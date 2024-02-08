Depremin yıldönümünde Altyapı Bakanı’nın Cibuti’de ne işi var?

Bu ülkede insan kafayı yer.

Vallahi de yer, billahi de yer.

Düşünün…

Bir yıl önce asrın en büyük depremi yaşanmış.

11 ilimizde binlerce ev yıkılmış, kentlerin altyapısı haşat olmuş, 53 bin insanımız canını kaybetmiş, aradan bunca zaman geçmesine rağmen sorunlar çözülememiş, halkımız barınma, ısınma ve beslenmede perişanlığı oynuyor…

6 Şubat’ta, anma programı yapılıyor, acılar tazeleniyor, şikâyetler bir kez daha dile getiriliyor, böyle bir günde mutlaka deprem bölgesinde bulunması ve halkın feryatlarını dinlemesi gereken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ortada yok.

İşin garibi, Bakan Uraloğlu’nun nerede olduğunu sorgulayan da yok.

“ Sağlık Bakanı gelmiş de, Altyapı Bakanı nerede?” diyen yok.

Ben kafayı taktım, araştırdım, bir de ne göreyim, bizim Altyapı Bakanımız tam depremin yıldönümünde, yani 6 Şubat’ta, Cibuti’de!

Vay canına!

Şu işe bakar mısınız?

Benim memleketimde, benim insanım canıyla malıyla uğraşıyor, bu işlerden sorumlu bakanların başında gelen Uraloğlu, Cibuti’de.

Cibuti nerede?

Cibuti, resmî adı ile Cibuti Cumhuriyeti, Doğu Afrika'da yer alan bir ülke.

Türkiye’den tam 6 bin 75 kilometre uzaklıkta.

Komşuları; kuzeyde Eritre, batıda ve güneyde Etiyopya, güneydoğusunda ise Somali.

Kızıldeniz'e ve Umman Denizi'nin Aden Körfezi'ne kıyısı var.

1977 yılına kadar Fransız sömürgesi idi.

Nüfusu, 1 milyon 136 bin.

Dünyada nüfus sıralamasında 160’ıncı ülke.

Kocaeli’nin yarısı kadar.

Resmi dili, Fransızca ve Arapça.

Fakir, gariban bir ülke…

Halkın geçim kaynağı hayvancılığa dayanır.

Kişi başı milli gelir, 2400 dolar.

Halkın büyük çoğunluğu Müslüman.

Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun böyle bir ülkede ne işi var?

Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun böyle bir ülkede ne işi var?

Hem de tam büyük depremin yıldönümünde…

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız, sorunlarla boğuşurken, burunlarından solurken…

Evsiz barksız, çadırlarında tir tir titrerken…

Anlatayım.

Efendim Türkiye çok ama çok zengin bir ülke ya, bir paçasından dolar diğer paçasından Euro akıyor, bu paralarla halkımızın karnını doyurduk ve bütün sorunlarını çözdük, kalanıyla da Cibuti gibi Müslüman Afrika ülkelerine “ağalık” taslıyoruz.

Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye’nin yapıp hediye ettiği barajın açılışı için Cibuti’ye gitmiş, iyi mi?

Şaka değil, aynen böyle.

Bir gün barajın açılışı yapılmış, diğer gün yine Türkiye’nin yapıp hediye ettiği “İstanbul Meydanı” için tören düzenlenmiş.

Altyapı Bakanımız, her iki törende de bol bol alkışlanmış.

Cibuti halkından öyle ilgi görmüş ki, duygularını “Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” diye açıklamış.

Vallahi ne diyeyim?

Bakan, akıllı adammış.

Deprem bölgesine gittiğinde “yuhalanacağını” tahmin etmiş, kendisini alkışlayan Cibuti halkına sığınmış.

Türkiye’nin Cibuti’ye yaptıkları bu kadar değil.

Daha önce bir anda 3800 kişinin namaz kıldığı Abdülhamit Han Camii’ni yapmışıyız.

Bu cami Osmanlı Devleti’nden sonra Afrika’da Osmanlı Sultanı adına yapılan ilk cami imiş.

Ne büyük gurur!

Yine Sağlık Bakanlığımız, Cibuti’ye sürekli ilaç yardımında bulunuyormuş.

Mutlaka bu yazdıklarımın dışında Cibuti’ye başka yardımlarımız da olmuştur.

Ben şuna bakarım.

Bir ülke önce kendi halkının karnını doyurmalı, kendi halkının tüm ihtiyaçlarını gidermelidir.

Eğer bunları yapıyor ve parası artıyorsa, elbette diğer ülkelere de yardım edecektir.

Ama senin paran yok, zar zor bulduğun dış borçlarla çarkını ancak çevirebiliyorsun, halkın enflasyondan ve hayat pahalılığından iyice bunalmış durumda, deprem bölgendeki vatandaşların perişanlığı oynuyor, sen kalkıyorsun aldığın dış borçların bir kısmıyla Cibuti gibi gariban ülkelere baraj yaparak, cami yaparak, meydan yaparak “caka satmaya” çalışıyorsun.

Bu olmaz.

Yazıktır, günahtır.

“Depremin yıldönümünde, Altyapı Bakanı’nın Cibuti’de ne işi var?” diye sormam bundan.