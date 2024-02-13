Türkiye’de Sevgililer Günü…

Bugün 14 Şubat… Sevgililer Günü… Her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

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Osmanlı Devleti içerinde kutlanılması kabul edilmemiş olan Sevgililer Günü toplumumuz tarafından geç tanınmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar kutlanılması normal karşılanmayan 14 Şubat Sevgiler Günü kutlaması, Cumhuriyetin ilanından (1923) itibaren küçük çaplıda olsa kutlanılmaya başlanılmıştır. Merkez sosyete içerinde bulunan bireylerin eşlerine veya sevgililerine aldıkları küçük hediyelerle Sevgililer Günü yaygınlaşmaya başladı.

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Basılı haber kaynaklarının artması ile ülke genelinde kutlanır bir hale gelmiştir. Radyo skeçleri ve televizyon yayınları ile Sevgililer Günü, 1960 yıllardan sonra ülkemizde tamamen yaygın bir hale gelmiştir. 1980’li yıllarda tamamen televizyon etkisinde kalan Sevgililer Günü kutlaması reklamlarla herkesi kendisine çeken bir yapıya kavuşmuştur.

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2000 yılından itibaren ise sadece sevgililer arasında değil, artık 70 yaşında olan dede ve nineler arasında da Sevgililer Günü kutlanmaya başlamıştır. Bazı kesimler tarafından şiddetle karşı çıkılan Sevgililer Günü, tüm görkemiyle sevgiliye yakışır bir şekilde kutlanmaya devam edilmekte.

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Suudi Arabistan'da resmî olarak Sevgililer Günü kutlamasında kullanılan ürünlerin satışı yasak. Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan, Sevgililer Gününü kutlamayan ülkelerdir.

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14 Şubat Sevgililer Günü; artık toplumumuz tarafından tamamıyla benimsenmiştir. Sizler de Sevgililer Gününde eşinize veya sevgilinize sevginizi göstermek için ona özel küçük hediyeler alabilirsiniz. Sadece hediye ile kalmayıp bu özel günde romantik bir yemek organizasyonunu unutmayın. Ayrıca son bir not, bugünün rengi kırmızı imiş…