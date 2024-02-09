Kötü ‘belediye başkanı’ kimdir?

Geçenlerde konusu, "iyi bir idarecide bulunması gereken özellikler" olan, bilimsel nitelikte yabancı yayınlar okudum. Aklıma ister istemez, yerel seçimler nedeniyle Belediye Başkanı olan ve olmak isteyen kişiler geldi.

Şunu da düşündüm: bu yayınların yazarları Aziz Nesin'in "Zübük" isimli kitabının konusu olan belediye başkanını kıstas almış olmasınlar! Ben o kitabı okuduktan sonra Zübük olarak tanımlanan kişiyi öyle merak etmiştim ki 1972 yılında, Belediye Başkanı olduğu Anadolu'nun bir ilçesinde, her gün yaya olarak yürüdüğü yolda onu görmek için bir pastanenin kaldırımdaki masasında iki saat kadar oturup beklemiştim. Yürüyüş tarzı ve yolda karşılaştığı insanlara karşı davranışlarını "Zübük'te" onun için yazılanlarla karşılaştırmış ve müthiş bir paralellik görmüştüm.

Bir insanın yürüyüşü, bakışı, davranışları ve giyiminin, ruhsal yapısını çok büyük ölçüde ortaya koyduğunu bilmeyeniniz var mı?

Belediye Başkanı kişi, "bir ekibi ortak bir hedefe doğru yönlendirme ve motive etme sosyal becerisine" sahip olmalıdır. Bu çok önemlidir. Ancak Belediyelerde yönelinecek konular çok çeşitli olduğundan iyi belediye başkanı olmayı, ileri derecede tahsilli olmak garanti etmez. Çünkü sorumlu olduğu uğraşılar sadece kendisinin bilgi düzeyi veya yaptığı tahsil ile ilgili değildir.

Bu durumda Belediye Başkanının, danışma yeteneğine sahip olması çok önemlidir. Çünkü bir gerçek vardır; "Dinlemede iyi olan yönetmede de iyidir."

Bir kişinin "Kötü Belediye Başkanı" olduğunu anlamak hiç de zor değildir. Bana sorarsanız, okuduğum yayınlardan yer kıtlığı nedeniyle değinebildiğim aşağıdaki davranışlardan sadece birini bile sergileyen "Kötü Belediye Başkanı"dır. Çünkü her olumsuz davranışı diğerinin tetikçisidir.

Peki, o kimdir?

"Kötü Belediye Başkanı", politik manevraların hiç etkisi olmaksızın sadece birtakım üstün(!) meziyetleri nedeniyle seçilmiş olduğuna inanır. Hani derler ya, daima "Ben neymişim de haberim yokmuş!" modundadır. Bu yüzden o bilendir, danışma gereği duymaksızın aldığı her karar doğrudur! Örneğin liyakat, sadece onun keyfine tabidir! Bu yüzden kent için çok önemli bir birimin başına bile, yapılan iş konusunda hiçbir bilgisi olmayan bir kişiyi getirmesi çok normaldir.

"Kötü Belediye Başkanı" kentsel yaşam açısından çok önemli birçok problemin farkına bile varmaz. Çünkü kentin cadde ve sokaklarında, hani derler ya ancak "kırk yılda bir" yürür. Bunun nedeni halkın sorularına doğrudan muhatap olma korkusudur. Bu nedenle tespitleri makam arabasının camıyla sınırlıdır.

"Kötü Belediye Başkanı" , seçilmiş kişi olarak kendisini her konuda başka insanlardan üstün görür. Bu açıdan baktığında o hiçbir zaman "bekleyen" değil "beklenen" yani varlığına ihtiyaç duyulan olmalıdır. Bunun doğal sonucu olarak örneğin saatini kendi belirlediği toplantılara bile geç katılır. Çünkü beklenen kişi konumunda olmanın hazzını yaşamalıdır.

"Kötü Belediye Başkanı" Amerikalı iş insanı ve sanayici Andrew Carnegie'nin (1835-1919) "Her şeyi kendisi yapmak isteyen ya da yaptığının tüm övgüsünü kendi üzerine almak isteyen hiç kimse büyük bir lider olamaz." deyişinin kıyısından bile geçmemiştir. Bu anlayışla Belediye, halkı çok yakından ilgilendiren elzem bir çalışmayı çok geç sonuçlandırmış olsa da fotoğraflarıyla bezeli kocaman afişlerle kendi etkinliğini belirtmeye çalışır. Sanki halk için elzem çalışmalar sadece onun aklına gelmektedir.

Başka örneklerle canınızı sıkmayayım...

Kaynak

1.Michael Page. 8 qualità fondamentali in un leader.

2.Anonim. Quali caretteristiche deve avere un buon capo. Adecco