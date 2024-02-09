“Deprem cinayeti”nde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, suçlu ortada yok! Bu nasıl devlet yönetimi?

Hukukta, her suçun bir cezası vardır.

Eğer suç cezalandırılmazsa, o toplumda huzur sağlanamaz.

İkili uygulama varsa, yani bazı suçlular cezalandırılıp diğerleri cezalandırılmıyorsa, durum daha vahimdir, o toplumda sürekli kaos yaşanır.

Türkiye, tam böyle bir dönemden geçiyor.

“Suçluların cezalandırılmasında” ayrıcalık yaşıyoruz.

Suçlu “yönetenlerden biri” ise işlem yapılmıyor…

Suçlu “yönetilenlerden biri” ise hemen yakasına yapışılıyor.

Cinayet, suç mu? Suç…

Yaralamak, suç mu? Suç…

Devlet malına el uzatmak, suç mu? Suç…

Hırsızlık yapmak, suç mu? Suç…

Rüşvet almak-vermek, suç mu? Suç…

Devlette üstlenilen görevi yerine getirmemek, suç mu? Suç…

Bütün bu suç çeşitlerini alt alta yazın, izleyin veya araştırın, bu suçları işleyenler eninde sonunda ceza alırlar.

Tabii eğer suç işleyen “yönetilenlerden, yani halktan biri” ise…

Sadece AKP iktidarına değil, daha önceki dönemlere de bakın, siz bugüne kadar suç işleyen kaç yönetenin cezalandırıldığını gördünüz?

Bir iktidar, kendinden önceki iktidarın bir yetkilisini “siyasi intikam için” cezalandırır, ancak “kendi suçlusuna” fiske dahi vurmaz.

Korur, kollar, hatta günümüzde yaşadığımız gibi, “büyükelçi” atayıp ödüllendirir.

Türkiye’nin “kalıtımsal” sorunlarından biri de budur.

Hastalıklı bir yapıdır bu ve bu yapı özellikle son yıllarda iyice sırıtır hale geldi.

Sorunun temelinde ne yatıyor?

Sorunun temelinde, devlet yönetiminde “güçler ayrılığı” ilkesinin rafa kaldırılıp, “yasama, yürütme ve yargının tek adamda toplanması” yatıyor.

Sorunun temelinde, “otoriter tek adam rejiminin cumhurbaşkanlığı sistemi” adı altında pazarlanması yatıyor.

Sorunun temelinde, cumhurbaşkanlığı sistemine bağlı olarak devletin tüm kurum ve kurallarının yok edilmesi yatıyor.

Sandılar ki, “güçlü lider” ve “güçlü iktidar” yaratmakla, devletimiz de güçlü olacak.

Ama yaşadığımız ekonomik krizler ve bir yıl önceki 6 Şubat depremi, bize ülkemizin “tek adam aklıyla” yönetilemediğini gösterdi.

Hele deprem, yaratılmak istenen “güçlü lider” ve “güçlü iktidar” algısını iyice yerle bir etti.

AKP iktidarının bütün yıldızlarını söndürdü.

Deprem ülkesi Türkiye’nin, depreme zerre kadar hazırlıklı olmadığı ortaya çıktı.

“Deprem cinayeti”nin suçlusu kim?

Deprem bir cinayet mi?

Evet, cinayet…

Hem de kolektif (ortaklaşa) bir cinayet.

Müteahhit, yani inşaat firması sahibi, “tek suçlu” değil.

Projeyi çizen mimar da suçlu.

Yapı kontrol firması da suçlu.

Zemin etüdünü yapan da suçlu.

Beton firması da suçlu.

İnşaat ruhsatı veren ve gerekli kontrolleri yapmayan belediyeler de suçlu.

Her önüne gelenin müteahhitlik yapabildiği sistemi yaratanlar da suçlu.

Ve en nihayet “imar affı-imar barışı” çıkarıp, “mezar evler”den devlete avanta toplayan iktidarlar da suçlu.

Yok öyle, sadece müteahhitleri “günah keçisi” ilan edip köşeye çekilmek!

Kolektif bir cinayet işlendi, her bir suçlu suç oranına göre cezasını çekmeli.

Ama yazımın başında da değindim, bizim gibi tek adam rejimiyle yönetilen geri kalmış ülkelerde, yönetenler, asla hiçbir suçu üzerlerine almazlar.

Suçu eğitmedikleri ve kontrol etmedikleri gariban müteahhitlerin üzerine atarlar, toplumda planlı bir şekilde “suç müteahhitlerde” algısı yaratırlar, öfkeyi gidermek için de depremden hemen sonra bazılarını tutuklarlar, çok sıkışırlarsa “kader”i de “suç ortağı” ilan edip işin içinden sıyrılırlar.

İşte bakın, bir yıl önce yaşadığımız depremde hayatını kaybedenlerin sayısı güncellendi, 53 bin 537 olarak açıklandı.

Açıklandı, ama suçlular listesinde bulunan bir tek devlet görevlisi, yani “yöneten” istifa etmedi.

Ortada 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği bir “deprem cinayeti” var, ama ortada suçlu yok!

Bu nasıl iş?

Bu nasıl bir devlet yönetimi?

Demokratik ülkelerde “güç” bir kişiye verilmez, paylaştırılır.

“Güç” sahibi, aynı zamanda “sorumluluk” sahibidir.

Gücünü yanlış kullanırsa, hesabını verir.

Güç bende olacak, ben gücü istediğim gibi kullanacağım, ama hesap da vermeyeceğim…

Böyle bir dünya yok!

Özetle…

6 Şubat 2023’de 11 şehrimizde kolektif bir “deprem cinayeti” işlendi, son açıklamaya göre 53 bin 537 kişi de hayatını kaybetti.

Cinayetin failleri belli, hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar.

Suçlular cezalandırılmazsa, “bu deprem cinayetleri”nin önünü almak mümkün değil.

Deprem olur, ölen ölür, katiller aramızda dolaşmaya devam eder.