Dervişin kolu mu kırılsın, yoksa hırkası mı çıkarılsın?

Kent ve ülke gündemi çok yoğun, bazı konuları değerlendirmemiz ister istemez gecikiyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın son konuşması da bunlar arasında.

Yakında emekli olacak Arslan, giderayak, ülkeyi yönetenlere ve Yargıtay’a iyi bir hukuk dersi verdi.

Tabii anlayana…

Anlamak isteyene…

Ülkeyi yönetenlere dedi ki:

“Kesinleşen bir karara karşı bireysel bir başvuru yapıldığında da artık anayasayı yorumlamak ve uygulamak konusunda nihai yetki AYM’ye verilmiştir. Elbette, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını ve anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebilirsiniz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması, anayasal bir zorunluluktur.”

Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi’ni tanımayan Yargıtay’a mesajını ise bir hikâye anlatarak verdi.

Konuşmasının o bölümü aynen şöyle:

"Giydiğimiz cübbelerin anlam ve önemini çok iyi anlatan meşhur bir kıssa vardır. Yaralı bir kuş Hz. Süleyman’a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hz. Süleyman, dervişi hemen çağırtır ve yargılamaya başlar.

Derviş kendini şöyle savunur: 'Efendim, kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, teslim olacağını düşünüp üzerine atladım, bu esnada kanadı kırıldı.' Müşteki kuş bu sözlere hemen itiraz eder ve şöyle der: 'Avcı olsa hemen kaçardım. Onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez diye düşündüm.'

Hz. Süleyman bu sözleri haklı bulmuş ve ceza olarak dervişin kolunun kırılmasına hükmetmiş. Ancak yaralı kuş bu karara da itiraz etmiş ve demiş ki: 'Efendim, kolunu kırarsanız iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi üzerindeki derviş hırkasını çıkarın ki, benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın.'

Yargı mensupları olarak bu kıssadan çıkaracağımız hisse bellidir. Üzerimizdeki cübbeler, toplumun adalete güveninin sembolüdür. Bu güveni sarsacak, aşındıracak davranışlardan kaçınmak da göreve başlarken yaptığımız yeminlere sadakatin, ahde vefanın gereğidir."

Nasıl, bu hikâye de “cuk” oturuyor değil mi?

Ama dediğim gibi, anlamak isteyene…

Anlamak istemeyenin bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar.

Sen ne söylersen söyle, söylediğin karşı tarafın anladığı veya anlamak istediği kadardır.

Zühtü Arslan, görevini yerine getirmiş yetkilileri uyarmıştır.

Daha ne yapsın?

Yazıyı sonlandırırken İtalyan Fabrizio Caramagna’nın o sözü aklıma geldi.

“Tecrübe, ekleme değil çıkarma işlemidir. Yapılmaması gerekenleri ve işe yaramayanları eylemlerinizden çıkarın!”

Biz ülkemizi yönetenleri, siyasette çok tecrübeli kabul ediyoruz.

Ama onlar “çıkarma” değil, sürekli “ekleme” yapıyorlar.

“Yapılmaması gereken” ne varsa, sürekli üst üste koyuyorlar.

Bakalım bu yolun sonu nereye varacak?

Bakalım Zühtü Arslan’ın anlattığı “Yaralı kuş ve derviş” hikâyesi işe yarayacak mı?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan

Tezek harmanına kurulmuş çadır

“Tanzer bey merhaba,

Günümüzdeki siyasi partilerin durumuna bir ışık daha tutmuşsunuz. İktidar ya da muhalefet fark etmez. Ortadaki manzara, tezek harmanına kurulmuş çadır tiyatrosundan ibarettir.

Servet ve şöhret budalası tipleri kapalı kapılar arkasındaki kirli pazarlıklarla öne çıkararak vitrin süsü yapan bir siyaset anlayışından Türkiye'ye hiçbir hayır gelmez.

Toplum hayatının her alanında "işi, ehline verebilecek" bir seçme/seçilme sistemine ihtiyaç var ve buna öncelikle siyasetten başlanması gerekir. Aksi takdirde siyasi alan; kavuncu, karpuzcu, davulcu, zurnacı tayfasının def-i hacet yaptıkları keneften ibaret bir yapı olmaya devam eder.

Saygılarımla.”

Ankaralı okurum Recep Sanal, ülkemizin durumunu ne kadar net anlatmış.

Az ve öz.

İktidarın ve muhalefetin yapısını…

Milletvekili ve belediye başkan adaylarının seçilme yöntemini…

Bu bozuk düzen içinde siyaset alanının kimlere kaldığını…

Türkiye’nin nasıl düzlüğe çıkabileceğini…

Katkıları için teşekkür ederim.