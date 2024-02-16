Leyla Hanım olmak…

Her zaman kadın erkek eşitliğinden yanayım ama hak edilen eşitlik doğal olmalı, kadına verilmiş bir lütuf değil yaşaması gereken haklı gerçekleri olmalı.

Yaşadığımız zamanda bu eşitliğin kurulduğunu, pek çok kavramın aşıldığını, kadın erkek eşittir - değildir tartışmalarının son bulduğunu düşünürken bazı toplumlarda hala devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Kadının nasıl ayakta durduğunu da görmezden gelemeyiz.

Evet, günümüzde öyle bir ikilem var. Kadın erkek eşitliğini doğal olarak yaşatan bir kesim varken diğer yanda hala kadın erkek eşittir - değildir tartışmasını sürdüren bir başka kesim.

Bu konu üzerine sayfalarca yazı yazılır. Ama benim yazmam gereken, yazmak istediğim Leyla Atakan’ın nasıl İzmit’in ablası olduğu, üç yıllık Belediye Başkanı iken10 Şubat 1971 yılında Değirmendere'den İzmit'e döndüğü sırada içinde bulunduğu aracın bir kamyona çarparak nasıl bir kaza sonucu vefat ettiği ve aradan geçen elli üç yıl sonunda hala gönüllerde taht kurmuş olması ve gelecekte de gönüllerden kaybolmayacak olması. Leyla Atakan’ı anlatabilmek için kadın erkek eşitliğinden girdim söze çünkü bugün bu konu hala tartışılıyorsa, bunu tartışan kesimler varsa bundan elli üç yıl öncesinde Leyla Atakan nasıl kendisini kabul ettirmiş, sevdirmiş ve bugün hala sevgisi devam ediyor. Bunu da anlatmak istedim size.

Leyla Atakan’ın kırk altı yıllık yaşamı belgesel olarak hazırlanmış, geçtiğimiz Pazar akşamı belgesel filmin galası vardı. Ve sizlere o akşamı da yazmak istedim.

Leyla Atakan, 1925 yılında o dönem İzmit’e bağlı Maşukiye köyünde dünyaya gelmiştir. Leyla Atakan 1963 yılında il genel meclis üyesi, 1965 yılında da partinin Kocaeli il başkanı seçilmiş ve 1968 yılı yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu başarısıyla Türkiye'de doğrudan seçilen ilk kadın Belediye Başkanı olmuştur.

Bugüne gelirsek;

11.02.2024 Pazar akşamı, İzmit halkı muhteşem bir organizasyona şahit oldu. Leyla Atakan’ı geleceğe taşıyacak olan ve gençlere her zaman Leyla Atakan’ı tanıtacak olan bir belgesel filmin galasını hep birlikte seyrettik. Bu organizasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in emeği büyük. İzmit Belediyesi’nin ve KYÖD’ün ortak çalışmasıyla meydana gelen belgesel filmin başrolünde oynayan oyuncular Leyla Atakan ‘ı canlandıran oyuncu Özge Borak, Abdurrahman Yüksel’i canlandıran oyuncu Bekir Aksoy, Feridun Özbay’ı canlandıran oyuncu Devrim Nas, İsmail Kolaylı’yı canlandıran oyuncu Anıl Taşezen ve belgeselde olması gerektiği düşünülen bir isim de Kazım Ertek. Çünkü Kazım Ertek o yıllarda fotoğrafçılıkla uğraşan, film kayıtları yapan, aslında o dönemin tarihini de arşivleyen ve o günlerin görüntülerini onun arşivinden izlediğimiz bir isim. Haklı olarak bu belgeselde olması gereken bir kişi olarak düşünülmüş ve Kazım Ertek rolünü Beyti Engin canlandırmış. Belgeselde oynayan bütün oyuncular çok başarılıydı. Rollerinin hakkını vermişlerdi diye düşünüyorum. Leyla Atakan, sadece üç yıl Belediye Başkanlığı yapabilmiş ve bu üç yılda İzmit'te altyapı, imar, şehircilik ve sosyal hizmet alanında birçok sorunu çözmüştür. Kocaeli Fuarı'nı İzmit Körfezi'nin bataklık olan kısmında gerekli çalışmaları yaparak kurmuş ve 28 Haziran 1969 yılında fuar açılmıştır. Aslında üç yıl değil daha uzun yıllara yayılması gereken başarıları, filmde özetle gerektiği gibi yansıtılmış. Ne çok uzun ne kısa. Galada bir sürpriz isim de filmin senaryo danışmanlığını yapan Gani Müjde’ydi.

Filmin sonu hepimizi etkiledi ama beni en çok etkileyen Leyla Atakan’ın evden çıkmadan önce annesinin saatin durduğunu, kötü bir şey olacağını söylediği andı. Bir de ödül töreninde filmde oynayan çocuk oyunculardan birisinin film çekimlerinin bitiminden sonra vefat etmesi ve annesinin ağlayarak ödülünü almasıydı.

Bizler için, İzmit için değerli bir önder, bir disiplin, kadını ayakta tutacak olan, bir örnektir Leyla Atakan.

Bugün bizlere aynı duyguları yaşatacak olan, kadına dik durmayı kendi davranışlarıyla gösterecek olan bir kadın başkanımız daha var Fatma Kaplan Hürriyet.

Yüce gönüllülüğü ile bu rolü başarıyla gerçekleştirip Leyla Atakan’ı geleceğe taşıyacak olan bir kadın sanatçımız Özge Borak.

Her üç kadın da değerli bizler için. Dünümüz, bugünümüz ve geçmişi geleceğe taşıyacak olan başarılı bir oluşum izledim ve İzmit olarak izledik. Leyla Atakan’ın yaptıklarıyla, bugün bize kazandırdıklarıyla ruhu huzur bulsun diliyorum.