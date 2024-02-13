Devamlı yaşama sevincim olsa, ne güzel olurdu...

Hocam bu yaşama sevinci denilen şeye bu kadar zor ulaşmam normal mi? Ya da devamlı benimle kalması bu kadar zor mu? Onu takip etmekten hayatımı yaşayamıyorum. Bana kolay bir yöntem anlatır mısın?

Senin bu 'Yaşama sevinci' dediğin şey sence nereden geliyor? Dışarıdan mı? Yoksa içeride bir yerlerden mi?

İyi bir şey olunca yaşama sevincim artıyor. O zaman dışarıdan geliyor sanırım. Ve dışarıdan uzun bir süre gelmeyince iyice düşüyorum.

Senin bu yaşama sevincini arttıran insanlar var mı, peki? Onların senin yaşama sevincini devamlı arttırmaları için ne kadar ödün veriyorsun?

İnsanlardan bir şeyler istemek ve karşılığında bir şeyler vermek, alma verme dengesi değil mi hocam? Bunun neresi yanlış?

Sen yaptığını, hislerini, beklediklerini olduğu gibi anlat. Yanlış yok. Bu anlattıkların sensin. Sadece sen oldukların sana zarar vermeye başlayınca o şeyi sana daha faydalı bir şeyle değiştiriyorsun.

Anladım, hocam. Sen bugün ne kadar pozitifsin. Yaşama sevincine değer verdiğini biliyordum da bu kadarını beklemiyordum.

Şimdi seni bir şey mutlu ediyor ve için sevinçle doluyor ya, o sırada o şeye teşekkür ediyor musun? O insana, o tesadüfe, o şanslı ana.

Hıımm. İnsana evet teşekkür ederim de diğerleri aklıma gelmedi. Geçen bir reels izledim. İnsanlar sevgi kampı diye bir yere gidiyorlar. Diğerlerinden daha yırtık olanı şöyle diyordu; 'Ne yaptınız bize böyle? Burnumu sildiğim mendile bile acayip minnettarlık duyuyorum?' Yoksa beni bu hale mi getireceksin?

Yok aslında hikaye şöyle; dışarıda bir şey seni mutlu etti ya...

Evet...

Sen süreci, orada kesiyorsun. Mutlu olunca teşekkür ettiğin anı, kendine şimdi tam o anı tanımla. İstediğin oldu. Minnettarlığın doruğundasın. Oradaki bir şey senin için yaşama sevinci olmalı. İstediğini elde ettiğin anda seviniyor olmalısın. Sonra başka bir istediğin geliyor aklına. O aklına gelen oluncaya kadar senin yaşama sevincin yine yerlerde. Doğal olarak sen de...

Hocam sen benim arsız bir çocuk olduğumu mu ima ediyorsun? Öyle bir ima sezdim.

Yok arsız bir çocuk değilsin. Senin dışarıdan istediklerin olunca yaşama sevincinin artıyor olmasına takıldım sadece. Bu arada fark etmediğin ve teşekkür etmen gereken bir sağlığın var. Daha basit bir deyişle nefes alıp vermen bile yaşama sevincini kaybetmemen için ufak bir hatırlatıcı olmalı. Ben aslında nefes alıp vermeni kaybedince yaşayacağın o üzüntünün nasıl olacağını merak ediyorum. Sen yaşadığın en ufak şeyden mutlu olmayı seçsen, dışarıdan bir şey beklemeden seni mutlu eden şeyleri yapmaya başlasan, yaşama sevincinin senin ile hep kalması daha mümkün olacak gibi geliyor bana. Bu arada sana bir şey yapanları sevmeye başlamışsın. Bu da hastalıklı bir sevgi tanımı değil mi, sence? Olduğu haliyle bir şeyleri kabul etmen, seni daha dengeli bir hale getirebilir. Şu an aklından alma verme dengesinin bozulduğu geçiyor, sanırım. Alma verme dengesinin bozulduğunu hissettiğin yerde artık sevgi tanımının dışına çıkmış oluyorsun. Bunun içinde almayı beklemekten çıkmalısın. İnsan kendi verdiğine razı olmalı öncelikle.

Kendimi iş adamı gibi gördüm şimdi de. İstedikleri olunca yaşama sevinci artan bir iş adamı. İçimde de arsız bir çocuk var, üstelik. Anladım seni. Ben, kendimi sahip olduğum şeylerle mutlu etmeliyim öncelikle. Beklentisiz bir sevgiye ulaşmalı, yolumda yürürken yanımda olanlarla bu sevinci katlamalıyım. Sen 'Sürece bak.' diyorsun aslında. 'Olanların iyi veya kötü olması değil, onları halletmekten haz almalısın.' diyorsun. Böylelikle ben her yaşadığımın başında, ortasında ve sonunda makul bir yaşama sevinciyle yaşamayı öğreneceğim. Bunu içimdeki çocuğa da öğretirsem, içsel bir yaşama sevincim olacak. Ve bunu kaybetmem imkansız bir hal alacak.

Alma verme dengesi, her şeyi sevgiyle yapan insanlar için 'Hayat' tarafından kendiliğinden düzenlenir. Sen uğraşmazsın. Bu yüzden için rahat olsun. İlahi bir takdir istiyorsan koşulsuz sevmeli, koşulsuz yaşamalısın. Kendini sana iyi gelecek ölçüde mutlu et, sorumluluklarını unutmadan. Kalanı kolaylıkla hallolacaktır.

Elimden geleni yapacağım, hocam. Sağ olasın...