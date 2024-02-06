MANDIRA FİLOZOFLARI KAYBETTİLER!..   

Çok severek, defalarca izlediğim “Mandıra Filozofu” adlı filmi, geçenlerde yeniden izledim.

İlk kez izlemiş gibi “ilgi” ile izlerken, bir kez daha kahroldum!

Ülkemin en güzel doğal varlıklarının hunharca katledilmesine seyirci kalanlara, ama daha çok bu “kirli ticarete” araç olanlara lanet ettim!

Hayatımda ilk kez 1978 yılında, bir dostun önerisi ile Marmaris-Turunç köyüne gitmiştim.

“İsmet Kaptan’ı, Ahmet Kayıkçı’yı, Dinar eski belediye başkanı Ali Rıza Karakaya’yı, balıkçı Hüseyin’i ve o dönemin Anadolu Üniversitesi Rektörü Yılmaz Büyükerşen’i burada tanıdım.

Sahilde, köy sakinlerinin salaş lokantaları ve mütevazı pansiyonları, hemen arkasında ise mandalina bahçeleri vardı. Onun da arkasında sebze-meyve bahçeleri …

Turunç koyunun suları tertemizdi.

Balıkçılar, tuttukları iri Orfoz balıkları ile çalarlardı kapımızı.

Doğanın temizliği, insanların ruhlarına, kişiliklerine de sinmişti.

Yediğimiz içtiğimiz her şey doğal ve ulaşılabilirdi.

1978’den 1990 yılına kadar her yıl bu huzur beldesinde ailece tatil yaptık.

Sonra, uyanık bir müteahhit geldi köye.

Köyün ihtiyacına yeten bir camisi varken, köyde büyük arazisi olan “Hacıbaba’yı” tavlamak için yeni bir cami yaptı. Sonra, sahilde bir otel inşa etti!

1990’a gelindiğinde, köyde mandalina bahçeleri yok olmuş, yerlerine yazlıklar, moteller, alışveriş yerleri inşa edilmişti!

O tertemiz koy, sayıları giderek artan teknelerin atıkları ile kirleniyordu! Eskisi gibi balık da yoktu.

Turunç köyü bir küçük örnek.

Günümüzde, Ege’nin, Akdeniz’in en güzel kıyıları, doğal ve tarihi SİT alanları, “doğa ve uygarlık bilinci” yoksunu, “paranın tutsağı” ve “görgüsüz” insancıkların istilasına uğradı!

Özellikle son yıllarda, en güzel doğal alanlar “Zengin siteler” ve “Lüks Oteller” ile işgal edildi!

O güzelim doğal alanlar “BETON YIĞINI” halini aldı!

Şimdi;

Yollar yetmiyor, SU yetmiyor, ELEKTRİK yetmiyor!

Ulaşım, su, elektrik ateş pahası!

Oteller, villalar, lokantalar da öyle!

En güzel kıyılar ve koylar hızla kirleniyor!

Üstelik, “kolay-gıllı gışlı” yolardan para kazanan “görgüsüz” insancıklar da bir diğer kirlilik unsuru!

Bu ülkede “ÜRETİM” en büyük eksiklik.

Üretim, bilim ve teknoloji gelişmediği için ülke ölçeğinde “EKONOMİK GELİŞME” de olmuyor!

Ekonomik gelişme olmayınca, “KÜLTÜREL GELİŞME” de olmuyor!

İnsanoğlu böyle “VAHŞİ” bir yaratık haline geliyor!

İnsan ruhunda “vahşet” unsuru oluşunca, “İNSANCA BAKIŞ” da hızla yok oluyor!

Doğa ile birlikte insan da “insan” kimliğini yitiriyor!

Ve birileri soruyor; “Doğal denge neden bozuluyor?”

Sen, doğaya ihanet edersen, doğa da doğallığını yitiriyor, vahşileşiyor!

Tıpkı, insanlar gibi.

Sel oluyor, fırtına oluyor, kış ortasında yaz, yaz ortasında kış oluyor!

Kirlettiğin denizin, gölün, akarsuyun intikamı oluyor!

Ezcümle; Mandıra filozofları kaybediyor!

İnsan, kendi vahşetinin bedelini ödüyor!