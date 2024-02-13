Makale Yazısı-

Cennet yolu…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Her gidenin arkasından söylenir.

“Mekanı Cennet olsun.”

Olsun da  nasıl olsun?

Üç beş kişinin demesiyle olur mu, olmaz mı?

Gerçi orasını Allah bilir ama bana sorarsan olmaz.

Her şeyin başında iyi insan olmak lazım.

İyi insan olmak için iyi bir ahlaka  sahip olmak lazım.

İnançların gerektirdiği şekilde yaşamak ve inançsal görevleri olabildiğince  yerine  getirmek lazım.

Kullar hakkında  hüküm verirken adaletli olmak lazım.

İşlerini yaparken dürüstçe ve  hakkıyla   yapmak lazım.

Halkın  hizmetinde  adam kayırmadan, taraf olmadan  işi  ehline  vermek lazım.

Kullarının hakkına  hukukuna  saygılı olmak, kulların   haklarını yememek lazım.

Kamu malına  el uzatmamış olmak lazım.

Irz  namus düşmanı olmamak lazım.

Yalan söylememek, yalan yere  şahitlik etmemek, hakikati gizlememek lazım.

Rüşvetle iş görmemek lazım.

Cana  kıymamak lazım.

İftira  etmemek lazım.

İnsanların  arkasından konuşup gıybet etmemek lazım.

Kibirli olmamak  gösterişten kaçınmak  lazım.

Kötü söz    söylemekten kaçınmak lazım.

Emanete  ihanet etmemek lazım.

Ticaretinde, ölçüde tartıda  dürüst olmak lazım.

Dünyada İnsanların barış ve  huzur içerisinde yaşaması için  çaba  göstermen lazım.

Bozgunculuk  fitnelik  yapmamak lazım.

Hoşgörülü olmak, insanların kusurlarını  affedebilmek lazım.

Sözüne, dostluğuna  güvenilir olmak lazım…

**

Cennete giden yolu arıyorsan, o yol herkesin kolaylıkla gelip geçebileceği yol değildir.

Kimse kimseyi mekanı cennet olsun diyerek cennete gönderemez.

Cennete giden yolun taşlarını,  kişi dünya hayatındaki tutum ve davranışlarıyla kendisi döşeyebilir.

Eğer o taşları cehenneme giden yola döşediyse senin benim söylemimle  güzergah değişmez.

Yaptığın  iyilikleri kul unutabilir hatta  unutmak kulun işine  gelebilir işlediğin günahları halk  unutabilir. Zamanla  mevki ve makamın  sayesinde edindiğin unvanlar ve cebe indirdiğin mallar dünyada sana geçici bir itibar da ağlayabilir.

Ama  unutma ki yaradan onları da unutmaz.

Şimdi bu konuların düşünüleceği yeni bir seçim ortamı yaşıyoruz.

Seçilenler kadar  seçenler de, seçtikleri insanlarda yukarıdaki özelliklere ne kadar  dikkat edip itibar ediyorlarsa; o kadar sevaba ve ya günaha ortaktırlar.

Şimdi herkes şapkasını önüne koysun düşünsün.

Kendi eliyle döşediği taşlar kişiyi ya cennet bahçelerine götürecek.

Ya da  herkes cehennemde kendisini yakacak ateşi buradan götürecek.

Oy da izin, yol da sizin…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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