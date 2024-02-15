İki film iki lider

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde iki önemli film vardı. Biri Batı Trakya bulunan Türklerin dava adamı Dr. Sadık Ahmet’in hayatının konu aldığı “Sadık Ahmet” filmi, diğeri ise İzmit’in efsane belediye başkanı “Leyla Atakan”ın filmi. Her iki filime de gidip izledim ve çok etkilendim. İzlediğim filmdeki her iki lider de şüpheli trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Ne hikmetse Türkiye’de dava insanların çoğu trafik kazasına kurban gitti. Buna en güzel örnek ANAP dönemi bakanlarından Adnan Kahveci ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’dur.

Adnan Kahveci 1993'te Ankara’dan ailesiyle İstanbul'a gitmek üzere otomobiliyle, Bolu-Gerede yakınlarındaki şüpheli kazada hayatını kaybetmişti. Olayda İstanbul gidişinin yol işaret tabelalarının değiştirilmiş olması nedeniyle ters yola girmiş, yoğun sisin de etkili olduğu olayda karşı yönden gelen başka bir araçla çarpışmıştı. Kazada, Adnan Kahveci ve eşi Füsun Hanım olay yerinde ölmüştü. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, ürettiği yeni fikirler ve Türkiye'nin sorunlarına sunduğu çözümlerle dikkatleri üzerine çeken Kahveci, döneminin çok ilerisinde hazırladığı projeleriyle isminden söz ettirirken, Kürt sorununun çözümüne yönelik bir rapor hazırlamış, demokratikleşme vurgusuna dikkat çekmişti.

Gelelim başka bir örnek olan Muhsin Yazıcıoğlu meselesine. Bildiğiniz üzere helikopter kazasına kurban gitti. Hayatında hiç binmediği helikopter ile 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat mitingine gitmek üzere bindiği helikopter, bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmüştü. Yazıcıoğlu dava adamıydı. Geleceğin milliyetçi lideriydi. Yapılan otopsilerde helikopter kazasında ölenlerin ciğerinde yoğun karbonmonoksit bulunmuş, bu da jetin çıkardığı egzoz dumanı olarak yorumlanmıştı. Şüpheli helikopter kazası çok konuşulmuştu. En son FETÖ ile ilişkilendirildi. Herhalde bazı kişiler geleceğin liderleri olarak görüldüğünden önleri kesilemediği için birileri tarafından kazalara kurban ederek yok ediliyor.

Yunanistan’da Türk azınlık davasının lideri Dr. Sadık Ahmet de şüpheli bir trafik kazasına kurban gitmişti. Batı Trakya’daki azınlık Türklerin hakkını savunan milletvekili seçilen, kendi partisini kuran Sadık Ahmet’in önü kesilemeyince ölümü hazin oldu. Batı Trakya Türkleri İzmit Şubesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezinde ücretsiz sunulan filmi izlemeyenler çok şey kaçırdı.

Gelelim İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’a. Değirmende dönüşü yol kenarına işaretsiz, ışıksız, izansız bırakılmış bir askeri kamyonun arkasına otomobili çarparak hayatını kaybetmişti. Eğer ki kazaya kurban gitmeseydi bakan, belki de başbakan olacaktı. İzmit belediyesinin yaptığı belgesel film İzmit’in yakın tarihine ışık tuttuğu gibi bir dönemin aydınlanmasında önemli bir katkı sağladı. Filmde birçok ünlü sanatçı var ve rollerini başarıyla canlandırdılar. Benimde çok yakından tanıdığım rahmetli eski TRT muhabiri Kazım Ertek abimizi sanatçı Beyti Engin canlandırdı. Leyla Atakan Belediye başkanlığı döneminde görüntülerini kayda alan tek kişi Kazım Ertek. İzmit Belediyesinin bu arşiv görüntülerin hakkını satın alması çok önemli. Fatma başkanın 50 yılı aşkın süredir hiç kimsenin el atmadığı düşünemediği olaya sahip çıkması kadirşinaslığı takdire şayan. Belgesel filimde ayrıca İzmitli bir ses sanatçısı da rol almış. Gül Özgüner Altın. Kadife sesi ile o eski nostaljik şarkıları öyle güzel seslendirdi ki herkes hayran kaldı. Belgesel filimde İzmit’e mal olmuş kişilerinde Leyla Atakan hakkında verdikleri bilgilerde çok kıymetliydi. Birçok ödül almış bu film galasında adına yakışır bir organizasyon yapıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılan kusursuz organizasyonda 1200 kişi kapasiteli Kocaeli Kongre Merkezini çeşitli bahanelerle vermeyen Büyükşehir’in ayıbını da kendine yetti.

Kocaeli çocuğu olan Büyükşehir Başkanımız Tahir Büyükakın’ın Türkiye’ye mal olmuş İzmitli bir belediye başkanın filmini orada gösterilmesine destek vermesi yakışırdı. Belki politik nedenlerle verilmedi. Sudan ucuz bahanelerle üretilebilir. Bu film Kongre Merkezinde gösterime yakışırdı. Bu tür filmlerin yapılması ve izleyici ile buluşmasını karanlık dönemlerin ortaya çıkarılmasında önemli bir misyon olarak görmek lazım. Bir zamanlar Susurluk’ta yaşanan Türkiye’yi sarsan trafik kazasına şahit olmuştuk. Bu kazada derin devlet içinde yuvalanan mafya, siyaset, devlet üçgeninde dönen karmaşık işlerin gün ışığına çıkması sağlanmıştı. Trafik kazaları bazen karanlıkları su üstüne çıkarsa da, en çok liderlerin yok edilmesine sebep oldu. Vatanına, halkına önemli işler yapan kişilerin trafik kazalarında ölmeleri cinayet mi, yoksa kaza mı? Çoğunuz “Kader” diyebilir. “Tesadüf” diyenler de çıkabilir ama bence düpedüz “Sabotaj.” Aydınlık Türkiye için kalın sağlıcakla…