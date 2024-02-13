Huzur evleri

Uzun yıllar, huzur evlerinin açılmasına karşı çıkıldı, karşı çıkanlara ben de dâhilim. Avrupa devletlerinde bu iş çok ileri. Bizim şu zamanda ki huzurevi durumumuz onların kırk elli yıl önceki hallerine yaklaştı. Alman arkadaşımın annesi de seksenli yıllarda Almanya’da huzur evinde kalıyordu. Bu huzur evi apartman şeklinde değildi. Doğanın içine, yeşil, ağaçlı bir alana yapılmış, bir kişilik evlerdi. İçinde banyo, tuvalet, mutfak, bir oda bir salon bulunuyordu. Her türlü ihtiyaçları gideriliyordu. Alışveriş, ilaç, doktor, yiyecek, gezme vs. hatta bu ihtiyaçların karşılanmasında askerler bile görev alıyordu. Ben kadıncağıza acırdım. Arkadaşıma da ”Annenin orada kalmasına nasıl dayanıyorsun? Diye sormuşluğum vardır. ”Annem, durumundan memnun ve orada mutlu,” derdi. Benim inanasım gelmezdi. Yalnızlığı seçmediğini, yalnızlığa itildiğini düşünürdüm. Yine de öyle düşünüyorum.

Doksanlı yılların ikinci yarısında eylül ayında bir edebiyat toplantısı için İstanbul’daydım. Toplantı çıkışında gurup halinde Divan Caddesi’nde Sultan Ahmet’e doğru yürüyoruz. Bir yeri ziyaret etmeye gidiyoruz. Bu sırada önümüzde yürüyen yaşlılardan oluşan turist gurubu gözüme çarptı. Turist, bu bölgede her zaman yoğun oluyor ama bu gurubun içinde tekerlekli sandalyede olanlar vardı. Gayri ihtiyarı “Adamlara bak, ta nereden tekerlekli sandalye ile yaşlıyı İstanbul’u görmeye getirmişler. Yaşlılarına kıymet veriyorlar. Biz olsak “Ne işin var oralarda; otur oturduğun yerde deriz.” Dedim. Adam çok yaşlıydı, sandalyede yamuk, yumuk oturuyordu. Beni şaşırtan bu oldu belki de. Bir yandan da bu durumda canı gezmek isteyebilmiş, diye de düşündüm.

Yanımda yürüyen ünlü bir edebiyatçımız “Hoca Hanım, bana kalırsa yanlış düşünüyorsunuz. Adamın yüzüne bak; sevinç, mutluluk belirtisi var mı? Etrafına bakıyor mu? Onu arkasından itene de bakın. Yüzünde sevgi, merhamet emaresi bulunuyor mu? Evladı mı, torunu mu? Bunlar, yaşlıların turizm mevsimi olan sonbaharda, görev yapan huzur evi sakinleri. Belki de geziyi kendileri için yapmışlardır. Yaşlıya değer vermek böyle olmaz. Biz mezarlıklarımızın yanında yaşadığımız gibi yaşlılarımızla da yaşarız. Gidin köylere; her evin önünde oturan yüzü nurlu, gözleri ışıl ışıl yaşlıları görüsünüz. Köyünden dışarı çıkmamıştır çoğu ama çocukları, torunları, komşuları arasındadır; yani hayatın içindedir. Çocuklarının yaşantısını, torunlarının büyümesini ömrü yettiğince görür. Mutluluk budur, ”dedi. Yerden göğe kadar hak verdim. Aslında ben de aynı fikirdeyim.

Gel zaman git zaman biz değiştik. Artık hiçbir evin önünde yaşlılar oturmuyor. Ömür kısmen uzadı deniyor. Bu durumda yaşlılar, çocuklarına bile ağır gelmeye başladı ve şehir evleri sadece çekirdek ailelerin barınacağı kadar yapılıyor. Bu durunda huzur evleri ister istemez ihtiyaç oldu. İhtiyaç olmaya başladığından beri daha rahat edilecek biçimde tasarlanıyor. Buna rağmen ben çoğunun apartman biçiminde oluşunu ve yerini beğenmiyorum. Doğa içinde, bir akarsuya, göle, denize yakın olmasını isterim. Yaşlılara hiçbir yerde doğru düzgün değer verilmiyor; bari onlar için yapılan huzur evleri daha gerçek, daha yaşanır yerler olsun.

Huzur evlerine kayıt yaptırmak galiba her huzur evinde farklı işliyor. İstanbul’daki devlet huzur evine girmek için ön kayıt yapılıyor. Sıranın gelmesi bekliyor; sıra gelince haberdar ediyorlar; sağlık raporu alarak gelinmesi isteniyor.

İzmit’te durum farklı; kayıt olmak için gittiğinizde ön kayıt hemen yapılmıyor; sağlık raporu istiyorlar. Bin liradan fazlaymış ücreti galiba. Huzur evine girme sıranın ne zaman geleceği belli değil. O zamana kadar sağ kalınacağı da meçhul olduğuna göre önceden tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu yıllar sonra sırası gelen yaşlı için geçerli olacak mı? İlgililere soruyorum. Bence bu uygulama çok yanlış.

Bugün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.