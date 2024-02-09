Türkiye Kent Konseyi Kocaeli buluşması…

3 Şubat Cumartesi günü Wellborn Luxury Hotel’de Kocaeli adına önemli bir kahvaltılı toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15 Dönem Başkanlığı artık Kocaeli'ye geçti.

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sayın Sedat Köse bey 15 Dönem Başkanı oldu.

Kalabalık bir davetliler içinde hayli zamandır görüşemediğimiz birçok dostumuzla kısada olsa hal hatır sorma ve sohbet etme imkanı oldu. Kocaeli Paraf Haber Sitesi sahibi Şennur Hanım ve ilk kez karşılaştığım eşi ile aynı masada tanışma ve sohbetimiz oldu.

Adem Yaman kardeşim, Dila Hanım, Sema Hanım ve birçok etkinlikte birlikte olduğumuz sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile görüşme imkanımız oldu.

Kocaeli'miz adına önemli bir göreve başlayan, değerli ve kalıcı hizmetleri gerçekleştireceğine inandığımız; Sedat Köse başkana şahsım ve Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimiz adına başarılar dileyerek, tebrik ediyoruz.

ACILARDAN DERS ALMIYORUZ

Ülkemiz de asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 1999 Marmara Depremini unutmadık. Büyük kayıplar verdik. Yaralarımızı tam olarak saramadık. Hazırlıksız yakalanmıştık zaten.

Ders almadığımızı kabul etmeliyiz.

Ateş düştüğü yeri yakıyor sözü çok doğrudur. Dokuz kişi aile olarak bizim can kaybımız oldu.

Binalarda oturan bizlerde dahil olmak üzere sorumlular tespit edilip yargılanmadı. Gelecek adına sağlam adımlar atılmadı. Bir iki Veli Göçer gibi kişiler toplumun gazını almak için sorumlu tutuldular.

Kader deyip unutma yolu seçildi.

Asla unutulmaması gereken depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.

6 ŞUBAT FELAKETİNİN YIL DÖNÜMÜ

6 Şubat 2023 yılının gecesi saat 4.17 de ülkemizin güneyinde 11 şehrimiz depremde büyük yıkım yaşayarak yerle bir oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre 53.000 civarında canımız hayatlarını kaybettiler.

Onbinlerce insanımız yaralandı.

Sayıları tam tespit edilemeyen birçok insan ekseriyeti çocuk olmak üzere kayıplar.

İkinci yılına girilmesine rağmen büyük çoğunluğu çadır ve baraka türü yerlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Bölgeden binlerce insan ülkenin değişik yerlerine göç etmiş bulunuyor.

Sıkıntılar, yokluklar, soğuk hava, barınma ve benzer birçok noksanlıkları devam ediyor.

Olası İstanbul depremi konuşuluyor. Milyon kayıp olacağı anlatılıyor. Artık ilimin ve teknolojinin gereklerine göre yerleşim yerleri kurma mecburiyetinde olduğumuzu görmemiz ve bilmemiz gerekiyor.

Bu kadar kayıplardan bir ders almamız kaçınılmaz oluyor.

Japonya'da 7, 8 şiddetinde depremde can kaybı olmuyor.

Bizde ise taş taş üstünde kalmıyor.

Bizi idare edenler başta yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Vatandaş olarak bilinçli olup kendimize mezar değil ikamet edeceğimiz konut isteme ve yapmaya kararlı olmalıyız. Parası olan iyi para kazanılıyor diye inşaat yapmaya başladı. Doğru dürüst denetim yok, kaçak inşaatlara bile politik nedenlerle ruhsat verildi. Her olumsuzluğu Allah'a havale etmeyelim. Allah akıl ve fikir vermiş. Artık bahane üretmekten vazgeçilmelidir.

Allah 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu acılar son olsun! İnşallah.