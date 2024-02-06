CHP’deki aday belirleme kaosu ve Atasoy Bilgin’den gelen mesaj

Önce, “ CHP’de evlere şenlik bir aday belirleme olayı” başlıklı yazım üzerine, CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Atasoy Bilgin’den gelen mesajdan söz edeyim.

Birlikte okuyalım!

“Sevgili Tanzer Ünal, bu şehirde objektif gazetecilik yapan ve şehrimizi en iyi tanıyan, bilen siyasi atmosferi koklayan bir gazetecisiniz.

Elbette aday seçiminde başlangıçta örgütün adayların tamamının desteğini almak önemlidir. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Örgüt içi rekabet ve gelecek hesapları değişik talep ve destekleri de yaratıyor.

Sarıgül elbette kıymetli bir eski belediye başkanıdır ve şu an Erzincan milletvekilimizdir. Milletvekili olarak siyaset kurumuna ülkemize ve Erzincan’a önemli katkılar sunacağından kuşkumuz ve şüphemiz yoktur. Ancak kendi siyasi hesapları ile kentte benden başka siyasi figür olmasın peşinde koşanlar Sayın Sarıgül’e de haksızlık yapmış, Gaziantep, Ordu, Kocaeli adaylığını gündemleri yapmıştır.

CHP insan kaynağı nitelikli ve zengin bir partidir. Zamanı geldiğinde Sefa Sirmen’i, Ekrem İmamoğlu’nu siyaset sahnesine çıkarmayı bilmiş Fatma Hürriyet Kaplan’ı genç bir avukatken önce milletvekili sonra da belediye başkanı yapmıştır.

CHP köklü, cumhuriyetin kurucusu ve değerlerini ilelebet yaşatacak, halkımızla birlikte daima yenilikçi ve gelişmiş öncü ülke idealinin peşinde koşacaktır. Bunun için yıllardır CHP içinde çeşitli kademelerde görev yapan, bu şehir için hayalleri olan genç bir makine mühendisi ve siyasetçiyim. Öncelikle şahsımla ve kişilik özelliklerimle ilgili görüşleriniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde görüşmeyi, Kocaeli ve her ilçeyle ilgili hayallerimizi, ideallerimizi ve projelerimizi konuşmak tartışmak isterim.”

Atasoy, mesajında özetle demek istiyor ki

*Örgütün tamamının desteğini almadığım doğru.

*”Kentte benden başka siyasi figür olmasın” diye düşünenler, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül’ün adaylığını ortaya attılar. (İsim vermiyor, ama İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ima ediyor olmalı.)

*Bu parti zamanında nasıl Sefa Sirmen’i, Ekrem İmamoğlu’nu ve Fatma Kaplan Hürriyet’i yoktan var edip siyaset sahnesine çıkardıysa, ben de bir gün onların arasına katılacağım.

*Bu şehir için hayalleri olan genç bir makine mühendisi ve siyasetçiyim. Bu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum.

Ben, Atasoy Bilgin’in mesajından bu sonuçları çıkardım.

Benim eleştirim, CHP’nin aday belirleme yöntemineydi

“CHP’de evlere şenlik bir aday belirleme olayı” başlıklı yazımı okumayan varsa, internetten bulsun okusun.

Benim eleştirim, benim itirazım, “CHP’nin aday belirleme yöntemine” idi.

Bu yöntem kaosa dönüştü, devam ediyor.

Kimin ne yaptığı, belli değil.

100 yıllık partide daha “aday belirleme sistemi” yok.

Sistem olmayınca da herkes kafasına göre takılıyor.

Adaylık, kapanın elinde kalıyor.

Veya bıçağı keskin olan, karşısındakini doğrayıp geçiyor.

Sadece bu seçimde değil, yıllardır her dönem aynı kargaşa yaşanıyor.

Örnek vereyim…

Darıca’da, güçlü aday Yakup Törk dururken, Av. Saide Arslan Çalışkan belediye başkan adayı ilan edildi.

Genel merkezin bu kararından il başkanının ve milletvekillerinin haberi var mıydı?

Yoktu…

Kurultayda Özgür Özel’i destekleyen Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltın, Ankara’ya gitti, bu böyle olacak dedi, işi bitirdi.

Daha örnek vereyim mi?

Çayırova Belediye Başkan adaylığına Muharrem Gökçe’nin nasıl atandığını da yazayım mı?

Dahası…

CHP, Gebze adayını neden açıklamıyor acaba?

Gebze’de ilçe örgütü açık mı, kapalı mı?

Devam edelim…

Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Atasoy Bilgin adandı.

Bu atamadan il örgütünün haberi ve onayı var mıydı?

Yoktu…

Üç milletvekilinin üçünün de haberi ve onayı var mıydı?

Yoktu…

12 ilçenin tamamının haberi ve onayı var mıydı?

Yoktu…

İyi de Atasoy Bilgin, sahaya hangi il-ilçe örgütüyle çıkacak, nasıl performans gösterecek, seçimde nasıl iddialı olacak?

Benim anlatmak istediğim bu!

Yoksa, Atasoy Bilgin iyi bir partiliymiş…

Dört dönem ilçe başkanlığı yapmış…

Makine mühendisiymiş, hayalleri varmış…

Bunlara söyleyeceğim bir şey yok.

Ben, “aday belirleme yöntemini” eleştiriyorum.

Ben, “seçim kazanma iklimi ve heyecanının yaratılamamasını” eleştiriyorum.

Ben, bütünüyle “CHP’nin kötü yönetilmesini” eleştiriyorum.

Bazı kentleri çıkın, “CHP’nin yönetim şablonu” bu.

Demokrasilerde “güçlü iktidar” kadar “güçlü muhalefet” de şarttır.

Güçlü muhalefetin olmadığı bir rejime “demokrasi” denemez.

CHP, yıllardır “iktidar olabilme” peşinde.

Ama ne yazık ki “güçlü muhalefet” dahi olabilmiş değil.

Bu durum da “demokrasi ve yurtsever aşağı” herkesi kaygılandırıyor.