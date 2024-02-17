ERTUĞRUL SAĞLAM İSTİFA: SAĞLAMCILAR, HAYDİ ŞİMDİ BU TARAFTARA YORUM YAPIN…

Evet Ertuğrul Sağlamcılar şimdi destek verin bakalım hocaya… Bak daha öne susanlar şimdi istifa diye bağırmaya başladı…

Gösterin bakalım sevginizi…

Zor gün dostu olun…

Kocaelispor sonunda kaybetti…

Berabere kalan Göztepe bile arayı bir daha açtı…

Uğraş dur Play-Off’la…

Tanke’yi gönderenler…

Gücüleri geç alanlar…

Candeias’ı, istediği Portekizli’yi almayıp küstürenler…

Amaral’ı ve Barış Alıcı’yı oyuna geç alan Ertuğrul’un Sağlamcıları…

Haydi şimdi konuşun…

Ben sustum…

Sadece bu kentin çocuğu Haşim Arda ile gurur duydum ve babası Faruk Sarman7’ arayı kutladım…

Gerisi sizi ilgilendiriyor artık…