Survivor 2024 oyuncularının haftalık maaşları!

TV8’de yayınlanan Survivor 2024, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Yayında olduğu günler izlenme rekorları kırıyor. Yeniçağ gazetesi, Survivor 2024’ün oyuncularının kazançlarını açıkladı. Haftalık ücreti en fazla olanlar 100’er bin lira ile Nefise Karatay, Hakan Hatipoğlu ve Turabi Çamkıran… Haftalık ücreti en az olanlar ise 60’ar bin lira ile Sahra Işık, Yunus Emre ve Bozok Gören…

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Futbolcuları baz alırsak, Süper Lig’de en kötü futbolcu 1 milyon Euro alıyor… Yani 33 milyon lira…

Bir haberde okumuştum, Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ bölüm başına 1 milyon 500 bin lira, Serenay Sarıkaya’nın 1 milyon 200 bin lira alıyormuş. Yani ünlüler para basıyor…

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Futbolculara ve sanatçıların aldığı astronomik ücretlere bakılırsa, Survivor 2024 oyuncularının aldığı ücretler, çok da astronomik değil gibi duruyor…

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Futbolcular ve sanatçılar milyonları kaparken, asgari ücretli 17 bin lira ile ay sonunu getirmeye çalışıyor…

Emekli, 10 bin lira ile geçinmeye çalışıyor…

Ne diyelim burası Türkiye…

İŞTE YARIŞMACILARIN HAFTALIK MAAŞLARI:

Nefise Karatay 100 bin TL

Ogeday Girişken 80 bin TL

Nihat Altınkaya 90 bin TL

Sahra Işık 60 bin TL

Nagihan Karadere 90 bin TL

Seda Ocak 70 bin TL

Seda Aktuğlu 70 bin TL

Sercan Yıldırım 80 bin TL

Yunus Emre 60 bin TL

Yiğit Poyraz 80 bin TL

Hakan Hatipoğlu 100 bin TL

Merve Aydın 90 bin TL

Turabi Çamkıran 100 bin TL

Gizem Memiç 70 bin TL

Ersin Korkut 90 bin TL

Furkan Kızılay 80 bin TL

Begüm Yücetan 70 bin TL

Damla Can 90 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu 70 bin TL

Bozok Gören 60 bin TL

Yasin Obuz 90 bin TL

SURVİVOR ŞAMPİYONLARI

2005 Uğur PEKTAŞ

2006 Derya DURMUŞLAR

2007 Taner ÖZDEŞ

2010 Merve OFLAZ

2011 Derya BÜYÜKUNCU

2012 Nihat ALTINKAYA

2013 Hilmi Cem İNTEPE

2014 Turabi ÇAMKIRAN

2015 Turabi ÇAMKIRAN

2016 Çağan Atakan ARSLAN

2017 Ogeday GİRİŞKEN

2018 Adem KILIÇCI

2019 Yusuf KARAKAYA

2020 Cemal Can CANSEVEN

2021 İsmail BALABAN

2022 Nisa BÖLÜKBAŞI

2023 Nefise KARATAY