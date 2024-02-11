O anları yaşayan ADNAN FİLİZ, elim kazanın öncesini ve sonrasını anlatıyor… “NEŞELİ BİR TOPLANTI, UNUTULMAZ BİR ACI İLE BİTTİ”

70’li yılların İzmit Ticaret Odası ve onun organizasyonu, o zamanki adıyla Kocaeli Sanayi Sergi’sinde göreve başladığımın 3. ayıydı.

Yeni bir iş, yeni arkadaşlar ve çalışma düzeni, koşuşturup duruyorduk.

Odanın yönetim kurulu başkanlığını İzmit’in ünlü iş adamlarından Halil Köseoğlu, sergininkini de eski milletvekili Başkan Yardımcısı Şahabettin Bilgisu yapıyordu.

Belediye seçimlerinde bir tarih yaşanmış, başkanlığı İzmit’te ilk, Türkiye’de ikinci olarak bir kadın kazanmıştı: Leyla Atakan.

Kent için önem taşıyan bu iki kurumun iş yaşamı çok hareketliydi. Başkan Atakan, kente yeni ruh ve renk getirmek için erkeklerin alışılmış temposunu çoktan aşmış, çok hızlı bir değişim rüzgarı estiriyordu.

İzmit Ticaret Odası yöneticileri de günlük yasal hizmetlerin dışında, 10 yıl önce başlayan sanayileşmenin, kente yarar sağlayacak yöntemlerini bulmanın çabası, arayışları içindeydiler.

İki kurum ortak bir hedefin yolunda ilerlemişler ve İzmit’te ekonomik ve sosyal olanaklar getirecek yeni bir organizasyonda el ele vermişlerdi. Bu yeni oluşum, daha sonra Sanayi Fuarı olarak uzun yıllar hizmet verecek olan Sanayi Sergisi idi.

Sergi bugünkü alanında 2. kez kuruluyordu. Buradaki görevim basın ve halkla ilişkilerini yürütmek, serginin tanıtımını gerçekleştirmekti.

Belediye çalışanı olmadığım için rahmetli Atakan’la içli dışlılığım yoktu. Ancak toplantılarda bir araya geliyorduk. Ama duruşunu, çalışmalarını, heyecanlı girişimlerini mutlulukla izliyordum.

TOPLANTI ODASINDAN NEŞE TAŞIYORDU

O gün yine bir toplantı düzenlendi. Toplantıya hatırlayabildiğim kadarı ile Leyla Atakan, Şahabettin Bilgisu, Av. Cemil Karakadılar, Sabahattin Öztan, Feridun Özbay, Abdurrahman Yüksel ve sergi ilgilileri olarak bizler katıldık. Neşeli biçimde süren toplantının sohbet bölümü başlayınca, biz görevliler salondan ayrıldık.

Onların konuşmaları bir süre daha devam etti. Söyleşilerini Değirmendere’de bir yemekte sürdürmeyi kararlaştırmışlar. Yemek -içmek konusunda uzman olan Sanayi Dairesi Başkanı rahmetli Neptün Çağlar ağabeyimize Değirmendere’de bir lokantada rezervasyon yapması için görev vermişler. O da lokanta ile görüşmüş,” koca Körfezde böyle bir lokantada nasıl balık olmaz “ diye söyleniyordu. Sonra telaşla balık bulmak için balık pazarına gitti.

Toplantı bitti. Üyeler, Oda’nın salonunda ayaküstü konuşmalarına devam ettiler. Onların o günkü arkadaşlıkları, dostlukları, şakalaşmaları hiçbir zaman aklımdan çıkmaz.

Mesaimiz bitti. Evlerimizin yolunu tutup günlük yaşamımızın gece bölümünü her şeyden habersiz sürdürdük…

KABUS DOLU SABAH!

Benim alışkanlığım vardı, her sabah işe gitmeden önce Türkyolu- Bizimşehir Gazetesi’nin yazı işlerine uğrar, rahmetli Cevat Çetin ve Nedim Akkaya ile bir süre söyleşir, birer fincan çay içerdik.. O sabah da şimdiki Feridun Özbay sokaktaki gazeteye uğradım. Her zamankinden farklı bir hava vardı. Cevat uykusuz bir gecenin tüm yıpranmışlığı içinde, masasında bir şeyler yazmaya çalışıyordu. Beni görünce gözleri yaşlı biçimde “ gece olanları biliyor musun?” diye sordu. Bir facia olduğunu o zaman anladım. Cevat kazayı ayrıntıları ile anlattı ve sonunda Leyla Atakan’ı, İsmail Kolaylı’yı, Feridun Özbay’ı, Abdurahman Yüksel’i kaybettiğimizi söyledi. Derin bir acı yüreğime saplandı. Ölenlerden belediye meclisi üyesi gazeteci Feridun Özbay ikimizin de ağabeyi gibiydi. Ortağı olduğu Bizimşehir Gazetesinde, sonra da Türkyolu- Bizimşehir Gazetesi’nde lise yıllarında köşe yazarlığı yapmıştım, Cevat ise onun yanında yetişmişti. Beni iş için tavsiye eden de oydu.

ÇOK ZOR BİR HABER OLDU

Cevat o yıllarda TRT’nin Kocaeli temsilcisiydi. TRT’den kaza haberini bekliyorlarmış. Birbirimize yardım ederek haberi zorla tamamladık. “Fuar Şehitleri” sözcükleri de ilk kez o haberde kullanıldı. Gittiğim Ticaret ve Sanayi Odası’nda ve bitişiğindeki belediye binasında ölüm sessizliği vardı.

Kazada Leyla Atakan, Abdurrahman Yüksel, Feridun Özbay İsmail Kolaylı’nın yeni aldığı arabadalarmış ve arabayı Kolaylı kullanıyormuş. Toplantıda birlikte oldukları Şahabettin Bilgisu, Cemil Karakadılar, Sabahattin Öztan da başka bir arabadaymışlar. Rahmetli Atakan’ın arabasında Belediye, öteki araçta da İzmit Ticaret Odası temsilcileri bulunuyordu. Yıllar sonra rahmetli Bilgisu’nun bana anlattığına göre Atakan ile o zaman yardımcısı olan Kolaylı arasında daha önce çıkan bir anlaşmazlık da o yemekte çözülmüş. Onlar Maşukiye’ye Atakan’ın babası emekli orgeneral rahmetli Hasan Atakan’ı ziyaret gidİyorlarmış.

Kaza yalnız İzmit’te değil, tüm Türkiye’de büyük acı yarattı.

Görev şehitleri için büyük bir cenaze töreni yapıldı. Sağ olsalardı İzmit’e önemli eser kazandıracak bu değerli insanların arkasından çok gözyaşı döküldü, hala dökülüyor.

Ne yazık ki siyasi nedenlerle birbirlerinin memleket için yaptıklarını silmeyi, yok etmeyi bir görev bilen siyasiler, bu dört hizmet insanının da katkısı olan Fuar’ı zamanla yok ettiler. Ama bin bir zahmet ve zorlukla yaratılan fuar alanında ağaçların altında, gölün kıyısında soluklananların hayır dualarını engelleyemiyorlar.

Onları kısa zamanda çok sevmiştim. Ne yazık ki cenazelerine katılamadım. İstanbul’daydım. Çünkü dört büyüğümüzün ölüm ilanlarını yazmak ve onları ulusal basında yayınlatmak görevi bana verilmişti. O yıllardan sonraki Fuar çalışmalarımda, onların heyecanını ve hizmet anlayışını hep aklımda tuttum. Dört değerli büyüğümüzün ardından bayrağı hep yukarıda tutan, rahmetli olmuş büyüklerimizin anılarına saygı ve sevgiler. Rahmetleri bol olsun. Hayatta olan ve bu düzenlemeye hizmeti geçmiş kişilere de sağlık ve mutluk dilerim.