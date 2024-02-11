Son anda KBB Başkan adayı olarak karşımıza Prof. Dr. Doğan Aydal çıkmasın!

Önce şu tespitimi yazayım.

31 Mart seçimlerinin yükselen partisi, “Yeniden Refah Partisi” olacak.

Öyle görünüyor…

AKP’den memnun olmayanlar, istifa ederek köklerine dönüyor.

Önceki seçimlerde aday gösterilmeyen AKP’liler, tepki vermezler partisinin dizinin dibinden ayrılmazlardı.

Kendilerine “ yeni bir kapı açılmasını” beklerlerdi.

“Reisin hışmına uğramaktan” korkarlardı.

Bu seçimde bakıyorum da AKP’liler “korku duvarı”nı yıkmış.

Partisinden kopanlar, Yeniden Refah Partisi’nde yer bulamasalar bile, hiç düşünmeden “bağımsız aday” olarak ortaya çıkabiliyor.

İşte görüyorsunuz, AKP’nin iki eski belediye başkanı Hüseyin Ayaz ve Cengiz Kan, biri Başiskele’de diğeri de Kandıra’da bağımsız belediye başkan adayı.

Anadolu’da pek çok il ve ilçede, AKP’nin önde gelen isimleri Yeniden Refah Partisi tarafından aday gösterildi.

Özetle, radikal sağ doğup büyüdüğü kaynağa geri dönüyor.

Bu seçimde olmasa bile bir dahaki seçimde bunu daha net göreceğiz.

AKP-YRP arasındaki “Kocaeli” pazarlığı

Yeniden Refah Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Prof. Dr. Doğan Aydal ismini açıkladığında şaşırmış, “Dur bakalım bunun altından ne çıkacak” diye düşünmüştüm.

Öyle ya, Doğan Aydal’ın Kocaeli’de ne işi var?

Kocaelili değil, Malatyalı.

Kentimizle bir iş ilişkisi, bir aile ilişkisi yok.

Halkımız, adını ilk kez duydu.

Sonra…

Kendisi Yeniden Refah Partisi’nin önemli bir ismi.

YRP Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi.

Dahası, Genel Başkan Vekili ve Araştırma-Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

Yani partinin ikinci adamı…

Önemli bir akademisyen.

Devlette önemli görevlerde bulunmuş.

“Madencilik”, “enerji politikaları”, “uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri” üzerine uzman.

69 ülkede çeşitli bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmuş.

Çeşitli konularda 21 kitap yazmış.

Böylesine donanımlı birinin, neden Kocaeli’de, kazanamayacağı bir şehirde aday gösterildiğini düşünmez mi insan?

Bu adaylık normal değildi, bir şey vardı, sonunda ortaya çıktı.

Meğer Kocaeli, AKP ve YRP arasında pazarlık konusu olan iki şehirden biriymiş.

Ve Yeniden Refah Partisi, bu pazarlıkta, AKP’den Kocaeli’ni alacağından o kadar eminmiş ki, getirmiş partinin en önemli ismi Doğan Aydal’ı bizden aday göstermiş.

Bunun başka izahı olabilir mi?

Doğan Aydal, geçenlerde örgüt yöneticileriyle birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Ben bulunamadım…

Arkadaşlarımın anlattığına göre, İzmit ve diğer ilçelerle ilgili bütün proje çalışmalarını aylar öncesinden tamamlamışlar ve bunları kitap haline getirmişler.

Yani seçimlere “dört dörtlük” hazırlarmış.

Bu da Yeniden Refah Partisi’nin “Kocaeli’ni kafasına iyice koyduğunu” gösteriyor.

Her şey bitti mi?

YRP, geçenlerde İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını da açıkladı.

Bu, AKP ile YRP arasında seçim işbirliği görüşmelerinin koptuğu anlamına mı geliyor?

Görünürde öyle, ama ben farklı düşünüyorum.

YRP’nin yaptığı, iki parti arasındaki pazarlıkta, “son bir hamle”!

“Bak, benim istediklerimi vermezsen, kuş uçuyor” hamlesi.

Daha zaman var.

Aday listeleri, 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Hani rahmetli Süleyman Demirel, “Siyasette 24 saat çok uzun bir süre” demişti ya, bekleyip görelim, öyle sanıyorum 20 Şubat’a kadar köprünün altından daha çok sular akacak.

Bir de bakmışız, anlaşmışlar, karşımızda AKP-YRP ortak adayı olarak Prof. Dr. Doğan Aydal duruyor.

Olmaz olmaz demeyin, burası Türkiye, her şey olur!