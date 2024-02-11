Survivor 2024 oyuncularının haftalık maaşları!

TV8’de yayınlanan Survivor 2024, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Yayında olduğu günler izlenme rekorları kırıyor. Yeniçağ gazetesi, Survivor 2024’ün oyuncularının kazançlarını açıkladı. Haftalık ücreti en fazla olanlar 100’er bin lira ile Nefise Karatay, Hakan Hatipoğlu ve Turabi Çamkıran… Haftalık ücreti en az olanlar ise 60’ar bin lira ile Sahra Işık, Yunus Emre ve Bozok Gören…
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Futbolcuları baz alırsak, Süper Lig’de en kötü futbolcu 1 milyon Euro alıyor… Yani 33 milyon lira…
Bir haberde okumuştum, Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ bölüm başına 1 milyon 500 bin lira, Serenay Sarıkaya’nın 1 milyon 200 bin lira alıyormuş. Yani ünlüler para basıyor…
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Futbolculara ve sanatçıların aldığı astronomik ücretlere bakılırsa, Survivor 2024 oyuncularının aldığı ücretler, çok da astronomik değil gibi duruyor…
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Futbolcular ve sanatçılar milyonları kaparken, asgari ücretli 17 bin lira ile ay sonunu getirmeye çalışıyor…
Emekli, 10 bin lira ile geçinmeye çalışıyor…
Ne diyelim burası Türkiye…
İŞTE YARIŞMACILARIN HAFTALIK MAAŞLARI:
Ogeday Girişken 80 bin TL
Nihat Altınkaya 90 bin TL
Sahra Işık 60 bin TL
Nagihan Karadere 90 bin TL
Seda Ocak 70 bin TL
Seda Aktuğlu 70 bin TL
Sercan Yıldırım 80 bin TL
Yunus Emre 60 bin TL
Yiğit Poyraz 80 bin TL
Hakan Hatipoğlu 100 bin TL
Merve Aydın 90 bin TL
Turabi Çamkıran 100 bin TL
Gizem Memiç 70 bin TL
Ersin Korkut 90 bin TL
Furkan Kızılay 80 bin TL
Begüm Yücetan 70 bin TL
Damla Can 90 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu 70 bin TL
Bozok Gören 60 bin TL
Yasin Obuz 90 bin TL
SURVİVOR ŞAMPİYONLARI
2005 Uğur PEKTAŞ
2006 Derya DURMUŞLAR
2007 Taner ÖZDEŞ
2010 Merve OFLAZ
2011 Derya BÜYÜKUNCU
2012 Nihat ALTINKAYA
2013 Hilmi Cem İNTEPE
2014 Turabi ÇAMKIRAN
2015 Turabi ÇAMKIRAN
2016 Çağan Atakan ARSLAN
2017 Ogeday GİRİŞKEN
2018 Adem KILIÇCI
2019 Yusuf KARAKAYA
2020 Cemal Can CANSEVEN
2021 İsmail BALABAN
2022 Nisa BÖLÜKBAŞI
2023 Nefise KARATAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.