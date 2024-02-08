Bu kez de ikinci el araçta İBAN oyunu!

Öyle bir duruma geldik ki, dolandırıcılar yöntem üzerine yöntem değiştiriyor.

Dolandırıcılık yöntemleri baş döndürücü.

Akla hayale gelmeyen yöntemler…

Şimdi de ikinci el araçlarda İBAN oyunu çıktı…

Yeniçağ gazetesindeki haber, dikkat çekiciydi. Araba alım satımı yapacaklar, bu haberi dikkatlice okumalı. Okumalı ki, yarın öbürsü gün başına geldiğinde, bu tuzağa düşmesin. Haberi birlikte okuyalım;

“Araç piyasasında yaşanan durgunluğu fırsat bilen dolandırıcılardan yeni bir hile daha geliştirdi.

Son günlerde noterler ‘sazan sarmalı’ ve ‘change’ olarak bilinen yöntemlerin dışında yeni bir dolandırıcılık yöntemi le karşılaştı.

‘IBAN dolandırıcılığı’ olarak tabir edilen bu yönteme göre aracı satın alacağını söyleyen kişi, geliştirdiği yeni hileyle insanları mağdur ediyor.

İlanda yer alan aracı satın alacağını söyleyen dolandırıcı, anlaşma yapıldıktan satıcıya, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diye bilgi veriyor.

Böylece araç tutarı başka birinin hesabına geçmiş oluyor.

Aracını satan ise noterde “Gerçek alıcıdan ödemenin karşılığını aldım” deyip satış işlemini yapıyor.

NOTERLERİN DİKKATİ…

Aracını sattığı için mutlu olan kişi için işler bu noktadan sonra arap saçına dönüyor.

Kurnaz dolandırıcının “kuzenim” diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirtiyor ve şikâyetçi olup parasını geri talep ediyor.

OYUNLARA GELMEYİN

Son zamanlarda artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kimin adına satış verilecekse ödemenin tamamının o kişi tarafından gelmiş olması veya açıklamasına otomobil alımıyla ilgili plaka detaylarına kadar yazıp o kişi adına ödeme yapıldığına dair net açıklamanın belirtilmesi gerekiyor.

EN SIK BAŞVURULAN DİĞER İKİ YÖNTEM

Sazan sarmalı: Dolandırıcı ilandaki aracı satın almak istediğini söyleyerek ilanı sayfadan kaldırtıyor. Daha sonra aynı ilanı uygun fiyatla yeniden kendi yayınlıyor. Başka bir alıcıyla da aracın satışı için anlaşma yapıyor.

Aracın gerçek sahibiyle aracı sahte ilandan bulan kişiyi bir araya getiriyor. Fakat sahte ilanla kandırdığı kişiye parayı kendisine yatırmasını söylüyor.

Change: Araç almak isteyen kişiye aynı marka ve modelde daha temiz bir otomobil olarak gösteriliyor.

Otomobilin satışı ardından plakalar aynı özelliklerde ancak birçok hasar kaydı olan başka bir araca takılıyor. Böylelikle aracı alan kişi, temiz araç aldığını zanneden kişi ağır hasarlı bir otomobil almış oluyor.”

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EN SIK KARŞILAŞILAN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

https://www.icbc.com.tr internet adresinde “En sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri” başlıklı bir yazı vardı… Bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum.

Sosyal mühendislik yöntemi ile dolandırıcılık

Kendilerini savcı, hakim, polis olarak tanıtarak sizinle irtibata geçen dolandırıcılar hesabınızın terör örgütü tarafından kullanıldığını, terör örgütü ile bağlantınızın tespit edildiği gibi sözlerle sizi korkutmaya çalışabilirler. Arkadaş ya da aile bireylerinizin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek onlarmış gibi davranabilirler. Sizi zor durumda olduklarına ikna etmeye çalışarak para transferi yapmanızı ve/veya kart ya da hesap bilgilerinizi isteyebilirler. Banka çalışanı gibi sizi arayarak ücret, komisyon iadesi, faiz iptali, borç erteleme, aidat iptali vb. vaatlerle sizden kart bilgilerinizi (CVV, son kullanma tarihi, şifreniz) isteyebilir ve/veya telefona tuşlamanız için yönlendirebilirler. Sizinle bu şekilde irtibata geçen kişilere itibar etmeyin ve bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın.

Sahte e-posta / Sahte SMS Yöntemi ile Dolandırıcılık

Bankamız adı ve görseli kullanılarak hazırlanan kişisel ve finansal (şifre, kart numarası vb.) bilgilerinizi isteyen e- postalara cevap vermeyiniz. Bu tür e-postalar aracılığıyla gönderilen linklerle İnternet Bankacılığına giriş yapmayınız. Ödenmemiş fatura, yüksek tutarlı borç bilgileri, hesap bilgilerinizin ele geçirildiği, acil, kargo takibi vb. konularda gönderilen e-postalara karşı dikkatli olunuz. Bu e-postalara genellikle çok kullanılan, tanınmış firmalardan geldiği izlenimi verilmektedir. Bu sahte e-postalarda içinde yer alan linki tıklamanız ya da dosyayı indirmeniz istenerek zararlı yazılımların telefonunuza / bilgisayarınıza yerleşmesi sağlanır. Dolandırıcılar böylelikle kişisel ve finansal bilgilerinize erişebilirler.

Cazip kampanya, indirim kuponu, puan kazanımı vb. içerikli sms bildirimlerine karşı da dikkatli olunuz. Bu sms içeriklerinde yer alan linkler ile sahte internet bankacılığı sayfalarına yönlendirilebilirsiniz. Bu sayfalarda internet bankacılığı şifrelerinizi girmeniz için sizi yönlendirir. Kaynağından emin olmadığınız e-posta ve sms’lere karşı dikkatli olunuz.

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık

Sosyal Medya (Twitter, Instagram, Facebook vb.) üzerinden bankımıza ait gibi görünen sahte hesaplar ve reklamlar ile sahte internet sitelerine yönlendirme yapılıyor olabilir. Bu sitelerde sizden kişisel bilgileriniz, şifre, kart ya da hesap bilgileriniz istenebilir. Sosyal medya üzerinde yer alan aldatıcı reklamlara karşı dikkatli olunuz.

Sahte alışveriş siteleri üzerinden dolandırıcılık

Online alışveriş getirdiği kolaylıklar nedeniyle herkes tarafından sıklıkla tercih edilir olmuştur. Ancak alışveriş yaptığınız site dolandırıcılar tarafından hazırlanan sahte bir site olabilir. Gerçek bir alışveriş sitesinin sahtesi hazırlanmış ve bu sayfadan alışveriş yapıyor olabilirsiniz. Gerçek site adresine benzer ancak harf ya da rakamlar eklenerek oluşturulmuş taklit edilmiş sahte sitelere karşı dikkatli olunuz. Site adresinin başında “ https:// ” olduğunu ve sitenin SSL sertifikasına sahip olup olmadığını kontrol ediniz.

Bazı alışveriş sitelerinde ise aslında var olmayan ürün ya da hizmet satılmaya çalışıyor olabilir. Alışveriş yapmak istediğiniz site ile ilgili araştırma yapın. Sitenin iletişim bilgilerini kontrol ederek ulaşılabilir olduklarından emin olun. Arama motorlarında araştırma yaparken reklam listelerine dikkat edin. Sitenin ilk sırada yer alması güvenilir olduğu anlamına gelmeyebilir. İnternet alışverişlerinizde ödemelerinizde sanal kart kullanabilir ya da 3D Secure ödeme yöntemini seçebilirsiniz.”

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İkinci eldeki İBAN oyununu ve bazı dolandırıcılık yöntemlerini yukarıda okudunuz.

Dolandırıcılar sınır tanımıyor…

Siz siz olun, uyanık olun. Dolandırıcılar her yerde kol gezerken, çarpılmayın.