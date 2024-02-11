Vay benim memleketimin hali

Sevgili okurlarım.

Size bugün Aziz Nesin’lik olayları yazacağım.

Artık ağır konuları yazmaktan siz de sıkılmışsınızdır. İstedim ki biraz gülesiniz. Gülerken sakın bizim insanımızın ne durumda olduğunu unutmayın. Gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz.

Bu haberleri okuyunca ben de güldüm ve Aziz Nesin aklıma geldi. Böylece bu büyük edebiyatçıyı da anmış oldum.

Yeşilay Derneği Kilis Şubesi eski başkanı otomobilinde 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanmış. Kendisi araba kiralıktı dese de telefon kayıtları incelendiğinde uyuşturucuyu pazarladığı ortaya çıkıyor ve tutuklanıyor. Biliyorsunuz bu derneğin amacı çocukları, gençleri kötü alışkanlıklardan korumaktır. Bu dernek başkanı da okullarda uyuşturucunun, sigaranın zararlarını anlatmak için söyleşiler düzenlemiş.

Bu ilçe başkanının eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu ile resimleri basına yansıdı. Ayrıca AKP Kilis milletvekili ile de yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

İstanbul Avcılar İlçe emniyet müdürü eski bir polisi dükkanda darp ediyor. Halkın güvenliğini sağlamakla görevli bir emniyet mensubu kendisi halkın güvenliğini tehlikeye atıyor ve suç işliyor. Bu olay üzerine İstanbul Valisi bu ilçe emniyet müdürünü görevden alıyor.

Suçu ne olura olsun, bir suçlu dükkanında herkesin gözü önünde darp edilemez. Kaldı ki darp edilen bu polis ile ilçe emniyet müdürü bir ara birlikte çalışmışlar. Öyle sanıyorum ki aralarında daha önce bir anlaşmazlık olmuş.

Kırklareli Üniversitesi’nde Sigaranın zararları konusunda düzenlenen bir panelde verilen arada, üniversitenin bahçesinde panele katılanlar sigara içiyorlar. Bu paneli izleyenler, paneli düzenleyenlere veya konuşmacılara saygı duyarlar mı?

Okullarda öğrencilere sigara içmemelerini söyleyen öğretmen o öğrencilerin gözü önünde teneffüste sigara içer.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi başkanının akademisyen olmadığı ortaya çıktı. Hatta üniversite mezunu olup olmadığı da şaibeli. 115 üniversitenin bunun 14 tanesi Türkiye üniversitesinin üye olduğu böyle uluslararası bir konseyin başkanının akademisyen olmaması bizi dünyaya rezil etti.

Bizim dünyaya rezil olmamız kimsenin umurunda değil. Yeter ki AKP’ye yakın ol. Hele bir de bakanlarla yan yana durup resim çektirip, bu resmi de sosyal medyada yayınlıyorsan bütün kapılar sana açılıyor.

Adıyaman Üniversitesi FETÖ soruşturma komisyonu başkanı sanığa soruyor.

“Cemaat toplantılarına gitmişsin. Doğru mu?”

“Evet gittim.”

“Kiminle gittin?”

“Arif ile.”

“Arif kim?”

“Yanınızda oturuyor.”

Soruşturma şöyle devam ediyor.

Komisyon başkanı Arif’e dönüyor,

“Arif bu toplantılara bunları sen mi götürdün?”

Arif;

“Başkanım birlikte götürmüştük ya!”

Vatandaşa mikrofon uzatan bir muhabir soruyor. Bu zamları kim yapıyor? Vatandaş yanıt veriyor. “Kılıçdaroğlu yapıyor.”

Muhabir “Kılıçdaroğlu muhalefette.”

Kadın muhalefetin ne olduğunu bilmiyor olmalı ki Kılıçdaroğlu için “O başbakan” diyebiliyor.

İyi seyirler sevgili okurlar! Gel de Aziz Nesin’i anma.