Seçimler ve Kararlar

“Yağmurda yürürsen,

ağladığın görülmez güvercin.”

Güvercin, sabah uçuşunu yapmış, Lal’e uğramıştı. Son zamanlarda çok keyifsiz görünüyordu, Lal. Ona ne oluyordu?

‘Son zamanlarda, kafam çok karışık…

Nedir, içimde yaşadığım bu karmaşıklık güvercin?’

‘Çok kararsız, tedirgin bir halin var, Lal. Sanki bir karar vermen gerekiyor ama veremiyorsun gibi, Önünü mü göremiyorsun acaba?’.

‘Karar vermek üzerine konuşalım mı’, dedi Lal bıkkınlıkla.

‘Karar vermek üzerine mi konuşmak istiyorsun? Karar vermeye çalışmak, seçim yapmaya çalışmaktır. Kararlar alıp, seçimler yaparak, yolumuzu belirlemeye çalışırız. Seçim yapmak, karar vererek, bir yola çıkmaktır’.

Bunu duyan Lal, aklındaki soruları, nefes almadan sıraladı. ‘Neden bazen kolayca karar verir, bazen kararsız kalırız? Neden seçim yapamayız, güvercin? Karar vermemize engel olan şey nedir?’. Sözcüklerin gücü mü yoksa kararların samimiyeti mi daha önemli?’.

‘Karar vermek, sorumluluk almaktır. Karar vermek, ne istediğimize odaklanarak, seçim yapmaktır. Karar verdiğinde, bütün seçeneklerden vazgeçer, seçtiğinin dışındakileri terk edersin. Yaptığımız seçimlerle, karar eşiklerinden geçerek, kendimizle veya dışarıyla uyumlanmaya çalışırız çoğu zaman’.

‘Seçim yaparak yolumuzu belirlemek, aynı zamanda kaderimizi belirlemek değil midir, güvercin? Tereddüde düştüğümüzde, beklemeli ve kaderin sorumluluğunu almaktan kaçınmalı mıyız?’

‘Kaderin sorumluluğunu almak, seçim yapmamanın sorumluluğunu almaktır, Lal. Ben seçmeyeyim, kendimi akışa bırakayım, seçilmiş olanı, başkalarının seçtiğini kabul edeyim, diye düşündüğümüzde, kendimizi başkalarının kararlarına terk etmiş oluruz.

Bazen de karar verememek, kendini olduğu gibi kabul etmemekle de ilgilidir’.

‘Neden kendimizi, olduğu gibi kabul edemeyiz, güvercin?’

‘Kendi kendimizden, uzağa düştüğümüzde, süreç içinde kendimizi kaybeder, kendi değerimizi unutur, kendimizi olduğumuz gibi göremeyiz’.

‘Her seçimin, mutlak bir sonucu olur mı?’.

‘Seçim ve kararlarımızın, hangi yönden baktığımıza bağlı olarak, farklı sonuçları olur. Seçim yapmak, bir şeyi yıkıp, yeni bir şeye başlamaktır. Kendi içimize, ya da dışımızdakilere

uyumlanmak için, seçimler yaparız.

Kendi olma sorumluluğumuzu kabul etmek, dışarıyla olan ilişkilerimizi de düzenler’.

’Ne istediğimizi, her zaman kolayca bilemeyiz, güvercin’, dedi Lal.

‘Ne istediğimizi bilemiyorsak, karar veremeyiz. Karar veremiyorsak, sorumluluk alamıyor, tuttuğumuz şeyi bırakamıyordur. O zaman da, yeni kararlar alamaz, aldığımız kararları uygulayamaz, ilerlemeye cesaret edemeyiz’.

‘Neden sorumluluk almaktan kaçarız?’.

‘Kararsız kaldığımızda, karşımızdaki çoklu seçeneklerden, hangisini seçeceğimizi, hangisinin bizim için iyi ve doğru olduğunu bilemez, belirsizlikler içinde, karar almaktan korkar, kaçarız. Seçemediğimizde korkar, kararsız kalırız, Lal. Kararsızlık, nereye gideceğimizi bilememek, ne geçmişi, ne de geleceği bırakamamaktır. Kararsızlık, Araf gibidir.

Bir türlü karar veremiyor, seçim yapmaktan kaçınıyorsak, aklımız, başka bir hesap peşindedir. Düzen bozulsun istemiyordur. Bırakmaya hazır olmayınca, mevcut düzeni devam ettirmeye çalışırız.

Ve akıllarıyla yaşayanlar, hep hesapla davrandıklarından, kaybetmeye dayanamazlar. Akıllarındaki hesaplar ve kaybetme korkuları nedeniyle bir türlü karar veremez, karar vermenin sorumluluğunu başkalarına bırakarak, karar vermekten kaçınırlar’.

‘Sen ne diyorsun, güvercin? Anlayamıyorum. Ne hakkında konuşuyorduk biz’.

‘Seçimlerden ve karar vermeden konuşuyorduk. Sana, güvercince bir şey, söyleyeceğim Lal. İçinde bulunduğun durum veya seçtiğin yol, yaşamını zorlaştırıp, enerjini tüketiyorsa, onu iyileştirmek için, her şey eskisi gibi olsun diye sürekli mücadele ediyorsan, hemen dur ve bir düşün. Eğer sürekli olarak yeni bir şey yapar, yeni bir yol bulurum veya yeni bir şey ekleyerek, durumu düzeltebilirim, diye çırpınıyorsan, kendini boşuna hırpalama, hemen oradan çık, gitsin’.

‘Çok abarttığının farkındasın değil mi güvercin?’.

‘Söylediklerimi ciddiye al, Lal. Seçim yaptığın halde, her şey aşağı doğru gidiyor ve seni aşağı çekiyorsa, özellikle dikkat etmelisin. Zira yanlış seçim yaptığın için, belki de bedenin ve evren seni uyarıyordur…

Seçim yapmamak adına eskiyi muhafaza etmek için, yeni bir şeyler yapar veya dener, kendimizden daha fazla taviz vermeye kalkışırsak, yaşama karşı geliyor olabiliriz.

Seçim yapmamak için, kendimizi zorladığımız her seferde, kendimizi taciz ederiz.

Susarak, sabrederek, seçim yapmamaya çalıştığın, kendini zorladığın olaylara, yeniden ve yeniden, iyice bir bak Lal. Vazgeçemeyeceğimiz, çabucak vazgeçmek istemediğimiz şeyler varsa, seçim yapmayarak, bunlardan kaçıyor olabiliriz. Seçim yapmaktan kaçarak, kendimizi karar vermemeye zorluyorsak, o durumdan, bir an önce kendimizi çıkarmalıyız.

Kafanın bu kadar karışık olmasının asıl sebebi bu olabilir. Ama evren, çok beklemez Lal. İçinde bulunduğumuz karmaşadan, ya kendi kararımızla çıkacağız, ya da olaylar, bizi çıkmak zorunda bırakacak, çıkartılacağız…’.

‘Felaket tellalı gibisin, güvercin…’.

Lal’i kızdırdığını biliyordu. Yeter ki o mutsuz halinden çıksındı. Sözlerine devam etti güvercin.

‘Eskiyi kaybetmekten korkuyorsan, üstelik gelecek seni korkutuyorsa, kontrol etmeye çalıştığın bir şey var demektir, Lal. Yeniyi seçmekten şüphe duyuyorsan, eskinin gücünü kaybetmekten çekiniyor, rahatını kaçırmaktan korkuyorsan ve gelecek seni ürkütüyorsa, aslında eskiyi kontrol edememekten korkuyorsundur’.

‘Güvercin, yüreğimi tükettin bugün’.

‘Yaşamla inatlaşılmaz Lal. Ya benim dediğim gibi olsun, ya da hiç olmasın diyorsan, yaşamla satranç oynuyorsundur. Onu, yenemeyiz’.

Artık pes etmişti, bari ona ayak uydurayım, diye düşündü Lal.

‘Güvercin aklımızla mı, yoksa yüreğimizle mi karar vermeliyiz?

‘Aklınla ne kadar hızlı seçim yaparsan yap, kalbinle çok daha hızlı ve doğru karar verirsin, Lal. Seçim yaparken, anda yaşamalı, neye sahip olduğuna değil, nasıl hissettiğine odaklanmalısın.

Bazen yaptığımız seçimler, yüreğimizin samimiyeti ve sevgiyle, anında sonuç verir, şaşar kalırız…’.

‘Ne anlatıyorsun, anlayamıyorum güvercin?’.

‘Seçimlerimize, duygu ve düşüncelerimize bağımlıyız, Lal. Düşüncelerimiz, duygularımızı ve duygularımızda düşüncelerimizi etkileyerek, değiştirir. Seçimlerimizle, düşüncelerimizle, duygularımızla hep birlikte, sonunda yeniden, başka bir gerçeklikte, kendimizi, yeni bir düşünsel evrene taşımış oluruz’.

‘Ya sonra’, dedi Lal.

‘Sonra da, taşındığımız bu yeni gerçeklik döngüsünde, kendimizi yeniden var ederiz.

Seçimlerimiz sonucunda ortaya çıkan değişim, bir sarmal halinde sonsuza kadar, devam edip gider.’

‘Ya da yorulana kadar, değil mi güvercin?’

‘Neden olmasın Lal?’

Güvercin derin bir nefes alarak, konuşmalarda neden hiç sevgi yok, diye düşündü. Lal’in bu aralar sevgi dünyası eksikli idi.

Bu kadar akıl konuşması, fazla gelmişti. Yüreği üşümüş, sıkışmaya başlamıştı…

‘Uçmalısın, hemen uçmalısın’ diye söylenerek, kanatlarını çırptı, gökyüzüne yükseldi...