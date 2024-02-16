Partilerde, çürük erikleri “silkeleme” dönemi

Her seçim öncesi, siyasi partilerde “silkeleme” dönemidir.

Hani ağacı silkeleyince “çürük erikler” yere düşer ya, “ aday göstermeme” de partilerin “silkeleme” yöntemidir.

Eğer aday gösterilmeyen, anında o gün veya ertesi gün partisinden istifa ediyorsa, bilin ki o kişi o partinin “çürük” eriğidir.

Yıllarca o partinin nimetlerinden yararlanmıştır, milletvekili- belediye başkanı seçilmiştir, itibar görmüştür, siyaseti ticaretinde kullanmış zengin olmuştur, oğlunu kızını akrabalarını işe sokmuştur; partisi “Artık nöbet değişikliği zamanı, bir başka arkadaşımızı aday gösteriyoruz” deyince, kıyameti koparır o “çürük erik”.

İşte partilerin o “çürük erikleri”, bugünlerde sapır sapır yere düşüyor.

Her partiden, ama çoğu AKP ve CHP’den…

Bugün AKP’de, aday gösterilmeyince bir gün sonra bir başka partide…

Bugün CHP’de, ertesi gün bakmışsın aday gösterilmediği için yakasına bir başka partinin rozetini takıyor.

Aralarında “Gürsel Tekin” gibiler de var.

CHP’li…

Kendi ifadesine göre 40 yıllık CHP’li.

Dört dönem milletvekillik yaptı.

Partinin “İstanbul il başkanlığı” ve “genel sekreterlik” gibi en üst görevlerinde bulundu.

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı olmak istedi.

Partisi, bir başka partiliyi aday gösterdi.

Vay, sen misin bunu yapan?

Zehir zemberek bir açıklama.

CHP, Atatürk çizgisinden çıkmış da…

Partide ahbap-çavuş ilişkileriyle aday belirlemesi yapılıyormuş da…

İyi de, kendisi aday gösterilseydi, CHP Atatürk çizgisinden çıkmış olmayacak mıydı?

CHP’nin Atatürk çizgisinden çıkıp çıkmadığı, Gürsel Tekin’in aday gösterilmesiyle mi ilgili?

Gürsel Tekin aday gösterilirse, CHP Atatürk çizgisinde…

Gürsel Tekin aday gösterilmezse, CHP Atatürk çizgisinde değil.

Bunu düşünen ve söyleyen, dört dönem bu partide milletvekillik yapmış bir isim.

Yazık!

Demek CHP, Gürsel Tekin gibiler nedeniyle tökezleye tökezleye zor yol alıyordu.

Demek CHP, Gürsel Tekin gibiler nedeniyle bunca yıldır iktidar olamıyordu.

Demek Gürsel Tekin partiye “çıkar ipliği” ile bağlıydı, çıkarı kesilince ipini koparıverdi.

Gürsel Tekin, tek değil.

CHP’de “başka Gürsel Tekin’ler” de var.

Hele siyasetten biraz daha zenginleşsinler, küplerini iyice doldursunlar, servetlerini ikiye üçe katlasınlar, onlar da partilerini suçlayıp sıvışacaklar.

İyi oldu.

“Gürsel Tekin” ismi artık bundan böyle CHP ile anılmayacak.

Kör kalpler için fener

Gözleri doğuştan kör bir adam, elinde fener omuzunda testi gecenin karanlığında evine gidiyormuş.

Yoldan geçen biri onu görünce şaşırmış, “Ey arkadaş, gözlerin görmüyor, karanlıkla aydınlığın senin yönünden bir farkı mı var? Elindeki feneri neden taşıyorsun?” diye sormuş.

Gözleri kör olan adam gülmüş ve şöyle cevap vermiş:

“Ey gözleri gören kalpsiz. Bu fener kendim için değildir. Senin gibi kör kalpler içindir. Bana çarpıp testimi kırmasınlar diye.”

Bu fıkra, günümüz Türkiye’sine cuk oturuyor.

Türkiye, “kör kalpler” üyesi oldu.

Yönetenlerin gözleri görüyor, ama kalpleri kör.

Yoksullaşan halkın “fenerle dolaştığını”, her gün “feryat figan” ettiğini görmüyorlar ve de duymuyorlar.

Ortada kırılmadık “testi” de kalmadı.

Böylesine acınacak bir durumdayız.