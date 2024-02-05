Meral Akşener, yarın “sahte diplomalı” ve “kadın milletvekillerine küfreden” Şevki Demirci’nin elini mi kaldıracak?

Henüz açıklanmadı, büyük olasılıkla yarınki TBMM grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener Şevki Demirci’nin elini kaldıracak “İşte partimizin Çayırova Belediye Başkan adayı” diye kamuoyuna ilan edecek.

Hazırlıklar bu yönde…

Önceki gün saat 14.00’te, İyi Parti Çayırova İlçe binası önünde Şevki Demirci’nin tayfası toplandı, partinin ileri gelenleri Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin de oradaydı, Demirci’ye parti rozeti takıldı, hatta İl Başkanı Acur elini kaldırarak Demirci’nin adaylığını ilan etti bile.

Hayırlı olsun!

Biz, “partilerin kimi aday göstereceklerine” karışmayız.

Kendi kararlarıdır.

Araştırıp sorup soruşturmuşlar ve öyle uygun görmüşlerdir.

Ancak adaylık için adı geçen kişinin bir eksiği, bir hatası, bir kanunsuzluğu, bir yamukluğu varsa, bunları kamuoyuna bildirmek de biz gazetecilerin görevi.

Öyle ya, vatandaş 31 Mart’ta sandık başına gidecek, oyunu kullanırken kime oy verdiğini bilsin.

Örneğin, bu yazının konusu Şevki Demirci…

Şevki Demirci, kimdir?

Eğitimi nedir?

AKP’den neden atılmıştır?

Daha önceki belediye başkanlığı döneminde, ne işler çevirmiştir?

Akçeli işlerle ilgili karnesi nedir?

Bütün bunları sıradan seçmenin bilmesi mümkün değil.

Seçmen gider, partinin önüne koyduğu adaya oyunu verir.

Asıl olan, parti örgütünün, aday gösterilecek kişinin geçmişini iyi araştırmasıdır.

Bu konuda genel başkanını yanıltmaması, doğru bilgilendirmesidir…

Meral Akşener, dikkatli olmalı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kentten yetişmiş bir siyasetçi.

Benim de özel hukukumun olduğu bir kişi.

Kendisini Şevki Demirci konusunda uyarıyorum.

Bu ismi “iyi araştırma yapmadan” veya “çok başka amaçlarla” size ulaştırmış olabilirler.

Lütfen, bu isimle ilgili “Lütfü Türkkan dışında” bir başka parti yöneticisine araştırma yaptırın!

Ne kadar yanıltıldığınızı göreceksiniz.

Dosyasında neler var?

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Elimde Şevki Demirci ile ilgili 72 sayfalık bir dosya var.

İçinde yok yok!

Hepsi de belgeli.

Tamamını yazmaya kalksam, sayfalar yetmez.

İkisini anlatayım:

*Şevki Demirci’nin üniversite diploması sahte. (Bu konuda 1 Aralık 2023’te yazdığım yazıyı bugün bir kez daha köşeme alıyorum.)

*2014-2019 yılları arasında AKP’den Çayırova Belediye Başkanlığı yapan Şevki Demirci, 2019 seçimlerinde tekrar aday gösterilmeyince, dönemin kadın milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek’e alenen ağza alınmayacak küfür ettiği için AKP’den atıldı.

Karar, Meral Akşener’in

Dediğim gibi…

Partiler, istediklerini belediye başkan adayı gösterebilirler.

Bu adaylarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmak da biz gazetecilerin görevi.

Şevki Demirci ile ilgili bildiklerimi, sizlere aktardım.

Akşener’in de “Şevki Demirci ile ilgili kendisinden gizlenen bilgilere sahip olmasını” istedim.

Karar, kendilerinin.

Ben, Meral Akşener’in, yarınki grup toplantısında, sahte üniversite diploması kullanan ve AKP’li kadın milletvekillerine küfreden Şevki Demirci’yi Çayırova Belediye Başkan adayı olarak ilan edeceğini hiç sanmıyorum.

İşte Şevki Demirci ile ilgili 01 Aralık 2023’te yayınlanan o yazım!

Eski Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, önce üniversiteyi sonra ilkokulu bitirmiş

Başlığı okuyunca kafanız karıştı değil mi?

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirmeyen biri, nasıl olur da üniversite diplomasına sahip olur?

Olur…

Bal gibi olur…

Burası Türkiye ve ülkemiz 21 yıldır “devletin kurumlarını ve kurallarını yok eden” bir iktidar tarafından yönetiliyor.

İpin ucu kaçtı, çoğu kişi kafasına ve keyfine göre takılıyor.

Acı, ama gerçeğimiz bu!

Üniversiteye gidemedin mi, bu nedenle siyasette “avantaj” mı sağlayamıyorsun veya toplumda “itibar” mı görmüyorsun, hiç kafana takma!

Bastır parayı, üniversite diploman ayağına gelsin.

Canın Amerikan üniversitesi diploması mı istiyor, hiç dert etme.

Ya İngiliz üniversitesi diploması?

O da kolay…

Hele Kıbrıs üniversitesi diploması; Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan, Makedonya, Azerbaycan üniversitesi diplomaları sudan ucuz.

Seç beğen al!

Gelene gidene caka satmak istiyorsan, duvara as.

Biyografine koymak istiyorsan, en başa yaz.

Gelelim “sahte diploma” olayında bugünkü kahramanımıza

Bugünkü kahramanımızın adı, Şevki Demirci.

Kendi ifadesine göre, Çanakkale’de doğmuş, ama aslen Rizeli.

Çayırova Belediyesi eski başkanı.

2014-2019 yılları arasında başkanlık görevini AKP’li olarak yaptı, yeni dönemde aday gösterilmeyince “parti büyüklerine hakaret ve küfür ettiği” iddiasıyla Ocak 2020’de AKP’den atıldı.

Diploma skandalı, o yıllara ait.

Biyografisinde şu ifadeler yer alıyor: “İşletme mezunu olan Şevki Demirci 1991 yılından beri Çayırova’ da ticaretle uğraşmaktadır. AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte partiye katılan Şevki Demirci, AK Parti’nin katıldığı ilk yerel seçimler çerçevesinde 2004-2009 yılları arasında Kocaeli İl Genel Meclis Üyeliği görevini yürüttü. Aynı dönem içerisinde Kocaeli İl Genel Meclis Başkan 1. Vekilliği’ni yaptı. 2009-2013 yılları içerisinde AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu’nda bulunan Şevki Demirci bu süreçte Ekonomik İşler ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde de görev alan Şevki Demirci, 2004 yılında Gebzespor kulüp başkanı oldu. Bu dönem içerisinde Gebzespor’u 2. Lig’e çıkararak kulüp tarihine geçti. AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev alan Şevki Demirci, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri çerçevesinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Çayırova Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve seçim yarışını kazanarak Çayırova Belediye Başkanı oldu.”

Biyografisinden hareketle Şevki Demirci’nin eğitim durumuna bir göz atalım!

Çayırova Gazetesi’nin değişik tarihlerde çıkan haberlerine göre, İl Genel Meclis Üyesi Şevki Demirci, Kocaeli İl Özel İdare Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki 2004 yılı faaliyet raporunda, “ilkokul mezunu” olarak görünüyor.

İl Genel Meclisi'nin 2007-2009 tarihleri arasında yayınladığı faaliyet raporunda ise bu kez “lise mezunu” olarak gösteriliyor.

İşte tam o günlerde Demirci'nin “üniversite mezunu” olduğuna dair bir belge ortalığı karıştırıyor.

Bu belge, Şevki Demirci’nin 17 Eylül 1999 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da bir “üniversite diploması” aldığını gösteriyor.

Diplomanın üzerinde “Uluslararası Amerikan Üniversitesi” yazılıdır, Demirci tüm sınavları başarı ile tamamlayarak İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Özetlersek…

Şevki Demirci 2004 yılında “ilkokul mezunu” olarak gösterilirken, 2007 yılında “lise mezunu” oluyor, 17 Eylül 1999 tarihinde ise Uluslararası Amerikan Üniversitesi'nden “diploma” alıyor.

Daha garibi…

Şevki Demirci'nin diploma aldığı bu üniversite 1998 yılında, yani Demirci'nin mezun sayıldığı yıldan bir yıl önce kapatılmış görünüyor.

Kapatılma nedeni, “sahte diploma” dağıtmak.

Demek adı geçen üniversite, kapatıldıktan sonra da “sahte diploma” satmaya devam ediyor.

Ne ilginç değil mi?

Tarihlere bakarsan…

Londra’daki Uluslararası Amerikan Üniversitesi’nden; ilkokul, ortaokul ve liseyi okumadan direkt olarak üniversiteye kayıt yaptırıp mezun olabiliyorsun.

Sonra dönüyorsun Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve liseyi okuyorsun.

Olup biten araştırıldığında, Şevki Demirci’nin eğitim durumu tam böyle.

Yani baştan sona dandik!

Vah benim güzel memleketim vah!

Ne durumlara düştün, kimlerin eline kaldın!