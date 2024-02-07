VAKIFLAR ÜZERİNE… 

Vakıf, “geleceğe yönelik hizmet ve amaçlar için maddi ve manevi kaynak sağlamak” olarak tanımlanabilir.

Bir kişi ya da ortak amaçları olan kişiler, yaşadıkları kent ya da ülke ölçeğinde, o amaçları gerçekleştirmek için vakıf kurarlar.

Bu amaç için “kendi olanaklarından varlıklarını” ortaya koyarlar.

Örneğin; yükseköğrenim gören gençlere burs ve barınacak yurt yapmayı amaçlayan kişi ya da kişiler bir “ Eğitim Vakfı” ya da; doğayı ve hayvanları korumak amacıyla bir vakıf kurarlar. (TEMA VAKFI)

Vakıf, başka kaynaklardan ve özellikle DEVLET varlığından bir şeyler almak için kurulmaz!

Ekonomik kaynak üretme olanağı varsa, yaptığı “kamusal hizmet” nedeniyle, Devlet’ten belirli bir katkı olarak “vergi muafiyeti” alabilirler. AMA; “DEVLET SIRTINDAN BESLENEMEZLER!

2020 itibariyle ülkemizde 5 bin 775 Vakıf bulunuyor.

Son yıllarda “Dini Cemaat Vakıfları” gündemin önünde!

İlginç olan şu ki; siyasi iktidar bu vakıflara karşı çok cömert!

Örnekleyelim;

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde TÜRGEV tarafından yapılacak yurt için Milli Emlak Müdürlüğü 9 dönüm 800 metrekarelik arsa tahsis ediyor! (20 Aralık 2013)

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde 15 dönümlük Hazine arazisi TÜRGEV’e tahsis edildi. TÜRGEV’in halen 142 taşınmazı ve 156 milyonluk serveti var! (17.Nisan.2015)

SAYIŞTAY, Arnavutköy Belediyesi’nin İlim Yayma Cemiyeti’ne ait özel okula “Konferans ve Spor salonu, bahçe düzenlemesi ve basketbol sahası yaptığını ve kamunun zarara uğratıldığını tespit etti. ( 11 Nisan 2019)

Çekmeköy Belediyesinin, “sosyal kültürel tesis alanını” Süleymancılar’a tahsis ettiği, ayrıca; Ensar Vakfı ve TÜGVA’ya da bina tahsisi yaptığı “2020 Faaliyet Raporu” ile belirlendi! ( 28.Haziran 2021)

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi AKP dönemi yönetimi, 7 katlı binasını “Sıcak Yuva Vakfı’na” verdi. Vakıf, binanın 7 katını 10 yıl kullandı ve hiçbir ödeme yapmadı.(20 Temmuz 2021)

FETÖ’nün 18 adet yurtları TÜGVA’ya verildi! (14.10.2021)

Bütçeden dernek, vakıf gibi oluşumlara 18 yılda 10.8 milyar TL’lik yardım aktarırken 1 milyar TL de borç verildi.

2004’den bu yana vakıf ve derneklere aktarılan kaynak tam 6 bin 59 kat arttı!(14 Ekim 2021)

Milli Eğitim Şürası’nda dini vakıf ve derneklerin eğitim alanında önünü açan düzenlemeler eklendi! (3 Aralık 2021)

İktidara yakın vakıflara ilişkin düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı. Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı gibi kurumlarda çalışanların emeklilik ve aylıklarında kesinti yok! (26 Aralık 2021)

Cemaat Vakıflarına ait yurt sayısı 349’a ulaştı! (22 Aralık 2021)

Ve, son bilgi;

Dernek ve vakıflara bütçeden son 2 yılda 4.1 milyar aktarıldı! (25 Ocak 2024)

Sonuç; Devletin “yükünü hafifletmek” amacıyla kurulması gereken kimi ayrıcalıklı vakıf ve dernekler, devlete ve belediyelere ağır bir yük haline gelmişler!

Ama, yalnızca siyasi iktidarın amaçlarına uygun olanlar!

Şimdi, akıl ve insafla bir düşünelim;

Çalışanların yüzde 57’sinin asgari ücretle, emeklilerin büyük çoğunluğunun ise asgari ücret altında yarı aç yaşamaya çalıştığı, İŞSİZLİĞİN en büyük sosyal sorun olduğu ve ilkokul öğrencilerine bir öğün yemek verilemeyen,

“BÜTÇE AÇIKLARI” yabancı kaynaklardan “yüksek faizle” alınan BORÇLARLA kapatılan bir Türkiye’de, “dini vakıf ve cemaatlerin” çok yönlü maddi desteklerle “ayrıcalıklı” olmaları size doğru ve hakça geliyor mu?

“KUL AKKI YEMEK” değil mi bunlar?