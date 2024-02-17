Makale Yazısı-

ERTUĞRUL SAĞLAM İSTİFA: SAĞLAMCILAR, HAYDİ ŞİMDİ BU TARAFTARA YORUM YAPIN…
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Evet Ertuğrul Sağlamcılar şimdi destek verin bakalım hocaya… Bak daha öne susanlar şimdi istifa diye bağırmaya başladı…
Gösterin bakalım sevginizi…
Zor gün dostu olun…
Kocaelispor sonunda kaybetti…
Berabere kalan Göztepe bile arayı bir daha açtı…
Uğraş dur Play-Off’la…
Tanke’yi gönderenler…
Gücüleri geç alanlar…
Candeias’ı, istediği Portekizli’yi almayıp küstürenler…
Amaral’ı ve Barış Alıcı’yı oyuna geç alan Ertuğrul’un Sağlamcıları…
Haydi şimdi konuşun…
Ben sustum…
Sadece bu kentin çocuğu Haşim Arda ile gurur duydum ve babası Faruk Sarman7’ arayı kutladım…
Gerisi sizi ilgilendiriyor artık…

ERTUĞRUL SAĞLAM İSTİFA: SAĞLAMCILAR, HAYDİ ŞİMDİ BU TARAFTARA YORUM YAPIN…
# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Bu pazar seçim olsa kime oy atarsınız?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL