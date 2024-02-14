CHP’de AKP’ye gitmeye hazır 15 milletvekili var

Bu görüş bana ait değil.

Bunu söyleyen, eski bir CHP milletvekili.

Kocaeli’den mi?

Evet, Kocaeli’den…

İsmi?

İsmi, bende saklı.

Geçenlerde sohbet ettik.

Sohbetin içinde “dedikodu” da vardı.

Siyaset, dedikodusuz olur mu?

Söz döndü dolaştı, iktidarın 31 Mart seçimleri sonrası programına geldi.

“İktidar seçimlerden güçlü çıkmak için gereken her şeyi yapıyor. Eğer başarabilirlerse, seçim sonrası Türkiye için tam bir tufan. Daha ötesi yok. Yüzde yüz tek kişiye bağlı bir sistem kuracaklar. MHP yan mı çiziyor, sayıları yetmiyor mu, “a-b-c planları” hazır. Hangi partiden kimleri transfer edecekleri belli” diye söze girdi.

“İçlerinde CHP’den de var mı?” diye sordum.

“Var, hem de en fazla CHP’den…”

“Kaç kişi?”

“15’i bulur…”

“Kocaelili var mı?”

“Biri Kocaeli’den…”

İsmini vermedi, ama tarif etti.

Anladım.

Evet, izleyip görelim bakalım, seçim sonrası neler yaşanacak.

Vekil mi, asil mi?

Merkez Bankası başkanı değişikliği tartışması, hâlâ devam ediyor.

Hafize Gaye Erkan gitmiş de…

Fatih Karahan gelmiş de…

İyi de, bütün bunların ne önemi var?

Birinin gitmesi, öbürünün gelmesiyle ne değişti, bundan sonra ne değişecek?

O makamda oturanlar, birer görüntü.

Onlar birer vekil…

Asil olan, tepedeki.

Sadece Merkez Bankası değil, bakanlıklara bakın, devletin tüm kurumlarına bakın, hepsi aynı durumda.

Bu nedenle, gelen gidenle çene yormak, boşuna.

Zihniyet değişmedikçe, Türkiye’de hiçbir şey değişmez!

Hoşgörünün nedeni

Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan, Pakistan’dan ve diğer bütün gariban İslam ülkelerinden ipini koparan ülkemize sığınıyor.

Ülkemizi yönetenler de gayet hoşgörülü, gayet elleri açık.

Kendi vatandaşlarımızı doyuramıyorlar, onları doyuruyorlar.

Yemeleri, içmeleri, barınmaları, eğitim ve sağlık harcamaları devletimize önemli bir yük.

Doktor bize parayla, onlara bedava!

İlaç bize parayla, onlara bedava!

Üniversite bize sınavla, onlara sınavsız.

Düşük ücretle ve sigortasız hiçbir Türk vatandaşını çalıştıramazsın, yasak ve ağır cezası var…

Bir sığınmacıyı sigortasız ve düşük ücretle çalıştırabilirsin, serbest.

Anlayacağınız, sığınmacılar toplumda “pozitif ayrımcılığa” sahip.

Geçenlerde kafamı kurcaladım, “Neden acaba?” sorusuna cevap bulmaya çalıştım ve buldum:

Türkiye’deki “ümmet” rejimi değiştirmeye yetmiyor, bu nedenle Suriye, Irak ve Afganistan’dan “ümmet” getiriliyor.

Biraz uç bir düşünce, ama yazın bir tarafa aklınızda bulunsun.

Övünelim de…

Tarihte 16 devlet kurmakla hep övünür dururuz.

İyi, tamam, güzel de…

Ortada bir de “kurduğumuz devletlerin yıkılması” var.

Yıkılma sebeplerini neden araştırmıyoruz?

Neden tarihten ders çıkarmıyoruz?