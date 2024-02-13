“CHP’yi iktidar etme” mücadelesi mi, “partide iktidar olma” mücadelesi mi?

Son günlerde CHP’de tartışılan konu bu.

Azınlık bir grup, “CHP’yi iktidar etme mücadelesi” verirken, çoğunluk “partide iktidar olma” mücadelesi içinde.

Ne yapalım, bu, CHP’nin bir türlü tedavi edilemeyen hastalığı.

Yeni değil, yıllardır sürüyor.

Deniz Baykal döneminde de aynı sıkıntılar yaşanıyordu.

Deniz Baykal deyince, pazar günü Baykal’ın 1.ölüm yıl dönümüydü.

Belleğim beni aldı eski günlere götürdü.

Ölenin arkasından konuşulmaz denir, ama Deniz Baykal sıradan bir kişi değil, uzun yıllar “ülkeyi yönetme” iddiasındaki bir partinin başında bulundu, günahıyla sevabıyla yaptıkları üzerinde durmakta yarar var.

Bu arada şunu da belirteyim, 100 yıllık geçmişi olan CHP’yi “aynı bakış açısıyla” değerlendirmek mümkün değil.

Bana göre, tarih içinde 5 ayrı CHP gördük.

*Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’si.

*İsmet İnönü’nün CHP’si.

*Bülent Ecevit’in CHP’si.

*Deniz Baykal’ın CHP’si.

*Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si.

CHP’nin tarihine bu 5 genel başkan damga vurdu.

Özgür Özel damga vurabilecek mi vuramayacak mı, henüz bilmiyoruz.

Hikmet Çetin (205 gün) ve Altan Öymen (1 yıl 130 gün) gibi kısa süreliğine genel başkanlık koltuğunda oturanlar da var, ama geriye dönüp baktığınızda bu iki ismin izine pek rastlayamazsınız.

Yine Celal Bayar (46 gün), Kamil Kırıkoğlu (6 gün), Mustafa Üstündağ (351 gün) ve Cevdet Selvi (43 gün) gibi isimler de CHP’de “vekâleten” genel başkanlık yaptılar, ancak isimleri pek hatırlanmaz.

Örneğin, Celal Bayar’ın CHP’de genel başkanlık yaptığını pek az kişi bilir.

CHP denince; Atatürk, İnönü, Ecevit, Baykal ve Kılıçdaroğlu akla gelir.

Deniz Baykal’ın genel başkanlığı

Deniz Baykal, 84 yıllık yaşamının 55 yılını siyasette geçirdi.

İlk 1973’te CHP’den milletvekili seçildi, koalisyon hükümetleri döneminde önce “maliye bakanlığı”, sonra “enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı” yaptı.

Genel başkanlıkta, üç defa gitti, üç defa geldi.

*İlk genel başkanlığı 9 Eylül 1992-18 Şubat 1995 tarihleri arasını kapsıyordu, 2 yıl 162 gün sürdü.

*İkincisinde biraz daha fazla genel başkanlık koltuğunda oturdu. 11 Eylül 1995’ten 22 Nisan 1999 tarihine kadar… Tam 3 yıl 223 gün.

*Üçüncü genel başkanlığı 9 yıl 222 gün sürdü. 30 Eylül 2000’den 10 Mayıs 2010’a kadar…

Deniz Baykal, CHP’de toplamda 16 yıla yakın genel başkanlık yaptı.

Nasıl bir siyasetçiydi, nasıl bir genel başkandı?

*Mücadeleci ve hizipçiydi. CHP, O’nun döneminde “Baykalcılar” ve “Baykalcı olmayanlar” diye ikiye ayrıldı.

*Siyasette enerjisini, “halka hizmet etmenin yollarını” bulmaya değil, çoğunlukla parti içi mücadele ve hizipçiliğe ayırdı.

*Yaşamı, hali ve tavrı ile halktan kopuktu. Halka dokunamadı, halkla diyalog kuramadı. Toplumun sadece belirli bir kesimine hitap edebildi.

*Bütün bu olumsuz özelliklerinden dolayı da partisinin oyunu “iktidar olacak seviyeye” getiremedi.

Ricky Martin’li o kurultay

Olacak şey değildi.

İnternete girin, o kurultayın görüntülerine bir bakın.

23 Mayıs 1998’de yapılan ve Deniz Baykal’ın Ricky Martin’in şarkısıyla konfeti yağmuru altında popstar edasıyla salona girdiği kurultay görüntülerine…

Parti delegeleri, şaşkındı.

Ricky Martin’in şarkısının kurultayda ne işi vardı?

Baykal’ın konfeti yağmuru altında salona girmesi, kimin aklıydı.

Halka, Ricky Martin’le mi mesaj verilecekti?

Toplumla yakınlık böyle mi sağlanacaktı?

O kurultay uzun süre dillerden düşmedi.

Genel başkanlık sonrası

Deniz Baykal, Mayıs 2010’da bir “gizli yaşam” kasetinin ortaya çıkmasıyla genel başkanlığı bırakmak zorunda kaldı.

Genel başkanlığı bıraktı, ama CHP’nin iç işlerine karışmaktan da yine geri durmuyordu.

Fırsat buldukça havuz medyasının televizyonlarına çıkıyor, CHP’yi eleştiriyor ve iktidarın bazı tasarruflarına da destek veriyordu.

14 Şubat 2016 tarihinde, CNN Türk televizyonu Tarafsız Bölge programında söyledikleri, hâlâ özel notlarım arasında.

Baykal, bakın CHP ile ilgili neler söylemişti:

“CHP böyle devam edemez. Biz önümüzdeki yılları böyle geçiremeyiz. Partimi iyi görmek istiyorum, daha iyi görmek istiyorum. (Kılıçdaroğlu’na çekil çağrısı mı?) Bu kaba bir şey bunu söylemeye hakkımız yok. Kemal Bey büyük bir iyi niyetle sıkıntılı bir dönemde görev üstlendi o görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Büyük bir görev ve sorumluluk duygusu içerisinde yapmaya çalıştı. Partimize bir sürü şey de kazandırdı. Halkla ilişkilerinde, CHP’nin algılanmasında olumlu kalıcı bir sürü açılımlar getirdi. Düşünce sisteminde yenilikler getirdi, yani çok şey kazandırdı. Hiç şüphe yok. Ama şimdi çok kritik bir sürece giriyoruz. Önümüzde 3 yıllık bir süreç var. Bu yapıyla bu süreci götürmemizi ben artık geride kalması gerektiği kanısındayım. Bu doğrultuda en büyük görevin Kılıçdaroğlu’na düştüğü kanısındayım. Bu benim değerlendirmem. ‘İddiası olan kurultayı çağırır, kavgasını yapar’ diye bakılırsa bu da bir bakıştır ama bunun doğru olduğu kanısında değilim.”

Deniz Baykal, o programda iktidarın Suriye politikası hakkında ise şöyle konuşmuştu:

“Azez-Halep hattını açık tutmak için Türkiye’nin bombalama hakkı vardır. Bombalamaların etkili olduğu anlaşılıyor şu anda. Tarihi kimliği değiştirecek süreç yaşanırken ‘karışmayın, seyredin’ yaklaşımı anlamlı gelmiyor bana. Önemli olan PYD değil, önemli olan Halep, Esat olayıdır.”

Baykal nokta atışı yapmıştı.

*Mevcut CHP yönetiminin değişmesi, partinin tekrar yapılanması gerektiğini söylüyordu.

*Suriye politikası konusunda ise partisi CHP’nin tam aksine iktidara destek çıkıyordu.

Zaten programa da bunun için çıkarılmıştı.

Program normal değil, “sipariş” bir programdı.

İyi kurgulanmıştı.

Hemen arkasından da dönemin AKP’li Başbakanı Ahmet Davutoğlu, grup toplantısında Deniz Baykal’a “Suriye politikasında verdiği destek” nedeniyle üstüne basa basa şöyle teşekkür etmişti.

“Sayın Baykal, sınırımızda yaşanan gelişmeleri, Türkiye’nin ulusal güvenliği perspektifinden yorumlayarak, bir devlet adamına yakışan bir ciddiyetle konuştu, kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Baykal, Türkiye’nin aldığı tedbirlerin meşru ve gerekli olduğunu açıkça ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu ise laf kalabalığı yaparak, üste çıkma kurnazlığı yaparak, ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu durum karşısında ciddi ve tutarlı bir tutum takınamadı.”

CHP, geçmişten ders çıkarmalı

Deniz Baykal’dan ve Deniz Baykal’ın CHP’sinden kısaca söz ettim.

Elbette daha yazılacak pek çok şey var.

Özetle şunu belirtmek istiyorum:

*Eğer CHP “uzun süre iktidarsız” kaldıysa, bunda Deniz Baykal’ın da büyük günahı var.

*Baykal’ın verdiği mücadele; “CHP’yi iktidar etme” mücadelesi değil, “partide iktidar olma” mücadelesiydi. Partide bu hastalık hâlâ devam ediyor.

*2002’de Recep Tayyip Erdoğan’nın milletvekili seçilip TBMM’ye girmesini sağlayan, siyasette önünü açan, Deniz Baykal’dır.

Özgür Özel’in CHP’si, geçmişte yaşanan bu olaylardan ders çıkarmasını bilmelidir.

Hedef, “partide iktidar olmak” değil, “Türkiye’de iktidarı kazanmak” olmalıdır.