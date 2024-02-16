"BAĞRI YANIK!" KÖY

Adapazarı'nın Yanık köyü, Sapanca Gölü'nün güney tarafında, yemyeşil ortamda, çok güzel bir köy. Adını 1895 yılında geçirmiş olduğu yangından almış. Eski ismi Hunea Hable. 400 kadar haneye sahip ve halkının tamamına yakını Çerkes asıllı.

Geçen gün arabamla İzmit'ten yola çıkıp Sapanca yönünde bir gezi yaptım ve Yanık köyünün 5 km ötesine kadar gidip geri döndüm. Bu hattın bir kısmı Kocaeli sınırları içinde kalıyor.

Bu geziyi yaparken aklıma 60'lı yılların başı geldi. Liseden arkadaşlarla tatil günlerinde gezmeye buralara gelirdik. Çevre adeta ağaç denizi gibiydi. Ama o gün gördüm ki Yanık köyünün çevresindeki ormanlık alan da birçok yerinde doğal yapısını kaybetmiş. Orman içinde açılan alanlarda siteler, villa tipi yapılar ile bungalovlar türemiş. Bu duruma yasal açıdan akıl sır erdiremedim.

Ben orman mühendisi olduğumdan çevresindeki orman tahribatının devamı halinde örneğin Yanık köyü çevresinde neler göreceğimizi hiç merak etmiyorum. Çünkü olacakları biliyorum:

Topoğrafik konuma, jeolojik yapıya, toprak özelliklerine, ormanı oluşturan bitkilerin cins ve türlerine bağlı olarak değişen derecede "Erozyon" ve "Toprak kaymaları" görüleceği kesin.

Doğal yapısı bozulmamış bir orman alanında, köklerin tutucu etkisinin yanı sıra toprak yüzeyinde biriken yapraklar, çiçek artıkları, tohum vs ile oluşan tabaka, yoğun yağışla gelen suyu emdiğinden yüzeysel su akışı çok kısıtlı olur ve toprak taşınması yani erozyon olmaz.

Ancak, bitki örtüsünden mahrum yerlerde yağmur damlası doğrudan toprağa çarpar, Bu çarpma sonucu etrafa sıçrayan toprak zerreleri topraktaki gözenekleri kapatır ve toprağa işleyemeyen su akışa geçer ve toprağı alıp götürür. Orman tahribinin olduğu Yanık çevresinde de kaçınılmaz olarak yağış suyundan kaynaklı erozyon olacak, toprak kaybı yaşanacaktır.

Ormanda, bitkilerden yoksun açık alanlarda toprak erozyonuna ve inşaat kazılarının jeolojik yapıya etkisine bağlı olarak toprak kaymalarının oluşması mümkündür. Zaten bunun en belirgin örneği, yakındaki Kırkpınar köyü ile Yanık arasında, bir firmanın konut alanında oluşmuştur ve istinat duvarı gibi tedbirlere karşın "toprak kayması" tehlikesi süregelmektedir.

Erozyon ve toprak kaymaları insanlar, bitkiler ve hayvanların yaşam ortamlarının ortadan kalkması demektir.

Orman tahribi devam ettikçe fotosentez yoluyla havaya salınan oksijen miktarı düşecektir.

Bütün bitkiler ve özellikle ağaçlar yapraklarındaki stomalar yoluyla havadaki belirli mikroorganizmaları bünyelerine alarak havayı temizlerler. Yanı sıra yüzeylerinde büyük miktarda toz tutarlar. Bu durumda, ormanın tahribi temiz havadan mahrum kalmak değil midir?.

Yanık köyünde oturanlar çevredeki ormanın yeşilliğinden ruhsal açıdan olumlu etkileniyorlar. Ama çevrelerindeki yeşil örtünün tahribatının görünür sonuçları nedeniyle olumsuz etkilenmeye başlayacaklardır.

Ormanlık alanlar için bir başka tehlike taş ocaklarıdır. Çevrede bu da yapılmıştır. Çünkü onun olduğu yerde hava kirlenir, oluşan tozların yaprakları örtmesi sonucu ağaçların ve diğer bitkilerin fotosentezi kısıtlanacağından büyümeleri aksar. Bazı bitki türleri ortadan kaybolur. Yeraltı suları kirlenir. Ormanda yaşayan hayvanlar azalır.

Olayın bir başka ilginç yönü var: Bu güzellik içinde yaşamak isteyip orman içinde şu veya bu şekilde açılan alanlara ev yapanların bahçelerine birkaç tane bile ağaç fidanı dikmeyi gerekli görmemesi hangi ruhsal yapının sonucudur? Onlar herhalde bilmiyorlar ki bu güzelim orman, süregelen tahribat sonucu önce "maki" benzeri yapıya, sonrasında "step" haine dönüşecek ve en son hali "çıplak toprak olacaktır. Köy çevresinde yerleşim arttıkça bu olay hızlanacaktır.

Çölleşme böyle başlamaktadır. Biliyor musunuz ki bazı belgelerde Yavuz Sultan Selim'in 1514 İran seferinde, ordunun İç Anadolu ormanlarını geçmede zorlandığı yazılıdır.

Ama, asıl sorun "akılda" olan çölleşmeden kaynaklanmaktadır.