Cennet yolu…

Her gidenin arkasından söylenir.

“Mekanı Cennet olsun.”

Olsun da nasıl olsun?

Üç beş kişinin demesiyle olur mu, olmaz mı?

Gerçi orasını Allah bilir ama bana sorarsan olmaz.

Her şeyin başında iyi insan olmak lazım.

İyi insan olmak için iyi bir ahlaka sahip olmak lazım.

İnançların gerektirdiği şekilde yaşamak ve inançsal görevleri olabildiğince yerine getirmek lazım.

Kullar hakkında hüküm verirken adaletli olmak lazım.

İşlerini yaparken dürüstçe ve hakkıyla yapmak lazım.

Halkın hizmetinde adam kayırmadan, taraf olmadan işi ehline vermek lazım.

Kullarının hakkına hukukuna saygılı olmak, kulların haklarını yememek lazım.

Kamu malına el uzatmamış olmak lazım.

Irz namus düşmanı olmamak lazım.

Yalan söylememek, yalan yere şahitlik etmemek, hakikati gizlememek lazım.

Rüşvetle iş görmemek lazım.

Cana kıymamak lazım.

İftira etmemek lazım.

İnsanların arkasından konuşup gıybet etmemek lazım.

Kibirli olmamak gösterişten kaçınmak lazım.

Kötü söz söylemekten kaçınmak lazım.

Emanete ihanet etmemek lazım.

Ticaretinde, ölçüde tartıda dürüst olmak lazım.

Dünyada İnsanların barış ve huzur içerisinde yaşaması için çaba göstermen lazım.

Bozgunculuk fitnelik yapmamak lazım.

Hoşgörülü olmak, insanların kusurlarını affedebilmek lazım.

Sözüne, dostluğuna güvenilir olmak lazım…

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Cennete giden yolu arıyorsan, o yol herkesin kolaylıkla gelip geçebileceği yol değildir.

Kimse kimseyi mekanı cennet olsun diyerek cennete gönderemez.

Cennete giden yolun taşlarını, kişi dünya hayatındaki tutum ve davranışlarıyla kendisi döşeyebilir.

Eğer o taşları cehenneme giden yola döşediyse senin benim söylemimle güzergah değişmez.

Yaptığın iyilikleri kul unutabilir hatta unutmak kulun işine gelebilir işlediğin günahları halk unutabilir. Zamanla mevki ve makamın sayesinde edindiğin unvanlar ve cebe indirdiğin mallar dünyada sana geçici bir itibar da ağlayabilir.

Ama unutma ki yaradan onları da unutmaz.

Şimdi bu konuların düşünüleceği yeni bir seçim ortamı yaşıyoruz.

Seçilenler kadar seçenler de, seçtikleri insanlarda yukarıdaki özelliklere ne kadar dikkat edip itibar ediyorlarsa; o kadar sevaba ve ya günaha ortaktırlar.

Şimdi herkes şapkasını önüne koysun düşünsün.

Kendi eliyle döşediği taşlar kişiyi ya cennet bahçelerine götürecek.

Ya da herkes cehennemde kendisini yakacak ateşi buradan götürecek.

Oy da izin, yol da sizin…