KAZANAN HER ZAMAN HAKLIDIR…

Emekleyerek ilerleyen her canlı eninde sonunda tökezler.

Ne yazık ki bu bilimsel bir gerçek olsa da kazanan her zaman haklıdır mantığı bize Polyanna oyunu oynatmaya mecbur bırakıyor.

Kocaelispor hedefe emin adımlar ile gitse de bir yerlerde bir eksik var gibi.

Peki nerede diye soracak olursanız, inanın bende bu soruya sağlıklı bir cevap veremiyorum.

Kocaelispor kazanıyor.

Kazandıkça da bizi mutlu ediyor.

Ancak maç içerisinde bize dokuz doğurtarak kalp ritmimizi bozuyor.

Yine de kazanıyor ve bu gidişat nereye kadar sorusunu da bize sordurmadan edemiyor.

Geçelim.

İnanın, her maç sonucunda analiz yaparken içimden hep umarım gelecek hafta diye düşünmeden edemiyorum.

Kocaelispor gelecek haftadan itibaren lige ağırlığını daha fazla koyacak ve maçlarını ezici üstünlükle kazanarak lider Eyüpspor’un ensesine daha çok yaklaşacak.

Sonuçta son haftalara yaklaşırken de ilk ikiyi garantileyecek.

Umut bu, oynanan oyun ise çok farklı.

Buna rağmen yazımızın başlığını sonunda da kullanarak umutlarımızı gelecek haftalara taşımaya devam edelim.

Kazanan her zaman haklıdır.

Yazının kısalığının elbette farkındayım.

Ama bu futbol ile şimdilik bu kadarı ile yetinelim.

Sağlıklı, mutlu haftalar dileklerimle...