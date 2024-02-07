Şevki Demirci, İyi Parti’ye hayırlı olsun!

Önceki günkü yazımda “Meral Akşener, yarın sahte diplomalı ve kadın milletvekiline küfreden Şevki Demirci’nin elini kaldıracak mı?” diye sormuştum.

Bugün öğleden sonra cevabı aldım.

Akşener, Milletvekili Lütfü Türkkan ile birlikte, “küfürbaz” ve “sahte diplomalı” Şevki Demirci’nin Çayırova Belediye Başkan adaylığını ilan etti.

Hayırlı olsun!

Biz, “partilerin kimi aday göstereceklerine” karışmayız.

Kendi kararlarıdır.

Sormamızın nedeni, merakımızı gidermek içindi, sorduk, cevabını aldık, kendi merakımızı ve kamuoyunun merakını giderdik.

Bizim için konu kapanmıştır.

Bundan sonrası İyi Parti’nin sorunu.

Demek, “sahte üniversite diploması kullanan” ve “ AKP’li kadın milletvekillerine alenen “k.lt.k” diye küfreden Şevki Demirci’yi partilerine layık gördüler ve aday gösterdiler.

Tekrar tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, Şevki Demirci’nin adaylığı İyi Parti’ye hayırlı ve de uğurlu olsun.

Lütfü Türkkan’ı kutluyorum

Bana iletildiğine göre, İyi Parti’nin Kocaeli belediye başkan adaylarını Lütfü Türkkan belirliyormuş.

Doğalı da bu.

Kocaeli milletvekili olarak bu görev ona düşer.

Şevki Demirci, Çayırova için mükemmel (!) bir aday.

Kendisini kutluyorum.

Nasıl da bulmuş.

Nasıl da seçmiş.

Nasıl da ince eleyip sık dokumuş.

Bravo doğrusu!

Seçim süreçlerinde adaylarda; genellikle “çalışkanlık”, “dürüstlük”, “üretkenlik”, “yasa ve yönetmeliklere saygı” gibi özellikler aranır.

Lütfü Türkkan, Çayırova için aday ararken sanırım dili sürçtü, “Bana küfürbaz ve sahte üniversite diplomalı birini bulun, mahkeme dosyaları da kabarık olsun” dedi ki, önüne şak diye Şevki Demirci’yi çıkardılar.

Çünkü bu özellikler Çayırova’da Şevki Demirci’den başkasında yok.

Seçim propagandasını Lütfü Türkkan yönetmeli

Bence İyi Parti’nin özellikle Çayırova seçim çalışmasını baştan sona Lütfü Türkkan yönetmeli.

Tabii Türkkan’a İlçe Başkanı İlhami Bayrak da mutlaka eşlik etmeli.

Bu ikili, Çayırova caddelerini dolaşırken Şevki Demirci ile ilgili ne diyecekler, çok merak ediyorum.

Örneğin, Lütfü Türkkan Çayırova halkının karşısına çıkıp, “Bizim adayımız çok beceriklidir. Onun kitabında imkânsız diye bir şey yoktur. Şevki, dünyada önce üniversiteyi sonra ilkokulu bitiren tek kişidir” mi diyecek?

Veya…

Meydanda toplanan seçmenlere “Bizim adayımız çok iyi küfreder. Bu konuda benden bile başarılıdır. İşte bakın size dinleteyim, kendisini tekrar aday göstermeyen AKP’nin kadın milletvekillerine nasıl k.lt.k diyor” diye mi seslenecek?

İlçe Başkanı İlhami Bayrak’ın işi de zor.

Daha önceki yerel seçimde Saadet Partisi adayı iken, Şevki Demirci’nin bütün “pisliklerini” ortaya döküyordu.

Her konuşmasında Şevki Demirci’nin sahte diploması ve küfürbazlığı dilindeydi.

Hatta sahte diploma kullandığından Şevki Demirci’yi mahkemeye dahi vermişti.

Hakkında başlatılan soruşturmaları ve açılan davaları kapı kapı dolaşıp anlatıyordu.

Şimdi ne diyecek?

“Küfretmek ve sahte diploma kullanmak iyidir” mi diyecek?

Her neyse…

Biz söyleyeceğimizi söyledik.

İstedik ki, Şevki Demirci’yi tanımayanlar da tanısın.

İstedik ki, Şevki Demirci’nin kiri, İyi Parti’ye bulaşmasın.

İyi Parti, o kirin bulaşmasında bir sakınca görmedi ve Demirci’yi aday yaptı.

Tekrar hayırlı olsun diyorum.

Hayırlı ve de mübarek olsun!

OKURA NOT: Aşağıda okuyacağınız yazıyı 1 Aralık 2023 ve 6 Şubat 2024’te bu köşede iki kez yayınladım. Yukarıda yazdıklarımı daha iyi anlayabilmeniz için bir kez daha okumanız şart!

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Eski Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, önce üniversiteyi sonra ilkokulu bitirmiş

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Başlığı okuyunca kafanız karıştı değil mi?

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirmeyen biri, nasıl olur da üniversite diplomasına sahip olur?

Olur…

Bal gibi olur…

Burası Türkiye ve ülkemiz 21 yıldır “devletin kurumlarını ve kurallarını yok eden” bir iktidar tarafından yönetiliyor.

İpin ucu kaçtı, çoğu kişi kafasına ve keyfine göre takılıyor.

Acı, ama gerçeğimiz bu!

Üniversiteye gidemedin mi, bu nedenle siyasette “avantaj” mı sağlayamıyorsun veya toplumda “itibar” mı görmüyorsun, hiç kafana takma!

Bastır parayı, üniversite diploman ayağına gelsin.

Canın Amerikan üniversitesi diploması mı istiyor, hiç dert etme.

Ya İngiliz üniversitesi diploması?

O da kolay…

Hele Kıbrıs üniversitesi diploması; Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan, Makedonya, Azerbaycan üniversitesi diplomaları sudan ucuz.

Seç beğen al!

Gelene gidene caka satmak istiyorsan, duvara as.

Biyografine koymak istiyorsan, en başa yaz.

Gelelim “sahte diploma” olayında bugünkü kahramanımıza

Bugünkü kahramanımızın adı, Şevki Demirci.

Kendi ifadesine göre, Çanakkale’de doğmuş, ama aslen Rizeli.

Çayırova Belediyesi eski başkanı.

2014-2019 yılları arasında başkanlık görevini AKP’li olarak yaptı, yeni dönemde aday gösterilmeyince “parti büyüklerine hakaret ve küfür ettiği” iddiasıyla Ocak 2020’de AKP’den atıldı.

Diploma skandalı, o yıllara ait.

Biyografisinde şu ifadeler yer alıyor: “İşletme mezunu olan Şevki Demirci 1991 yılından beri Çayırova’ da ticaretle uğraşmaktadır. AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte partiye katılan Şevki Demirci, AK Parti’nin katıldığı ilk yerel seçimler çerçevesinde 2004-2009 yılları arasında Kocaeli İl Genel Meclis Üyeliği görevini yürüttü. Aynı dönem içerisinde Kocaeli İl Genel Meclis Başkan 1. Vekilliği’ni yaptı. 2009-2013 yılları içerisinde AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu’nda bulunan Şevki Demirci bu süreçte Ekonomik İşler ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde de görev alan Şevki Demirci, 2004 yılında Gebzespor kulüp başkanı oldu. Bu dönem içerisinde Gebzespor’u 2. Lig’e çıkararak kulüp tarihine geçti. AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev alan Şevki Demirci, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri çerçevesinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Çayırova Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve seçim yarışını kazanarak Çayırova Belediye Başkanı oldu.”

Biyografisinden hareketle Şevki Demirci’nin eğitim durumuna bir göz atalım!

Çayırova Gazetesi’nin değişik tarihlerde çıkan haberlerine göre, İl Genel Meclis Üyesi Şevki Demirci, Kocaeli İl Özel İdare Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki 2004 yılı faaliyet raporunda, “ilkokul mezunu” olarak görünüyor.

İl Genel Meclisi'nin 2007-2009 tarihleri arasında yayınladığı faaliyet raporunda ise bu kez “lise mezunu” olarak gösteriliyor.

İşte tam o günlerde Demirci'nin “üniversite mezunu” olduğuna dair bir belge ortalığı karıştırıyor.

Bu belge, Şevki Demirci’nin 17 Eylül 1999 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da bir “üniversite diploması” aldığını gösteriyor.

Diplomanın üzerinde “Uluslararası Amerikan Üniversitesi” yazılıdır, Demirci tüm sınavları başarı ile tamamlayarak İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Özetlersek…

Şevki Demirci 2004 yılında “ilkokul mezunu” olarak gösterilirken, 2007 yılında “lise mezunu” oluyor, 17 Eylül 1999 tarihinde ise Uluslararası Amerikan Üniversitesi'nden “diploma” alıyor.

Daha garibi…

Şevki Demirci'nin diploma aldığı bu üniversite 1998 yılında, yani Demirci'nin mezun sayıldığı yıldan bir yıl önce kapatılmış görünüyor.

Kapatılma nedeni, “sahte diploma” dağıtmak.

Demek adı geçen üniversite, kapatıldıktan sonra da “sahte diploma” satmaya devam ediyor.

Ne ilginç değil mi?

Tarihlere bakarsan…

Londra’daki Uluslararası Amerikan Üniversitesi’nden; ilkokul, ortaokul ve liseyi okumadan direkt olarak üniversiteye kayıt yaptırıp mezun olabiliyorsun.

Sonra dönüyorsun Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve liseyi okuyorsun.

Olup biten araştırıldığında, Şevki Demirci’nin eğitim durumu tam böyle.

Yani baştan sona dandik!

Vah benim güzel memleketim vah!

Ne durumlara düştün, kimlerin eline kaldın!