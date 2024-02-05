AKP, Derince’de gömlek değiştirir gibi neden ADAY DEĞİŞTİRİYOR?

Derince, Kocaeli’nin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Yıllarca İzmit’in gölgesinde kaldı, yıllarca İzmit’in arka bahçesi oldu.

Derince, 1994 yılında ‘belediye’ yapıldı…

Derince, belediye oldu, bundan sonra gelişecek, büyüyecek, İzmit’in arka bahçesi olmaktan kurtulacak, kendi kimliğini bulacak dendi. Ama öyle olmadı.

NİHAT ERGÜN DÖNEMİ

Derince’de ilk belediye başkanlığı seçimi 1994 yılında yapıldı. Seçimi Refah Partisi’nin adayı Nihat Ergün kazandı. Ergün, dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen ile içme suyu krizi yaşadı, ilçeyi aylarca susuz bıraktı. Su sorununu gidermek için baraj yapacağım dedi, kuyu açacağım dedi, ama beceremedi. Sonunda Sirmen ile Yuvacık Barajı içme suyu konusunda anlaştı. Ama olan aylarca susuz kalan vatandaşa oldu.

HALİT ALTUNTAŞ DÖNEMİ

Nihat Ergün, 1999 yılında yapılan seçimde partisi tarafından aday gösterilmedi. Yerine Halit Altuntaş aday gösterildi. Seçimi Altuntaş kazandı. Altuntaş döneminde 1999 Marmara Depremi oldu, istenilen hizmetleri yapamadı. Altuntaş, deprem sonrası Kocaeli Üniversitesi kampüsüne yer göstermedi diye hala eleştiriliyor.

ALİ HAYDAR BULUT DÖNEMİ

2004 yılında yapılan seçimde partisi Altuntaş’ı aday gösterdi. Ama seçimi o dönem rüzgarı da arkasına alan AKP’nin adayı Ali Haydar Bulut kazandı.

AZİZ ALEMDAR DÖNEMİ

Ali Haydar Bulut, dönemin AKP Derince İlçe Başkanı ile ters düşünce, 2009’da yapılan seçimde AKP, Dr. Aziz Alemdar’ı aday gösterdi. Alemdar, seçimi kazandı. Alemdar, kendisini belediye başkanı adayı olmasında rol oynayan dönemin ilçe başkanı ile ters düşünce, 2014 yılında yapılan seçimde aday gösterilmedi.

YİNE ALİ HAYDAR BULUT

AKP bakıyor ki seçim gidiyor, 2014 yılında yapılan seçimde bir kez daha Ali Haydar Bulut’u aday gösterdi. Bulut seçimi kazandı. Bulut’un 2019’da yapılacak seçimlerde yine aday gösterileceği ifade ediliyordu.

ZEKİ AYGÜN DÖNEMİ

O da ne, Bulut yine aday gösterilmedi, Zeki Aygün aday gösterildi. Aygün, seçimi CHP’nin adayı Av. Sertif Gökçe önünde 1000 oy farkla kazandı. Bu seçim sonrasında AKP ile CHP arasındaki oy farkı iyice azalmaya başladı.

ŞİMDİ İBRAHİM ŞİRİN ADAY

Zeki Aygün, her ne kadar Bakanlık nezdinde ilçeye bazı eserler kazandırsa da ‘ HİZMET’ belediyeciliği yerine ‘GÖNÜL’ belediyeciliğini benimseyince, partisi kendisini aday göstermedi. AKP, 31 Mart’ta yapılacak seçimde İbrahim Şirin’i aday gösterdi.

AKP, SÜREKLİ ADAY DEĞİŞTİRİYOR

Bir Derinceli olarak yukarıda size 1994 yılından bu yana belediye başkanlarının durumunu anlatmaya çalıştım. Dikkat ettiyseniz, 2004’ten beri yapılan seçimlerde AKP, her seçimde aday değiştirdi. Bu ne anlama geliyor, demek ki 2004’ten beri AKP’den belediye başkanı seçilenler BAŞARISIZ olmuş ki, bir sonraki dönem aday gösterilmedi.

BUNUN ÖRNEĞİ YOK…

Kocaeli’deki diğer ilçelere bakın, bunun başka bir örneği yok. Derince’yi 30 yıldır Milli Görüş’ten gelen partiler yönetiyor. Derince 30 yıldır, İzmit’in arka bahçesi olmaya devam ediyor. 30 yıldır Derince’ye en iyi hizmeti kim yaptı derseniz, yıldızımız bir türlü barışmasa da Ali Haydar Bulut derim. Derince şu ana kadar ne hizmet gördüyse, Bulut sayesinde gördü. AKP, Derince’de birçok kez telefonla anketler yaptı, bir vatandaş olarak bana sorsalardı, Ali Haydar Bulut’un aday gösterilmesini isterdim. En azından Bulut döneminde Derince bazı kalıcı eserlere kavuştu.

İBRAHİM ŞİRİN- SERTİF GÖKÇE

AKP, 31 Mart’ta yapılacak seçimde bu kez Derince’den İbrahim Şirin’i aday gösterdi. AKP’nin adayı İbrahim Şirin, CHP’nin adayı Av. Sertif Gökçe ile yarışacak. CHP, bir önceki seçimde aldığı oya güvenirse, seçimi kaybeder. Seçim, her iki parti için de çantada keklik değil.

AKP SEÇİMİ KAYBEDECEK NOKTADA…

Ama şunu da söylemem gerekirse, AKP’nin 20 yıllık başarısız yönetimleri sonrasında Derince’de hiç bu kadar seçimi KAYBEDECEK noktaya gelmemişti.

AKP, 20 yıldır GÖMLEK DEĞİŞTİRİR gibi belediye başkan adayı değiştiriyorsa, demek ki ortada bir BAŞARISIZLIK vardır.

Derince seçmeni, 31 Mart’ta oy kullanmaya giderken;

AKP’li belediye başkanlarının ilçedeki 20 yılını göz önüne alacaktır…

AKP’nin her seçim döneminde belediye başkan adayını değiştirmesini göz önüne alacaktır diye düşünüyorum.

30 YILDIR DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLARI

1994-1999 Nihat Ergün (Refah Partisi)

1999-2004 Halit Altuntaş (Fazilet Partisi)

2004-2009 Ali Haydar Bulut (AKP)

2009-2014 Aziz Alemdar (AKP)

2014-2019 Ali Haydar Bulut (AKP)

2019- 2024 Zeki Aygün (AKP)

2024-2029 (31 Mart akşamı göreceğiz)