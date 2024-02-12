Bakalım siyasi partiler hangi miting alanını tercih edecek?

Yerel seçimler 31 Mart 2024’te yapılacak…

Seçimlerde belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları seçeceğiz.

Siyasi partiler adaylarını belirledi, adaylar da seçim çalışmasına başladı…

Bütün partiler de iddialı.

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Seçimlere yakın siyasi partilerin mitinglerine de tanıklık edeceğiz.

Kocaeli Valiliği, önceki gün önemli bir haberi kamuoyuyla paylaştı.

Bu haber en çok da siyasi partileri ilgilendiriyor.

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Kocaeli Valiliği, İzmit genelinde yeni toplantı ve yürüyüş alanlarının belirlendiğini duyurdu. Yeni toplantı alanları derken, miting yapılacak alanlardan bahsediliyor.

Miting derken, siyasi partiler mitinglerini ya İzmit’te ya da Gebze’de yapıyor…

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Valilik, İzmit’te 5 yeri miting alanı olarak belirledi.

Alanların metrekaresini ve miting alanlarının kapasitesini de açıkladı.

İzmit’in en büyük miting alanı Borusan Mannesman Fabrikası Eski Alanı…

28 bin metrekarelik bu alan 110 bin kişi kapasiteli. Yani bu alanda miting yapıldığında toplam 110 bin kişi giriş yapabilecek.

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İnterteks Miting ve Etkinlik Alanının kapasitesi 80 bin kişi…

Kocaeli Kongre Merkezi Otopark Alanının kapasitesi 60 bin kişi…

Real AVM Otopark Alanının kapasitesi 40 bin kişi…

Arasta Park AVM Yanı Pazar Alanının kapasitesi 32 bin kişi…

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Her seçim döneminde siyasi partiler miting yaptığında, mitinge kaç kişi katıldı tartışması yapılır. Bunlar her seçim döneminde konuşulur.

Siyasi partiler, hangi miting alanını tercih ederse, bu tercih gücünü de gösterecek.

Mitinge katılım sayıları genellikle AKP ile CHP arasında tartışılıyor.

Bakalım AKP ve CHP, hangi miting alanını tercih edecek…

Miting alanı tercihleri, bir nevi güçlerini de gösterecek.

İŞTE İZMİT’TEKİ MİTİNG ALANLARI VE KAPASİTELERİ

MANNESMAN MİTİNG VE ETKİNLİK ALANI

Toplanma Alanı: Salim Dervişoğlu Caddesi Üzeri Kocaeli Kongre Merkezi Kavşağı (Hastane Yolu Sokak Kesişimi)

Yürüyüş Güzergahı: Hastane Yolu Sokak

Miting / Etkinlik Alanı: Borusan Mannesman Fabrikası Eski Alanı

Metrekare / Kapasite: 28.000 metrekare / 110.000 kişi

Ulaşım şekli: Tramvay, kara yolu toplu taşıma ve hususi otomobil

İNTERTEKS MİTİNG VE ETKİNLİK ALANI

Toplanma Alanı: Atletizm Pisti Önü

Yürüyüş Güzergahı: Atletizm Pisti-Miting Alanı Arası Outlet Center Arkası Yol (600 metre)

Miting / Etkinlik Alanı: İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası

Metrekare / Kapasite: 20.000 metrekare / 80.000 kişi

Ulaşım şekli: Kara yolu toplu taşıma ve hususi otomobil

YAHYAKAPTAN MİTİNG VE ETKİNLİK ALANI

Toplanma Alanı: Yahyakaptan Gross Market Önü

Yürüyüş Güzergahı: Akkavaklar Caddesi (600 metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Arasta Park AVM Yanı Pazar Alanı

Metrekare / Kapasite: 8.000 metrekare / 32.000 kişi

Ulaşım şekli: Tramvay, kara yolu toplu taşıma ve hususi otomobil

KONGRE MERKEZİ MİTİNG VE ETKİNLİK ALANI

Toplanma Alanı: Avni Kalkavan Stadyumu Önü

Yürüyüş Güzergahı: Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi-Güneş Caddesi (450 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Kocaeli Kongre Merkezi Otopark Alanı

Metrekare / Kapasite: 15.000 metrekare / 60.000 kişi

Ulaşım şekli: Tramvay, kara yolu toplu taşıma ve hususi otomobil

REAL OTOPARK MİTİNG VE ETKİNLİK ALANI

Toplanma Alanı: Rafet Karacan Bulvarı Başlangıcı (Kandıra Sapağı)

Yürüyüş Güzergahı: Rafet Karacan Bulvarı (750 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Real AVM Otopark Alanı

Metrekare / Kapasite: 10.000 metrekare / 40.000 kişi

Ulaşım şekli: Tramvay, kara yolu toplu taşıma ve hususi otomobil