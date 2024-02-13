LİDER EYÜP ARAYI 9 PUAN AÇTI: 1-0

Trendyol 1.Lig lideri Eyüpspor'da, haftanın kapanış maçında, Gençlerbirliği karşısında, İstanbul’da 1-0 kazanarak, Kocaelispor ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı

GÖZTEPE DE KÖRFEZ’LE FARKI 2 PUAN AÇTI

Ligde ikinci sıradaki Göztepe’nin de kazanıp, farkı iki puana çıkardığı haftada, en zararlı çıkan 3.sıradaki Kocaelispor, 1-1’lik Bolu deplasman beraberliğiyle rakiplerine adeta yol verdi. Cumartesi günü düşme hattındaki Şanlıurfa ile İzmit’te oynayacak olan Yeşil Siyahlıları, kötü futbol endişelendiriyor.

Üçte üç yaparak ikinci yarıda yeni bir seri başlatan Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’u, yeni transferlerin adapte olmaması, Tanke gibi bir silahının gitmesi nedeniyle henüz rayına oturmadı. Bu da sahaya kötü oyun olarak yansıdı. Camia Ertuğrul Sağlam’ı ciddi biçimde sorgulamaya başlarken, Sağlam’a destek verenlerle de söz düellosuna girişti.

KİMSENİN KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ YOK

Artık 1.Lig’de sürünmek istemeyen ve bir zamanlar Süper Lig’in zirvesinde oturmuş olan Kocaelispor camiası, bir an önce süper lig’de yerini almak istiyor. 8 yıl sonra sonra yeniden Süper Lig’e çıkan ve rezil olup küme düşmesinin ardından 14 yıldır Süper Lig yüzü göremeyen camia, sabır taşına döndü. Şimdi bardak taşmak üzere. Şanlıurfa karşısındaki kötü bir sonuç, taraftarı çılgına çevirebilir.