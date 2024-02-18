Real ve Carrefour binaları değerlendirilemez mi?

İnsanoğlu elindekini kaybettiğinde, kaybettiğinin değerini anlar. Gerçekten öyle değil mi? Bahçenizde her türlü meyve ağacı var ama siz o meyve ağaçlarının değerini bilmezsiniz. Sonra bir gün fırtına o meyve ağaçlarınızı deviriverir, meyvesiz kalırsınız. İşte o zaman bahçenizdeki meyve ağaçlarının değerini anlarsınız.

Çocukluğumuzda bahçemizde dut ağaçları vardı. O iri dutlar altına dökülürdü. Yüzüne bakmazdık. Gün geldi, köyümüzü terk ettik. Şimdi kuru dutun kilosunu iki yüz liradan satın alıyoruz. Öyle zoruma gidiyor ki!

Adam eşine olmadık kötülüğü yapar, eşini kaybedince ah vah eder. Başlar anlatmaya. Eşim şöyle güzeldi, şöyle iyi yemek yapardı. Şöyle bir anneydi. Yani velhasıl kör ölür, badem gözlü misali…

Sözü nereye getireceğim.

İzmit’te büyük market zincirlerinin açıldığı yıllardı. Bir anda Migros, Carrefour, Real alışveriş merkezleri açıldı.

Oturduğum ev Real Alışveriş Merkezine yakın olduğu için alışverişlerimi çoğunlukla orada yapardım. Hele eşim hemen hemen her gün burayı ziyaret ederdi. Her yapılan indirimde mutlaka bir şeyler alırdı. İhtiyacı olsun olmasın.

Real açık olduğu süre içinde ekmeğimi oradan aldım. Çok güzel ekmek çıkarıyordu. Çok da hijyendi. Hele uzun siyah Alman ekmeği dedikleri bir baston ekmeği vardı ki doyum olmazdı. Ramazan ayında çıkardıkları pideyi hiçbir fırın çıkarmazdı. Fiyatlar da diğer fırınlara göre ucuzdu. Unlu mamuller öyle hijyen ortamda hazırlanıyordu ki hiç kimsenin aklına “Acaba bu ekmekler nasıl hazırlanıyor” diye gelmezdi.

Etleri Balıkesir’den geliyordu. Et ihtiyacımı oradan karşılıyordum. Yani kısacası hani derler ya, “Kesemden gitti.” Diye. Real benim kesemden gitti.

Sonra ne olduysa Real alış veriş marketine Kayyım atandı. E… kayyımın atandığı hangi kurum, hangi işletme başarılı olmuş ki Real de başarılı olsun? Bakınız! Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar zarar ediyor. Oysa bu kurumlar varlık fonuna devredilinceye kadar hep kar ediyorlardı. Örneğin Çay Kur. Çay Kur Varlık Fonuna devredilinceye kadar kar ediyordu. Fona devredildikten sonra her yıl zarar ediyor.

Varlık Fonu’na devredilen Real de battı ve kapandı. Çalışan birçok insan tazminatlarını bile alamadılar. Tazminatların ödenmesi de aylarca sürdü. Hiçbir çalışan tazminatını toptan alamadı.

Real’in inşaatına 1999 büyük Marmara depreminden önce başlandı. Yıl 2000’ de de hizmete girdi. Hatta 1999 depremi olduğunda bahçesinde sabaha kadar oturmuştuk.

Bu koca bina uzun yıllardır boş bir şekilde duruyor. Atıl bir vaziyette beni kurtarın, bir işe yarayayım diye bağırıyor sanki!

Real’in tam karşısında oturduğum için o binayı gördükçe içim sızlıyor.

Yetkililer bu konuda bir açıklama yaparlarsa sevinirim.

Pandemi döneminde hastane olarak kullanılmasını önerdik ama bizi kimse dinlemedi.

Aynı şekilde Carrefour binası da atıl bir şekilde duruyor.

Yetkililer bu iki koca binanın değerlendirilmesi için acaba ne günü bekliyorlar? Bu konuda halkın yararına, halkın görüşü de alınarak bu binalar değerlendirilemez mi?

Daha önceki bir yazımda Kocaeli Büyük Şehir Belediyesinin bazı kurumları için çeşitli binaları kiraladıklarını yazmıştım. Belediye Real’e veya Carrefour’a bu kurumları taşıyamaz mı?

Anımsatayım. Sivil toplum Merkezi, Bilgi İşlem Merkezi, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Dış ilişkiler Daire Başkanlığı için kira ödemektedir. Bu başkanlıkların bir araya toplanması hem ekonomik, hem de yönetim bakımından bazı kolaylıklar bağlayacaktır. Benden söylemesi.