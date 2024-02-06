Hayat koşulları çok hızlı değişiyor.

Hayatın önemli fonksiyonu siyaset koşulları ondan da hızlı değişiyor.

Yetişmek ne mümkün?

Hadi diyelim yetiştiniz, anlamak mümkün değil.

Tabi bizim gibi eski siyasi dönemlerde yaşamış, o dönemlerdeki koşullarda siyaset yapmış eski siyasetçileri tanımış insanlar için bu günün siyasetini, siyasetçilerini anlamak hiç mümkün değil.

Siyasi partilerde ideolojik tutarlılık kalmış mı?

Hiçbir siyasi partinin homojen bir siyaset anlayışı olmadığı görüşündeyim. Sadece seçim kazanmak için her türlü tarafa yatabilme eğiliminin siyasetin gereği gibi kabul edildiğine tanık oluyoruz.

Dünya görüşünde istikrar var mı?

Siyasi partilerin dünya görüşü diye ortaya koydukları bir görüş ve o görüşü hangi temellere dayandırdıklarına dair bir metin yok.

Siyasi partilerin kuruluş ilkelerine bağlılık ne kadar?

Ahlaka karşı menfaati önceleyen siyasi yaklaşımı benimser nitelikteki, olması gereken siyasi ilkeleri öteleyen Makyavel siyaset.

Kararlılıktan ne haber?

Yapılacak veya yapılmayacak işler konusunda günün değişen koşullarına uydurmak için dün yaptıklarını unutmuş görünen, gereklilikleri ve öncelikleri siyasete kurban eden değişkenlikler.

Tutarlılık konusunda bir devamlılık görünüyor mu?

Dün söylediklerinin tam aksine yüzü kızarmadan bu gün işine geldiği gibi bir biriyle taban tabana zıt söylemler.

Halk için siyaset ne aşamada?

Halkın yaşadığı koşullardan kopuk, halkın yaşadığı zorlukları ortadan kaldıracak işlerdeki başarısızlıklar.

Vatan millet şuuru siyasette ne kadar önemseniyor?

Halkı kendinden olan veya olmayanlar olarak kamplaştırmaya neden olacak nitelikte özensiz kasıtlı veya kusurlu davranışlar.

Ülkenin varlığı, bütünlüğü ve devamlılığı konusunda gelişmeler ne alemde?

Ülkenin bekası, toprak bütünlüğü, yurt ve dünya barışındaki selameti açısından ihmaller, gelişen olumsuzlukları halkın gözünden kaçırma gayretleri.

Her canlı gibi siyasetin de bir canı, bir ömrü var. Hayatta kalmak için meşru çabalar içerisinde siyasetin yasalarına, geleneklerine uygun davranmak gerekir.

Var olmak ve devamlı olmak da zorlu bir çaba ister. Çünkü siyasetin kuralları acımasızdır. Bu kurallar, zamana göre düzenlemeler gerektirebilir, uyumlu olmayanları ortadan kaldırabilir ama temel ahlak ilkelerinin kök fikirlerini ortadan kaldırmaz.

Siyasetin yasaları acımasızdır. Yasaları yok sayanları ortadan kaldırmaya çalışanları zamanla mutlaka yok eder. Tarih bunun örnekleriyle doludur.

Yaptıklarımızla yaşadıklarımız bize siyasette izlememiz gereken yolu da, uyulması gereken kuralları da öğretir.

Öyle görünüyor ki, yaşadığımız son dönem siyasi süreçte, siyasetin başında bulunanlar bunları öğrenememiş ya da işine gelmediği için görmezden geliyor.

Bu tutum ve davranışların olumsuz sonuçlarının bir bölümünü yaşadığımız siyasi süreçte görüyoruz. Geriye kalan asıl bölümünü ise gelecek siyasi süreçte mutlaka göreceğiz…