Spor adamı Metin Özkan ve Altın Kiraz Futbol Turnuvası

Kocaeli’nin geleneksel patentli halı saha futbol turnuvası olan 12.Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası, salı akşamı start aldı. Turnuvanın organizatörü spor adamı Metin Özkan, 12 yıldır düzenlediği futbol turnuvasında çıtayı çok yükseltti. Altın Kiraz turnuvasını bir marka haline getirdi, yetmedi, Altın Kiraz turnuvasının patentini de aldı. Metin Hoca, turnuvaya beni de davet etti. Gösteri maçında ben de oynayacaktım.

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Maçtan önce İş İnsanı Hicri Uluçay’ın davetiyle Metro AVM’de maç yemeği yedik. Hicri Ağabey’in ev sahipliğindeki yemeğe benim yanı sıra gazetemiz spor müdürü Hakan Yağcıoğlu, Özgür Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ve Özgür Kocaeli Spor Müdürü Hayrettin Albayrak da katıldı. Bu yemek için, “maç yemeği oldu” söylemiyle gülüştük. Yemeklerimizi yedik, çay keyfi yaptık, sonrasında da turnuvanın yolunu tuttuk. Bu davet için İş İnsanı Hicri ağabeye teşekkür ediyoruz.

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Arabalarımızı park ettik, turnuvanın yapılacağı salona yöneldik. Körfez ilçede düzenlenen 12. Altın Kiraz Halı Saha Futbol Turnuvası’na ilgi gerçekten de büyüktü. Turnuva, basın mensuplarının gösteri maçıyla başladı. Sonrasında protokol maç yaptı. Protokol ile oynanan maçta ben de yer aldım. İyi bir ter attık. Turnuvada çok güzel dostluklar oluştu. Uzun zamandır görmediğim dostlarla bir araya geldik, eski günleri yad ettik.

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Gösteri maçı başlamadan önce takımda yer alan CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı ile sohbet ettik. Çok iddialıydı. İddialı oluşu gözlerinden okunuyordu. Turnuvanın anonsunu yine Mitat Atalay yaptı. Kendisine has sunumuyla, esprileriyle, duruşuyla yine neşe kaynağı oldu.

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Turnuvanın organizatörü Metin Özkan, turnuvada herhangi bir aksaklık olmaması için büyük çaba harcadı. Şunu ifade etmeliyim ki Metin Hoca, sporu çok seviyor, bu işi gönülden yapıyor. Kendisine spora adayan bir kişi. Metin Hoca gibi kendisini spora adayanlar az bulunur.

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12.Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’na siyasi parti temsilcileri de akın etti. Hepsi de dostça, kardeşçe kucaklaştı, birbirine başarılar diledi. Sporun, dostluk, kardeşlik ve birleştirici bir unsur olduğunu bir kez daha gördük. 12.Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvasını organize eden spor adamı Metin Özkan’a teşekkür ederken, turnuvaya katılan bütün takımlara da başarılar diliyorum.