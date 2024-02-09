13 finalimiz kaldı

Bilindiği gibi Kocaelispor, Süper Lig’i çok özledi. Hem taraftarlarımız hem de şehrimiz yeniden ait oldukları yerde takımlarını görmek istiyor

DURUM DAHA FARKLI OLACAKTI AMA, HAKEM SAĞ OLSUN…

Sezon başında Ertuğrul Sağlam’ın takımın başına gelmesiyle beraber şampiyonluk hedefi konuldu. Şu an averaj farkı ile 2’nciliği paylaşıyoruz. Kaldı 13 final maçımız… Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’e sezon başında kötü başlasa da, geriye kalan maçlarda iyi bir performans gösterdi. İlk devreyi 3. Olarak tamamlayan temsilcimiz, 2. devrenin ilk maçında Manisa FK ile karşılaştı. Skandal hakem hataları Kocaelispor’un maçı kaybetmesine sebep oldu. Daha sonra Eyüpspor, Altay ve Adanaspor’u mağlup etti. Eğer o gün hakem takımı doğramasaydı, şu an Göztepe ile aramızda 3 puan fark olacaktı. Öte yandan Giresunspor karşısında puan alamayan Eyüpspor ile de aramızda 4 puan fark kalacak ve liderlik yarışı içerisinde olacaktık…

ŞİMDİ BOLU’YA KONUK OLUYORUZ

Yeşil - Siyahlılar yarın Boluspor’a konuk olacak. Temsilcimiz 2. devrenin 5. maçında güçlü rakibi ile mücadele edecek. Yalçın Koşukavak’ın öğrencileri, evimizde oynadığımız ilk maçta iyi mücadele etmiş, maçın son dakikalarında temsilcimizi bir hayli terletmişti ancak maç 2-1 galibiyetimizle tamamlanmıştı. Şimdi onların evindeyiz. Zor bir maç bizleri bekliyor. Golcü Tanque takımdan ayrıldı. Yerine bu hafta çok yüksek ihtimalle Christian Kouakou’yu göreceğiz. Oyuncu da kendisini takıma kanıtlamak istiyor. İyi bir kamp süreci geçirdi ve Adana karşısında 2. golü kaydetmişti. Boluspor maçı Kouakou için bulunmaz fırsat…