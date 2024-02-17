Bu fırsatı tepmeyin beyler!

Kocaelispor saat 19.00’da Şanlıurfaspor ile kendi sahasında mücadele edecek. Dün akşam Göztepe’nin, Manisa FK karşısındaki puan kaybı elimizi güçlendirdi. Temsilcimiz bu fırsatı tepmek istemiyor
YENİDEN İKİNCİ OLMA ŞANSI
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve Süper Lig yolunda adım adım ilerleyen temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam saat 19.00’da kritik bir maça çıkacak. Yeşil - Siyahlılar, Şanlıurfaspor ile yeniden ikinciliğe çıkmak için mücadele verecek. Dün akşam Göztepe, Manisa FK ile puanları bölüştü ve 46 puanda kaldı. Kocaelispor eğer Şanlıurfa karşısında kazanırsa yeniden ligde ikinci sıraya ortak olacak. Futbolcularımız inandı. Bu maçı alacağız başka yolu yok!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.