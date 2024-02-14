SEÇİMDE ADALET YOKSA  DEMOKRASİ YALANDIR! 

“Adalet” kısaca “HAK” kavramının karşılığıdır.

Kamuda işe alınacak personel seçerken, “Liyakat” ölçüsü ile hareket ediliyorsa, “hak” eden göreve gelir.

Eğer, liyakat bir kenara itilip siyasal gücün tercihi ile hak etmeyen biri göreve getirilmişse, “haksız-adaletsiz” bir tercih yapılmış olur.

Siyasette, her fırsatta “din-iman” diyerek toplumu ikna etmeye çalışanlar bu haksızlığı yapıyorsa, “KUL HAKKI” yiyorlar demektir!

Kul hakkı, İslam inancına göre en büyük günahlardan biridir!

Demokratik bir yönetimde, “halkın yasaları belirleme ve karar verme hakkı” vardır. Bu, “doğrudan demokrasi” olarak tanımlanır. Nüfus sayısı küçük ve demokrasi kültürü gelişmiş ülkelerde uygulanır.

Ya da; halkın bu görev için seçtiği yöneticiler eliyle yasaları belirleme ve yönetme yetkisi, yani “Temsili Demokrasi” geçerlidir.

Seçimler, her türlü şaibeden ve hileden uzak olmalıdır.

Siyasal iktidar, “ADALETLİ BİR SEÇİM” yapmakla ödevlidir!

Ne yazık ki, “adalet, demokrasi, özgürlük bilinci” gelişmemiş toplumlarda seçimlerin adaleti hep tartışılır!

AKP iktidarına kadar, seçim dönemlerinde Adalet, İçişleri, Ulaştırma Bakanları istifa eder, “tarafsız” olduğuna emin olunan 3 kişi görevleri üstlenirdi.

Bu koşullarda bile “şaibeler” olabilir ya da olurdu!

Oysa, AKP döneminde İçişleri Bakanlığı çok yönlü olarak seçimlerde aktif görev üstlenmeye başladı!

Yüksek Seçim Kurulu ve İl-İlçe Seçim Kurulları ile ilgili kaygılar oluşmaya başladı.

Örneğin; “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi” oluşumunu sağlayan Referandumda kullanılan 2 buçuk milyon mühürsüz oy geçerli sayıldı!

Birkaç yerde çuvallarla oy pusulaları, ya da muhalefete onay veren oylar bulundu!

Ne oldu?

Atı alan Üsküdar’ı geçti!

Seçim öncesi, siyasi partilerin ve adayların propaganda çalışmalarında da tam bir “eşitlik” yaşanabiliyor mu?

Örneğin; TRT tüm partilere ve/veya adaylara “eşit koşullarda” kendilerini tanıtma olanağı sağlıyor mu?

Muhalefet partilerinin afişlerinin yırtılıp atılmasına ya da “gerçek dışı propaganda” yoluyla sabote edilmesine engel olunabiliyor mu?

“MONTAJ” propaganda malzemeleriyle muhalefeti karalamak “adil ve ahlaki” bir tutum mudur?

Demokrasi bu mudur?

Kimi Vali ve Kaymakamların, siyasi iktidar yanında –kimi müdahaleleri “adalet ve demokrasi” kurallarına uygun mudur?

Şimdi, yerel seçim propaganda süreci içindeyiz.

Kimi belediye başkanlarının, belediye bütçesinden sağlanan milyonluk hediyeleri dağıtmaları “dürüst ve hakça” mıdır?

Propaganda için harcadıkları milyonlarca lira, HALKIN VERGİLERİ değil mi? Bu, “halkın hakkından çalıp halka rüşvet vermek” değil midir?

AKP’li bir milletvekili, hem de bir kadın, hem de Meclis’de; “Belediyeyi kanırta kanırta alacağız” derken, ne demek istiyordu?

Seçim öncesi, bazı muhalefet belediyelerine operasyonlar düzenlenmesi ya da “kumpas” örneği filmler çekilmesi hangi ahlaki ve demokratik kurala sığar?

Ya kimi seçim bölgelerinde, metruk binalarda kayıtlı onlarca seçmen, bir siyasetçinin evinde çıkan 28 seçmen, belirli bölgelerde normal dışı ve yüzlerce-binlerce seçmen nakli nasıl oluyor?

İstanbul Bakırköy’de lüks bir sitedeki 25 seçmenin 24’ü Suriyeli, biri Iraklı çıkmış! Normal bir durum mu?

Şanlıurfa-Halfeti ilçesine 4 bine yakın seçmen kaydırılması ve mezarlık içindeki MORG’da 4 seçmenin kaydı olması normal mi, adil mi, demokratik mi?

Ya da; “Her seçimde muhalefeti terörizme destek vermekle İTHAM etmek” hakça ve dürüstçe midir?

Ya da; “Bize oy vermeyene hizmet verilmez!” anlayışı nasıl bir demokrasi örneğidir?

Daha pek çok ve utanç duyulacak örnek var. Ama, “aklı ve insafı” olan için bu kadarı da yeter!

Sözün özü şu;

Seçimde adalet yoksa, demokrasi de yoktur!