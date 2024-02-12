Yerel seçime iki ay kala Kocaeli muhalefeti ne yapıyor?

AK Parti Kocaeli’de genelde ve yerelde iktidarda. Tam 20 yıldır bu yönetim aynen devam ediyor. Başarılı mı? Kesinlikle değil. 15 yıl bu kenti yöneten Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kentte bıraktığı kalıcı bir eser yok. Karaosmanoğlu sonrası tramvay gibi kent meydanı gibi, İzmit şehir içi yürüyüş yolu yayalaştırılması gibi ; Gebze ve Darıca’da nispeten kente yarar sağlayan işler var.Ama harcanan bütçeye bakılırsa yapılan işler devede kulak.

Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı meclisinde belediyelerin 2024 bütçeleri meclisten geçti. Buna göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının bütçesi 32 milyar T , Gebze’nin 2 milyar 750 milyon TL, İzmit’in 2 milyar 24 milyon TL, Çayırova’nın 1 milyar 878 milyon 940 TL, Darıca’nın 1 milyar 875 milyon TL, Kartepe’nin 1 milyar 460 milyon 500 TL, Körfez’in 1 milyar 330 milyon TL, Başiskele’nin 1 milyar 177 milyon TL, Gölcük’ün 1 milyar 145 milyon TL, Derince’nin 700 milyon TL, Dilovası’nın 611 milyon 461 bin TL, Kandıra’nın 388 milyon TL, Karamürsel’in 200 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Bunlardan sadece İzmit Belediye başkanlığı CHP’li, diğerlerinin tamamı AKP’li.

AK Partililerin yönettiği belediyelerin 2024 yılı gelirlerini topladığınızda 46 milyar TL gibi devasa bir rakkam ortaya çıkıyor. Bunu dolara endekslediğinizde ise yıllık BİR BUÇUK MİLYAR DOLAR gibi bir rakkama, 20 yıllık belediye iktidarları boyunca da 30 MİLYAR DOLAR tutarında kullanılan bir bütçeye ulaşıyorsunuz. Belediye iştirakleri olan Ulaşım A Ş, Antikkapı A. Ş, Belde A.Ş, İzaydaş A.Ş, Kent Konut A. Ş ve İSU genel müdürlüğünün gelirlerini eklediğinizde bu rakamların hangi noktaya geldiğini bir düşünün.

Büyükşehir belediye yasası ve diğer yasalarda yapılan değişikliklerle AK Partili belediyeler kendilerine yakın dernek ve vakıflara bizim vergilerimizden gelen bu devasa bütçelerin önemli kısımlarını aktarıyorlar. Burada amaç kenti sosyal ve siyasal açıdan dönüştürerek sürekli seçmen kazanmak ve iktidarlarını devam ettirmektir. Bu nedenledir ki ;ciddi başarısızlıklara rağmen yıllardan bu yana AK Parti genelde ve yerelde kazanıyor. Kocaeli’de yaşanan uygulama da bunun aynısı.

Kocaeli’de muhalefet bir türlü bu ilişkileri ortaya çıkartmaya, bu devasa bütçenin nasıl ve nerede kullanıldığını ispatlamaya, belediyelerin eksik çalışmalarını toplumun hissedebileceği gibi anlatmaya dönük çalışmalar yapamıyor,.

Mesela;

Belediyelerin kendilerine yakın Kocaeli’de kurulu ve Türkiyle geneline hitab eden dernek ve vakıflarla ilişkilerinin hukuki ve mali boyutu nedir? Atarılan mali kaynaklar ne kadar?

Yukarıda saydığım belediyeye bağlı şirketlerin yönetim ve denetim kadroları hangi siyasilerden oluşuyor. Bunlar profosyonel kadrolar mı,yoksa tam bir arpalık mı ?

Bağlı şirketlerin kaynakları nerelere kullanılıyor, bağlı şirketlerde bu şekilde olmadık yerlere kaynak aktarıyorlar mı? Bunun hukuki ve mali boyutu nedir?

Önümüzde önemli bir yerel seçim var.Toplum bu şekilde bilgilendirilmez,muhalafet gereği gibi yapılmaz ise işinde ve gücünde çalışan yurttaşlarımız bunları nereden duyacak da muhalefet partilerine yönelecek. Bilen var mı ? Seçime iki aydan daha az zaman kaldı, toplum ne zaman ve nasıl bilgilendirilecek de, oylar muhalefete aktarılacak ve yerel seçimde iktidar el değiştirecek? Anlayan bilen var mı ? Yoksa bu hali ile herkes hayatından memnun mu?