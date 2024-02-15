Bu söz futbol literatüründe bir milat olsa da, günümüz de ne kadar dikkate alındığını tartışamayız bile.

Hatırlayalım.

İtalya’nın en büyük kulübü Juventus 2005/2006 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Sezon sonunda şike soruşturması sonucunda Juventus küme düşürüldü, Milan ise bir sonraki sezona eksi puanla başladı.

Her ne kadar o dönem futbolda temiz eller operasyonu adı altında süslemeler yapılsa da, dönemin İtalya Başbakanı Berlusconi’nin takımı Milan’a küme düşme cezası verilmedi.

Günah keçisi Juventus oldu ve Milan paçayı kurtardı.

Söylentiler ve “varsa” kapı arkasındaki pazarlıklar bizim konumuzun dışında.

Ne var ki, 2006 Yılında Dünya Şampiyonu olan İtalya Milli Takımının bu başarısına rağmen.

Ve bu başarının hatırına konunun üzerine gidilmemesi konusundaki kamuoyu baskısına rağmen.

Geçelim…

Küme düşen Juventus takımında yıldız futbolcular bir bir gemiyi terk ederken, içlerinden biri çıktı ve bu günkü yazımıza başlık olarak kullandığımız o meşhur sözü söyledi.

“Eğer bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır”.

Bu sözü söyleyen Pavel Nedved’ti…

Sadece İtalya’da değil, Dünya kamuoyunda da ciddi bir yankı uyandıran bu meşhur sözün ardından köprünün altından çok sular geçti.

Söz unutulmadı ama, hiçbir zaman da icraat olarak bir daha önümüze gelmedi.

Juventus takımı bir sonraki sezon tekrar Seri A’ya dönse de gerek maddi güç olarak gerek potansiyel olarak hala eski gücünde değil.

Bu da konumuzun dışında.

Peki sözümü nasıl bağlayacağım?..

Elbette Douglas Tanke ile…

He ne kadar kalitesi ve bitiriciliği tartışma konusu olsa da bu ligde iş yapan bir “futbolcu” idi…

İddia ediyorum, Süper Lig’e çıksak önümüzdeki sezon için kadroda düşünülecek kapasitesi de yoktu…

Yine de bize yara verdi ve gitti.

Yani “futbolcu” olduğunu kanıtladı…

Boluspor maçının futbolu ve sonucuna elbette bağlamak istemiyorum.

Kaldı ki, Kocaelispor haftalardır iyi futbol oynamıyor.

Samimi söylüyorum, ben Kocaelispor’dan bu saatten sonra iyi futbol da beklemiyorum, o ayrı mesele.

Sonuca gitsin yeter…

Ne var ki, bir sekiz numara sorunu ile haftalardır oyalanıyoruz ama biri çıkıp da kral çıplak demiyorsa, oyalanmaya devam edelim derim.

Peki Kocaelispor bu oyun ile Lig sonunda hepimizin arzuladığı hedefe ulaşabilir mi?

Bence ulaşabilir.

Ama Bolu maçındaki gibi rakip takım kalecisini gol haricinde bir kez bile rahatsız etmeden geçirilecek doksan dakika ile değil.

Teknik Direktör değişikliği ile hiç değil.

Sahadaki futbolcu kardeşlerimiz tribünlerdeki taraftarlarımız kadar istesinler, yeter.

Çözüm tek ve bu çözümün sonucu da belli.

Douglas Tanque’den konuyu nerelere getirdik diyebilirsiniz.

Gidişi kayıp değil, koskoca Kocaelispor’un tek derdi Tanke değil.

Sadece istemek…

Ama çok istemek…

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