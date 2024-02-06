‘CHP, AKP’yi kaç ilçede zorlar?’ başlıklı yazıma farklı yorumlar geldi!

31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesinde siyaset kızışmaya başladı. Adaylar çalışmalara başladı. Her aday iddialı. Her aday seçimi kazanacağını düşünüyor. AKP’nin Kocaeli adaylarını açıklamasından sonra önceki gün “CHP, AKP’yi kaç ilçede zorlar?” başlıklı bir yazı yazdım. Yazımda CHP’nin İzmit, Derince ve Karamürsel’de kazanma şansının olduğunu, diğer ilçelerde kazanma şansının zayıf olduğunu belirmiştim. Yazıma ilginç yorumlar geldi. İnternet sitemizdeki yazıma gelen yorumları sizinle paylaşmak istiyorum. Yorumların noktasına, virgülüne dokunmadan yayınlıyorum.

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www.kocaeligazetesi.com.tr’de yayınlanan yazıma gelen yorumlar;

Vatandaş - İzmitte muharrem tutuş fatma başkana büyük fark atacakmış chp liler kendileri öyle söylüyor.

Alperen - Ak parti iki ilçede zorlanır bence bunlar başiskele saadet ve kandıra iyi parti zorlar nedeni ise ilçelerinde daha önce Ak parti den başkanlık yapmış kişileri bağımsız çıkacak söylentileri. Bu arada Kandıra da ak parti erol ölmezi göstererek en doğru isimi gösterdi adnan turan sağlık sorunu için değil kendisinden başka vermediği hizmetler ve yaptığı büyük yanlışlar için aday olamadı.

Kosekoylu Esnaf - mustafa kocamana bu sefer oy vermiycez

Kale - Kocaeli 13 0 olabilir.

Genç Ler - "Mecliste Bağırış - Çağırış ve Kaplan'a itirazlar" ederek Aday olma işi anlaşılmadı yani başka kriterlerin önemi yok mu. Yoksa böylemi 'Mesut' oluyorsunuz.

Ahmet Bekir - İzmit: CHP , Derince: CHP , Çayırova: İYİ PARTİ, Karamürsel: CHP bu yazım burda kalsın 31 Mart akşamı tekrar bakalım....

Kahin - Mesut bey doğru tespitler ek olarak tayfun bey sevilen bir insan körfezde kazanırmı bilemem ama iyi oy alır. Nisan kongresindeki deleğelerimi kaybetmeyeyim diye aday belirlersen, direksiyonu böyle haydar beye verirsen başarı bekleme.

Murat - Bu ilde ve ilçelerde yaşayan insanlar 20 sene geriye dönerek bu zamana kadar bir incelesinler bak bakalım akp kaç belediye alır ama biz balık hafızalıyız.

Emekli - Akp depremde yaptıgı ihaneti itiraf ettikten sonra daha hala siyasette oymu alacak akp bitti akp ye oy yok.

Mehmet Özer - BU BYK ŞAHİR ADAYI İLE AKP GÜLE OYNAYA İŞİ BİTİRİR. SÖYLENENE GÖRE ATASOY DA YILDIZLININ İŞLERİNİ TAKİP EDER.

Galip - derince, körfez, karamürsel, gölcük derim chp alır Gölcük ulaşım sorunu komik komi işler faydasız....okulların kapatılması, dere kirliliği...

Erkan Oğur - Tarihi fırsat Derince için. CHP Sertif Gökçe denenmeli. İnşallah bu kez kazanır.

Emekli - CHP AKP YI 4 ILCEDE ZORLAR. BUNLARDA KOCAELININ NUFUS YONUNDEN KUVVETLI ILCELERI.GEBZE.IZMIT GOLCUK .KARAMURSEL.BU 4 ILCEDE AKP DEVRE DISI KALDIGINDA KOCAELI BB BASKANLIGIDA AKP DE DEVRE DISI KALIR. BUNLARIN DEVRE DISI KALMALARINI SAGLAYACAK OLAN DA EMEKLI.65 YAS USTU.DAR GELIRLI. ASGARI UCRET CALISANLARI. BU GRUBLAR ZATEN KOCAELI DE AKP YI BITERECEKTIR.

Krmsel. - Kocaelide 31 Mart Mahalli idareler seçiminde AKP nin işi İl ve İlçelerde çok zor.Memleket yanıyor insanlar eskiden siyasetle ilgilenirdi şimdi düşmüş geçim derdine...

Doğrucu - Yorumları okuyorum hep srzeniş. Arkadaş bunca yıldır aynı makarat. Yine adammı var deyip tıpış tıpış ampulü yalacaksınız.Ne kendinizi yorun nede milleti umutlandırmayın.

Sandık Açılana Kadar - Rahmetli Özal ın benden olmayanın elini kolunu bağlarım dediği,shp nin barajı geçemediği dönemde efsanevi başkanımız Sefa Sirmen Kocaeli yi ezici üstünlükle almıstı.Kazanılamayacak seçim olmadığına inanmalı ve il,ilçe örgütleri el ele birleşerek başarı için yola çıkmalıdır.Her seçimin kazananı kaybedeni olur ama sandıktan ne çıkacağı belli olmaz ,sandık gününe kadar benim adayım olmadı psikolojisini bırakarak, seçmenlerin de halk için demokratik,sosyal belediyecilik için durmaksızın çalışması gerekir.Sizler de kaleminizi taraflı yazmasanız memnun oluruz.

Emekli̇ - @Sandık Açılana Kadar 12 nolu yoruma cevabı: Özalın bu ülkeye en büyük kazığı,kendi siyasi ikbali için Süper Emekli yasasını çıkarıp,genç insanları emekli ederek Ülkeyi emekliler cennetine çevirdi, sonra gelen hükümetde, eyt'yi çıkarmak zorunda kaldı, şimdikilerde,özal gibi siyasi ikballeri için eyt'yi çıkarıp emekli sayısını iyice şişirdiler, Devlet maaş ödeme için şimdide altındandan kalkamıyor, ekonominin başına bir zamanlar hakaretlerle kovdukları ithal bakan getirtip Dünyadaki sıcak, faizli paranın peşine düştüler.Karşılığında ise İsviçre gibi olmadık tavizler veriyorlar. Seçimden sonrada sokaklarda Afrikalı müslüman kardeşlerimizi görürseniz hiç şaşırmayın.

Erdemlerimiz - @Sandık Açılana Kadar 12 nolu yoruma cevabı: Dinimize,örfümüze ve insani erdemlerimize göre ölen kimse için rahmetli denir.

Lazo - @Sandık Açılana Kadar 12 nolu yoruma cevabı: Özal'a rahmet olmasın.Memurum işini bilir diyen biriydi.Serbest piyasa ekonomisini getirendir.Irak işgalinde uçuşa yasak bölgeye defalarca onay verdi.

Kulak Çınlaması - Bu seçim AKP'nin kader seçimidir, Ülke genelinde Cumhur İttifakının karşısındaki partilerin toplam oyu % 50'nin üzerinde çıkarsa, muhalefet partileri iktidara baskı yapar, erken genel seçime zorlar, çünkü iktidar Halkın çoğunluk desteğini kaybetmiş durumda olur. Görünen o ki bu ihtimal çok yüksek, Halk;bayır çıkan beygirin zorundan zart zart osurduğu durumda, bunun bedelini sandıkta fazlasıyla ödetir. Halk ile dalga geçilmez,Darende Zurnası gibi yanık,yanık öttürür.

Uçma Kadir Yere Bas - kadir her seçim ertesi günü gibi biz nerede yanlış yaptık artık herkesin altında taksi varken bizi kim ayakta münübüs doldurdu kim şişirme yaptı kim pompa çekti yazarsın tabi bu arada sana inanıp Uçanlarda seni nasıl uçurur sen düşün.

Ak Partili - kartepede çantada keklik değil, mustafa kocamana tepki çığ gibi hiç beklenmedik oy alacak sandıkta görüşecez, ak partili olarak vermicem, çevremdeki kimsede mustafa kocamana oy vermicek.

Kullarlı - BAK BU GÜNÜ TARİHE YAZIN SİZE GELECEK SEÇİMİ YAZIYORUM.

KAZANAN, İZMİT:FATMA HÜRRÜYET KAPLAN CHP, KANDIRA:CHP, KARAMÜRSEL:CHP, DERİNCE:CHP, BAŞİSKELE:AKP İLE HÜSEYİN AYAZ ARASINDA GİDER ZAFER KAZANIR....))))), YASİN HÜSEYİNİN YANINDAKİ SAĞLAM ADAMLARI ALIRSA KENDİNE İŞ DEĞİŞİR. KARTEPE:AKP, GÖLCÜK:AKP CHP ŞÜPHELİ., DİLOVASI:AKP, DİĞERLERİ AKP, 13DE. AKP 8 VEYA 9 ÇIKARIR.

Esnaf M - @Kullarlı 05 nolu yoruma cevabı: Sen sanki 12 ilçe sorumlusu gibi yorum yapmışsın ama. Sandık sana cevap verir nefisle yorum yapılmaz yandaş olarak bakmamaklazım. Boş yazma ✍? hayalkırıklığı yasamak insanın gururuna dokunur gerçi boş kafada yara yapmaz.

Daricali - DARICA DARICA DARICA BU SEFER CHP KAZANACAK AK PARTİLİ OLARAK BİNLERCE OY CHP YE TEPEDEKİ UZUN DUYSUN.

Eroldemirbek - @Daricali 04 nolu yoruma cevabı: darıca çok göç almış olan bir yer chp kazanamaz.

Hakan - Akp devri bu seçimde inşallah kökünden biterrr.

Körfezli - Tam bir seçmene ayar verme yazısı. Başarısız olan AKP li değişen başkanlara göre yazmışsınız. Diğer başarısızları neden göz önüne almıyorsunuz. Mesela Körfez, CHP Tayfun Balıkçı ile kazanacağını yazamıyor musunuz.

Eroldemirbek - @Körfezli 01 nolu yoruma cevabı: yahu körfezde toplam oyları 3 te 2 si akp ye çıkar .

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“CHP, AKP’yi kaç ilçede zorlar?” başlıklı yazımı gelen yorumları yukarıda sizinle paylaştım. Kimisi benimle aynı fikirde, kimisi de beni eleştirdi. Kimisi de CHP’nin başka ilçelerde de iddialı olduğu görüşünde. Bakalım 31 Mart’ta yapılacak seçimde nasıl bir sonuç çıkacak.