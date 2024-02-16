Silahlı Şiddet Raporu ürkütücü!

Umut Vakfı, önceki gün 2023 yılına ait Türkiye Silahlı Şiddet Haritası raporunu açıkladı… Vakfın sitesine girdim… Şu yazı dikkatimi çekti.

“Silahlar susmadı, susmuyor… Çünkü bireysel silahlanma da her geçen gün artıyor ve bu konuda ilgililer, yetkililer kılını bile kıpırdatmıyor… Bireysel silahlanmayı önleyici düzenleme yapılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne duyarlı bazı milletvekilleri tarafından defalarca araştırma önergeleri, teklifler verilmesine rağmen maalesef ki ilgili ve yetkililerce bu teklif ve önergeler kabul edilmiyor, bu da bireysel silahlanmaya resmen göz yummak oluyor. **

Ve göz yumulan bireysel silahlanma sonucu her çapta silaha kolaylıkla ulaşan şiddet yanlıları, hem insanları, hem de sokaklarda kedileri, köpekleri, yani her türlü canlıyı hedef göstererek yaralıyor, öldürüyorlar… Çeşitli suçlardan insanlar tutuklanırken silahlarla pozlar verip sosyal medyada yayınlayanlar hakkında hiçbir işlem yapılmadığı gibi insanları vuran, hayvanları katledenler, sokaklarda çatışanlar, buna uyuşturucu satıcıları da dahil, kadınları katledenler, çocukları, kadınları taciz ve tecavüz edenler de dahil karakollara, adliyelere, cezaevlerine ön kapıdan girip, arka kapıdan çıkıyorlar adeta… Ve bakıyorsunuz ki yeni bir olayla, cinayetle medyada boy gösteriyorlar…

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2014 yılından itibaren Umut Vakfı tarafından yayınlanan Türkiye Silahlı Şiddet Haritası raporu açıklandı. 2014 yılından bugüne geçen 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı. 10 yılda meydana gelen 34 bin 197 silahlı şiddet olayında toplam 21 bin 434 kişi öldü, bazıları ağır 31 bin 207 kişi de yaralandı. 2023 yılında olayların en çok yaşandığı ilk 11 il ise sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum şeklinde oldu.

ŞİDDET SAYISI ARTIYOR

Maalesef Kocaeli’de de silahlı şiddet oranları artıyor. 2022 yılında 152 olay, 60 ölü ve 142 yaralı ile Türkiye sıralamasında altıncı olan Kocaeli, 2023 yılında 164 olay, 80 ölü ve 144 yaralı ile 5’inci sıraya yükseldi. Kocaeli ayrıca Marmara Bölgesi’nde İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldı. Bu sayılar, Kocaeli’nin de güvenli bir il olmadığını gösteriyor. Geçen gün bir yazı yazmıştım, hastanelerde en çok randevu alınan bölümler; psikoloji… Bu da vatandaşların içinde bulunduğu durumu özetlemeye yetiyor.