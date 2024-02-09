Ahmet Yaşar Tezulaş’ın ardından…

2010 yılında KYÖD’de yapılan şiir işliğinde tanımıştım kendisini. İlk tanıdığım zamanlar kendi halinde mütevazı bir kişiliği vardı. O zamanlar sadece şiire meraklı bir kişi olarak görürdüm Ahmet Yaşar Tezulaş’ı. Zamanla kendisini tanıdıkça, özellikle yaptıklarını öğrendikçe ne kadar dolu bir insan olduğunu gördüm. Gördüm diyorum çünkü yaptıklarını anlatan bir insan değildi. Sizin görmeniz gerekiyordu. Özellikle KYÖD’de yapılan etkinliklerde konuyla ilgili kendi yazıp okuduğu makaleler çok dikkatimi çekmişti.

Ahmet Yaşar Tezulaş, İzmit Lisesi’nden emekli Felsefe Öğretmeni idi. Ama her zaman öğrenci olmayı da seçti. Aydili Sanat Derneği’nin kurulduğu ve o zamanlar benim de içinde olduğum oluşumun ilk yıllarında verilen her derse öğrenci olarak katıldığı gibi kendisi Felsefe Öğretmeni olduğu halde Şener Aksu’nun verdiği Felsefe derslerine de katılıyordu. Öğrenmenin yaşı olmadığını gösteren insanlardan birisi de Ahmet Yaşar Tezulaş’tır benim için.

1 Şubat günü Ahmet Yaşar Tezulaş’ın ölüm yıldönümüydü. 6 Şubat Salı günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) – Aydili Sanat Derneği – İmece Kitap Kulübü güzel bir etkinlik hazırlamış kendisine. Ahmet Yaşar Tezulaş’ın vasiyeti üzerine kendi kitaplığında olan kitapları kızı Ezgi Tezulaş Eker kütüphane kurulması için ÇYDD’ye bağışlamış.

Töreni sunan, Ebru Turhan Çetiner, törende bulunan herkesi, depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımız için ve yitirilen öğretmenlerimizin ruhları için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. “Bugün burada Ahmet Yaşar Tezulaş için toplanmış bulunmaktayız, sizlerle birlikte onun anılarını yad edip, şiirlerini paylaşacağız.” diyerek Ahmet Yaşar Tezulaş’ın özgeçmişinden bahsetti.

Ahmet Yaşar Tezulaş’ın ilk şiiri 1966 yılında Genç Şairler Antolojisi’nde yayımlanmış. Daha sonraları pek çok dergi ve gazetede makaleleri, şiir, deneme, anlatı ve şair tanıtımları yayımlanmış.

Açılış konuşmasını ÇYDD Başkanı Meral Dönmez “Evet çok acılar yaşıyoruz, depremin birinci yıldönümü, çok kayıplarımız var, acımız içimizde fakat bundan sonra neler yapılması gerektiği konusunda, önlemler konusunda bizler de bilinçli olarak eğitimler yapmak istiyoruz. Daha önce yaptığımız eğitimlerin üzerinde daha farklı çalışmalar yapmalıyız. Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çağdaş bireyden çağdaş topluma ulaşmak amacıyla kurulmuştur derneğimiz. Kocaeli Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ( ÇYDD) olarak bizde bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kızı Ezgi’nin Ahmet Yaşar Tezulaş’ın ölümünden sonra kitaplarının bağışıyla oluşturulan kütüphane sizleri bekliyor.” diyerek konuşmasını bitirdi Meral Dönmez. Ebru Turhan Çetiner “Ahmet hocamla birlikte çalışabilme fırsatımız olduğu için kendimi şanslı addediyorum.” dedi. Ve mikrofonu kızı Ezgi Tezulaş Eker’e verdi. “Babam binlerce öğrenciye ışık olmuş bir insandı. ÇYDD’nin bir üyesi olarak bugünü görseydi o da elinden geleni yapardı. Mum dibini aydınlatmaz derler ama babam hem dibini hem etrafını aydınlatmıştı.”

Gazi Üniversitesi Müzik öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Ekin Hanım Duvarcı kemanıyla eşlik etti. Muharrem Açıl konuşmasında Ahmet Yaşar Tezulaş “Vermesini bilen ama almasını bilmeyen bir insandı. Hakkını yedirmez ama hakta yemeyen bir insandı.” diye başladığı konuşmasını Kazım Üçok’un “Sen Biraz Mustafa Kemal’sin Öğretmenim” şiirini ezbere okuyarak kapattı.

Sonra sırasıyla Gülseren Delibaş, Erdem Arcan, Gülgün Çankaya, Hasan Okay, Mesut Nöbetçigil, Dilek Ayrıbaş, Aygün Aynagöz, Ömer Akın, Ebru Turhan Çetiner ve Suat Özdemir, Ahmet Yaşar Tezulaş’ın şiirlerini ve kendisine ithaf edilen şiirlerini okudular.

Ahmet Yaşar Tezulaş şiirlerinde de hissettirdiği gibi aşırı duygusal bir insandı. Ne zaman yolda karşılaşsak eşinin rahatsızlığına çok üzüldüğünü söylerdi.

2012 yılında Aydili Sanat Yayınlarından çıkardığımız ilk on üç kitabın arasında Ahmet Yaşar Tezulaş’ın “batık düşler ülkesi” adlı kitabı da vardı. Bu yazdıklarının dışında pek çok şiir ve makalesinin olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir şair ya da yazar bence ölümünden sonra bile bir kitapla kalmamalı. Burada görev kızına düşüyor. Bir şiir kitabı ya da diğer yazdıklarının paylaşıldığı bir kitap Ahmet Yaşar Tezulaş’a yakışır diye düşünüyorum. Gittiğin yer cennet olsun. Huzur içinde uyu Ahmet hocam.

BATIK DÜŞLER ÜLKESİ

Yüreğime sakladım geceyi

kaldım batık düşler ülkesinde

sesim cehennemden gelen çığlık

çıkrıkla su çeker gibi

sabırla çekiyorum günleri

ne zaman boş gelecek kova

bir kuyunun derinliğinde

baktım zamana

hayatımı serdim anılar harmanına

anlatsam rivayet sanılır

masal gelir duyana

Ahmet Yaşar Tezulaş