketlerinin birinci derece sorumluları Belediye Başkanları, Meclis üyeleri ve teknik kadrolarıdır!

Çürük zeminlerde, “zemin etüdü” yapılmadan, inşaatlarda kullanılan malzeme kontrolü olmadan, kimilerine “imar kıyakları” yapılarak,

depremle baş edemezsiniz!

Halkın vergileriyle bütçeleri yapılan belediyelerin kıt kaynakları, belediye başkanlarının keyfine göre harcanamaz!

Bakın, seçim öncesi kimi belediye başkanları, seçmenlere çeşitli “hediyeler” dağıtmak ve “reklamları” için büyük harcamalar yapıyorlar!

Halkın parasıyla halka rüşvet verilemez!

Peki, bütün kabahat belediye başkanlarında mı?

Bu ülkede, hiç bir partide gerçek anlamıyla “DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ” yok! Ne milletvekili ne de belediye başkanlarını “parti üyeleri” ve “vatandaş” seçmiyor! “Parti Patronları ve egemenleri” hüküm sürüyor!

Parti örgütleri de farklı değil!

Oy veren vatandaşların takdirleri parti egemenlerinin umurunda değil!

Bu yüzden, vatandaş her geçen gün siyasi partilerden ve “DEMOKRASİ” değerlerinden umudunu kesiyor!

Ancak, “insanca ve onurlu bir yaşam” için, mücadele etmek, siyasi partilerimizi ve ülkemizi DEMOKRASİ çizgisine taşımak da yine BİZİM görevimizdir!