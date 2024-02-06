Makale Yazısı-

Siyaset…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Hayat koşulları çok hızlı değişiyor.

Hayatın önemli fonksiyonu siyaset koşulları ondan da hızlı değişiyor.

Yetişmek ne mümkün?

Hadi diyelim yetiştiniz, anlamak mümkün değil.

Tabi  bizim gibi eski siyasi dönemlerde yaşamış, o dönemlerdeki koşullarda siyaset yapmış eski siyasetçileri tanımış insanlar için bu günün siyasetini, siyasetçilerini anlamak  hiç mümkün değil.

Siyasi partilerde ideolojik tutarlılık kalmış mı?

Hiçbir  siyasi partinin  homojen bir siyaset anlayışı olmadığı görüşündeyim. Sadece  seçim kazanmak için her türlü tarafa yatabilme eğiliminin siyasetin gereği gibi kabul edildiğine tanık oluyoruz.

Dünya görüşünde istikrar  var mı?

Siyasi partilerin dünya görüşü diye ortaya koydukları bir görüş ve o görüşü hangi temellere dayandırdıklarına dair bir metin yok.

Siyasi partilerin kuruluş  ilkelerine bağlılık ne kadar?

Ahlaka karşı menfaati önceleyen siyasi yaklaşımı benimser  nitelikteki, olması gereken siyasi ilkeleri   öteleyen Makyavel  siyaset.

Kararlılıktan ne haber?

Yapılacak veya yapılmayacak işler konusunda günün değişen koşullarına uydurmak için dün yaptıklarını unutmuş görünen, gereklilikleri ve öncelikleri  siyasete kurban eden  değişkenlikler.

Tutarlılık konusunda bir devamlılık görünüyor mu?

Dün söylediklerinin tam aksine yüzü kızarmadan bu gün işine geldiği gibi bir biriyle taban tabana  zıt  söylemler.

Halk için siyaset ne aşamada?

Halkın yaşadığı koşullardan kopuk, halkın yaşadığı zorlukları ortadan kaldıracak işlerdeki  başarısızlıklar.

Vatan millet şuuru siyasette  ne kadar önemseniyor?

Halkı kendinden olan veya olmayanlar olarak kamplaştırmaya neden olacak  nitelikte  özensiz kasıtlı veya kusurlu davranışlar.

Ülkenin varlığı, bütünlüğü ve devamlılığı konusunda gelişmeler  ne alemde?

Ülkenin bekası, toprak bütünlüğü,  yurt ve dünya barışındaki selameti açısından ihmaller, gelişen olumsuzlukları  halkın gözünden kaçırma gayretleri.

Her canlı gibi siyasetin de bir canı, bir ömrü var. Hayatta kalmak için meşru çabalar içerisinde siyasetin yasalarına, geleneklerine uygun davranmak gerekir.

Var olmak ve devamlı olmak da zorlu bir çaba  ister. Çünkü siyasetin  kuralları  acımasızdır. Bu kurallar,  zamana  göre düzenlemeler  gerektirebilir, uyumlu olmayanları ortadan kaldırabilir ama  temel ahlak ilkelerinin kök  fikirlerini ortadan kaldırmaz. 

Siyasetin  yasaları acımasızdır. Yasaları yok sayanları ortadan kaldırmaya  çalışanları zamanla  mutlaka yok eder. Tarih bunun örnekleriyle  doludur.

Yaptıklarımızla  yaşadıklarımız  bize  siyasette  izlememiz gereken yolu da, uyulması gereken kuralları da öğretir.

Öyle görünüyor ki, yaşadığımız  son dönem siyasi süreçte, siyasetin başında bulunanlar bunları öğrenememiş ya da işine  gelmediği için görmezden geliyor.

Bu tutum ve  davranışların olumsuz sonuçlarının  bir  bölümünü yaşadığımız siyasi süreçte görüyoruz. Geriye kalan asıl bölümünü ise gelecek siyasi süreçte mutlaka göreceğiz…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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