GÖREV ZARARI MI,  KUL HAKKI MI? 

AKP, 2002’den bu yana, tüm ulusun ortak varlığı olan birçok üretim tesisini yok pahasına sattı.

Sattı da ne oldu?

Bütçe açıklarını kapatmaya çalıştı!

Ancak, bütçe açığı kapanacağına daha da açıldı!

Kağıt fabrikalarımız satıldı, birçoğu kapandı, arazilerinde konutlar yükseldi. Şimdi, gazete kağıdını bile başka ülkelerden ithal ediyoruz.

İçki ve sigara tekeli yok edildi, her iki alanda yabancı şirketler iç pazarı ele geçirdi.

Sigara fabrikalarımız kapandı, işçiler işsiz kaldılar. Yabancı firmalar “tütün ithalatı” yapınca Türk tütün köylüsü de yoksullaştı.

Sigara fiyatları hızla yükseldi.

Sümerbank, Şeker fabrikaları, Tüpraş, Petkim ve daha birçok kamusal üretim varlıklarımız yok edildi.

AKP iktidarı bazı “Kamu Üretim Tesislerini” ve “Kamu bankalarını” elinde tuttu ama partizanca yönetim kurulları oluşturdu.

İlginç olan şu ki; daha önce kar sağlayan bu kuruluşlar, “VARLIK FONU” adı altında toplanarak, büyük ölçüde denetimden çıkarıldı.

Ve; sürekli zarar etmeye başladılar.

Son bilgiye göre; Varlık Fonu’nun borcu 3 trilyon 534 milyar liraya ulaşmış!

Düne kadar kar sağlayan ÇAYKUR, Demiryolları, PTT gibi kuruluşların zararları sürekli yükseliyor!

Bu zarara “Görev Zararı” diyorlar!

Şimdi, akıl ve insafla bir düşünün; bu kuruluşlar size ait olsa, zarar ettiren yönetimleri görevde tutar mısınız? Terfi ettirir misiniz?

SAYIŞTAY Raporu’na yansıyan bilgiye göre; PTT’de 200 milyon TL’lik usulsüzlükte imzası olan 5 isim yüksek maaşlarla yeni görevlere getirilmiş!( 9. Haziran 2021)

ÇAYKUR, 2021 yılında 503 milyon 840 bin TL zarar ediyor, bankalara olan borcu 5 milyarı aşıyor ama üst düzey yöneticilere 1.3 milyon TL. maaş ve “huzur hakkı” ödeniyor!?

Zarar eden ÇAYKUR, reklam filmi ve çay bardağı alımları için 11 milyon 86 bin 458 TL harcıyor, hesap soran yok!

ÇAYKUR Genel Müdürü AKP Rize İl Başkanı’nın kardeşi! Yönetim Kurulu üyeleri de AKP’li bir belediye başkanı ile eski bir milletvekili!

Toprak Mahsulleri Ofisi’nde 3 milyon TL. değerinde 552 ton ürün kayboluyor, sorumlu yok, hesap soran yok!?

Bütün bu zararların ve “yandaş kayırmanın” bedelini vatandaşlar ödüyor!

Eski Ticaret Bakanı’nın firması, aynı bakanlığa dezenfektan satıyor, hesap soran yok!

Devlet Malzeme Ofisi’nin İstanbul’un göbeğindeki büyük mülkü elden çıkarılıyor, DMO yüksek bedellerle kiracı oluyor!

Belediye Başkanları, Valiler, Üniversite Rektörleri lüks makam odaları, lüks villalar yaptırıyor, lüks araçlarla seyahat ediyor!..

Diyanet işleri Başkanlığı bile, lüks mekanlarda yüksek bedellerle toplantılar yapıyor ama vatandaşlara “israf haramdır” fetvaları veriliyor!

Yolcu garantili havaalanlarına, otoyollara, köprülere , “hasta ve tıbbi tetkik garantili” hastanelere büyük bedeller ödeniyor ama ilkokul öğrencilerine bir öğün yemek verilemiyor!

İslam dini;

“İşi ehline ver” diyor! “Önce zarar verme” diyor! “Kul hakkı yeme” diyor!

Ama, her fırsatta dini değerleri siyaset malzemesi olarak kullananlar,

bu temel değerlere ihanet ediyorlar..

Hak mıdır, adalet midir bütün bunlar?

Toplumun yarıdan fazlası YOKSULLUKLA terbiye edilirken, göz göre göre yaşadığımız sıkıntılarda bu yanlışların suçu günahı yok mudur?

Aklı ve insafı olan düşünsün!