Yaprak çeliği ile yetişen saksı bitkileri.

Saygıdeğer okuyucularım bu yazımda sizlerle yaprak çeliği ile yetişen saksı bitkileriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Yaprak Begonyası, Sanseveria, Afrika menekşesi, Atlas çiçeği adi yaprak çeliği ile üretilirler.Sapıyla koparılan yaprak yıkanmış dere kumuna sokulur ve bastırılarak sıkıştırılır.

Yaprak Begonyası (Begonia rex) güzel desenli ve gösterişli yapraklarıyla oda ve salonların köşe sehpaların saksı bitkilerindendir. Yaprakların değişik renk ve şekilleriyle pek çok çeşitleri vardır.

Bunların yaldızlı ve işlemeli gümüşi renkte olanı pek değerlidir. Sevdiği toprak harcı, dere mili, funda toprağı ve elenmiş koyun gübresi eşit ölçülerde karıştırılarak hazırlanan toprak tertibidir.

Hava cereyanından ve bulunduğu yerin sık sık değistirilmesinden hoşlanmaz kışın az, yazın ise haftada iki, üç su verilir. Yalnız saksılar sulanırken göbek yapraklarının ıslanmamasına dikkat edilir. Yoksa çürümeler meydana gelir.

Sanseveria (Tavşan kulağı - Paşa kılıcı) hoş manzaralı etli yapraklarıyla oda ve salonları süsleyen pek dayanıklı bir saksı bitkisidir. Yaprakları sarımtırak alaca renkli olanı daha değerlidir. Sevdiği toprak, killi bahçe toprağına bir miktar funda ve dere mili karıştırılarak hazırlanan toprak tertibidir.

Yarı aydınlık gölge yerleri sever. Fazla nemden hoşlanmaz. Çok su çürüklük yapar. Sulama yaparken göbek yapraklarının ıslanmamasına dikkat edilir. Yaprak çeliği yapılarak çoğaltılır Yaprak çeliği, Ağustos ayında yapılır.

Afrika menekşesi- Yarı gölge, hafif güneşli, sıcak, nispi rutubeti oldukça yüksek yerleri sever. Yazın bol su verilir. Kışın verilen su azaltılır. Kışın durduğu yerin sıcaklığı onbeş ile , onsekiz, derece arasında tutulmalıdır. Verilen suyun soğuk olmaması gerekir. İlkbahar ve yaz ayları boyunca onbeş günde bir gübreleme yapılmalıdır.

Üretimi yaprak çelikleriyle yapılır.

Atlas çiçeği - PHYLLOCACTUS. Çok güzel gösterişli çiçekler veren bir salon kaktüsüdür. Kan kırmızı renkte olan çiçekleri pek dayanıklı değildir. Çabucak buruşup gider. Çicekleri açıp geçtikten sonra bir ay kadar gayet az su verilerek bitki dinlendirilir.

Killi kireçli bahçe toprağına bir miktar dere kumu ve gübre karıştırılarak hazırlanan toprak harcında iyi bir gelişme gösterir. Yaprak çeliği yapılarak çoğaltılır. Temmuz, Ağustos aylarında kanat şeklindeki dallarından alınarak hazırlanan yaprak çelikleri ufak saksılardaki nemli kum içerisine dikilerek köklendirilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.